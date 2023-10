Le prochaine phase de l’offensive israélienne dans le bande de Gaza a commencé, Israël commençant à déplacer des troupes et des véhicules blindés de l’autre côté de la frontière vers le territoire palestinien.

Mais une grande partie de la guerre entre Israël et le Hamas, qui gouverne Gaza, pourrait être combattu non pas dans les rues du territoire, mais plutôt sous celles-ci – où le Hamas aurait construit un réseau complexe de tunnels et où le groupe militant cache également des otages.

Israël affirme qu’il frappe des centaines de cibles souterraines dans le but d’éliminer le Hamas dans le labyrinthe de passages, de puits et de pièces qui s’étendrait sur plus de 300 milles et peut-être jusqu’à une profondeur de plus de 200 pieds. Surnommé le « métro de Gaza », Israël prétend que ce labyrinthe souterrain est l’endroit où le Hamas planifie et mène des attaques.

“Ils sont essentiels à tout ce que le Hamas a prévu de faire”, a déclaré Joel Raskin, un expert des tunnels de Gaza qui a étudié leur évolution sur un demi-siècle.

Un combattant d’Izz al-Din al-Qassam se tient devant un tunnel lors d’une exposition d’armes, de missiles et d’équipements lourds pour la branche militaire du Hamas dans le camp de Maghazi, dans le centre de la bande de Gaza, le 19 juillet 2023. Yousef Masoud/SOPA Images/LightRocket via Getty Images



Creusés à la main et avec des outils de base, les premiers tunnels étroits étaient utilisés pour faire passer clandestinement des marchandises en provenance de l’Égypte frontalière. Plus tard, ils ont été utilisés comme armes. Désormais, les tunnels sont modernisés pour attaquer – avec de l’électricité, des lignes téléphoniques et même renforcés de béton – et sont pratiquement indétectables.

“La géologie de la bande de Gaza est idéale pour creuser et entretenir des tunnels, mais elle est très complexe pour la détection de tunnels basée sur les abondantes couches de sédiments”, a déclaré Raskin, professeur de géomorphologie à l’université Bar-Ilan en Israël.

L’armée israélienne affirme que détruire le Hamas signifie détruire le réseau de tunnels, qui comprend des puits d’attaque près de la frontière entre Israël et Gaza, des puits de défense plus en retrait, des plates-formes d’artillerie sous la surface et des tunnels reliés aux immeubles d’habitation et aux hôpitaux pour s’échapper.

Le porte-parole militaire en chef d’Israël, Daniel Hagari, a déclaré que le Hamas opérait à l’intérieur et sous l’hôpital Shifa – le plus grand hôpital de Gaza – et d’autres hôpitaux du territoire.

Le Hamas nie cependant l’existence de tunnels sous l’hôpital Shifa, qui affirme abriter 40 000 Palestiniens déplacés et soigner les blessés et les personnes sans défense, dans le cadre de l’intensification des opérations terrestres d’Israël.

Amir Ulo, un colonel de réserve israélien, s’est rendu pour la première fois dans un tunnel de Gaza en 2007. Depuis lors, l’armée israélienne s’entraîne dans ses propres tunnels simulés construits par le Corps des ingénieurs de l’armée américaine.

Au cours des trois derniers jours, Israël a largué des bombes pour écraser les réseaux du Hamas, alors même que des otages étrangers y sont cachés.

“Je ne vous dis pas que nous n’allons pas subir de pertes”, a déclaré Ulo. “Nous ne cherchons pas la guerre. Nous recherchons la paix. Mais quand vient le temps de la guerre, nous savons comment nous battre. Et nous le ferons. Et nous vaincrons.”

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a présenté le conflit comme une bataille pour la survie d’Israël. Mais les familles des otages craignent que leurs proches ne s’en sortent pas vivants.

