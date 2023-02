Israël cible Gaza avec des frappes aériennes après avoir intercepté une attaque à la roquette

CNN

Israël a effectué des frappes aériennes à Gaza tôt jeudi après avoir intercepté une attaque à la roquette depuis l’enclave côtière, ont indiqué les Forces de défense israéliennes (FDI).

Dans un message sur Twitter, Tsahal a déclaré que des avions de combat israéliens avaient ciblé un site de production chimique et une usine de fabrication d’armes appartenant au Hamas, le groupe militant palestinien qui dirige Gaza.

“Tsahal tient le Hamas pour responsable de toutes les activités terroristes émanant de Gaza et il devra faire face aux conséquences des violations de la sécurité contre Israël”, a écrit Tsahal.

Mercredi, Tsahal a signalé qu’une roquette tirée depuis Gaza avait été interceptée par le réseau de défense aérienne de Tsahal.

Jeudi, il a publié deux vidéos des frappes aériennes, filmées en noir et blanc, qui montraient d’énormes panaches de fumée noire dans l’air et des débris tombant au sol.

On ne sait pas s’il y a eu des victimes.

L’agence officielle palestinienne News & Information Agency a rapporté que des avions de combat F-16 avaient lancé au moins cinq missiles sur un “site” dans le centre de la bande de Gaza, y mettant le feu et endommageant les maisons voisines. Deux missiles ont également touché des terres agricoles dans la zone centrale, a-t-il ajouté.

La grève intervient après une période d’effusion de sang des deux côtés. Jeudi dernier, les forces israéliennes ont tué neuf Palestiniens et en ont blessé plusieurs autres dans la ville cisjordanienne de Jénine, le jour le plus meurtrier pour les Palestiniens en Cisjordanie occupée depuis près de deux ans. Cela a été suivi d’une fusillade près d’une synagogue de Jérusalem vendredi soir, qu’Israël a considérée comme l’une de ses pires attaques terroristes de ces dernières années.

Cela fait également suite au voyage du secrétaire d’État américain Antony Blinken en Israël et en Cisjordanie cette semaine, dont certains espéraient qu’il contribuerait à apaiser les tensions croissantes.

L’administration Biden a fait preuve de prudence dans son langage et a cherché à éviter publiquement de critiquer le nouveau gouvernement israélien, qui est dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu et comprend des ministres d’extrême droite controversés.

Mercredi, Blinken a réitéré l’objectif de l’administration d’une solution à deux États pour les Israéliens et les Palestiniens, et a déclaré que les États-Unis “continueront à s’opposer à tout ce qui rendrait cet objectif plus éloigné”.

L’année dernière a été la plus meurtrière pour les Palestiniens de Cisjordanie et pour les Israéliens depuis près de deux décennies, a montré une analyse de CNN des statistiques officielles des deux côtés.