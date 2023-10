Israël étend ses opérations terrestres à Gaza avec de l’infanterie et des véhicules blindés soutenus par des frappes aériennes et maritimes « massives », a déclaré samedi un porte-parole militaire.

Le contre-amiral Daniel Hagari a déclaré que “les forces sont toujours sur le terrain et poursuivent la guerre”.

Auparavant, les troupes avaient mené de brèves incursions terrestres nocturnes avant de retourner en Israël.

Plus tôt samedi, l’armée avait publié des vidéos montrant des colonnes de véhicules blindés se déplaçant lentement dans des zones sablonneuses ouvertes de Gaza, première confirmation visuelle de la présence de troupes au sol, et a déclaré que des avions de guerre avaient bombardé des dizaines de tunnels et de bunkers souterrains du Hamas.

Cette décision constitue une nouvelle escalade dans la campagne israélienne visant à écraser le groupe militant Hamas au pouvoir sur le territoire après son incursion sanglante dans le sud d’Israël il y a trois semaines – un nouveau signe qu’Israël se rapproche d’une invasion totale de Gaza.

Vendredi soir, Hagari a déclaré que les forces terrestres “étendaient leur activité” à Gaza et “agissaient avec une grande force… pour atteindre les objectifs de la guerre” alors qu’Israël rassemblait des centaines de milliers de soldats le long de la frontière.

Dans la nuit de samedi, des avions militaires ont frappé 150 tunnels et bunkers souterrains dans le nord de Gaza, a indiqué l’armée. Les vastes installations souterraines du Hamas, dont beaucoup sont situées sous la ville de Gaza, au nord du territoire, sont considérées comme des cibles clés de l’offensive.

Dans le cadre de l’intensification des bombardements, Israël a également coupé les communications et créé un quasi-black-out de l’information, coupant largement les 2,3 millions de personnes dans la bande de Gaza assiégée de tout contact avec le monde extérieur.

Déjà plongés dans l’obscurité après que l’électricité ait été coupée il y a quelques semaines, les Palestiniens ont été jetés dans l’isolement, entassés dans des maisons et des abris, les réserves de nourriture et d’eau s’épuisant. Les tentatives pour joindre les habitants de Gaza par téléphone ont été largement infructueuses samedi matin.

Une explosion à Gaza est observée vendredi depuis Sderot, dans le sud d’Israël. L’armée israélienne affirme avoir ciblé du jour au lendemain les commandants du Hamas, y compris les dirigeants des forces navales et aériennes du groupe, pour permettre aux forces sur le terrain de « lutter contre un ennemi plus faible ». (Violeta Santos Moura/Reuters)

Sans électricité, sans communications et sans eau, beaucoup de ceux qui sont coincés à Gaza n’ont eu d’autre choix que d’attendre chez eux ou de rechercher la sécurité relative des écoles et des hôpitaux, alors même qu’Israël a intensifié ses bombardements tôt samedi.

Le fournisseur de télécommunications palestinien Paltel a déclaré que le bombardement avait provoqué une « interruption complète » des services Internet, cellulaires et fixes. Les proches à l’extérieur de Gaza ont paniqué après que leurs conversations par messagerie avec les familles à l’intérieur se soient soudainement arrêtées et que les appels aient cessé de passer.

Wafaa Abdul Rahman, directrice d’une organisation féministe basée à Ramallah, en Cisjordanie, a déclaré qu’elle n’avait pas eu de nouvelles de sa famille dans le centre de Gaza depuis des heures.

“Nous avons vu ces choses horribles et ces massacres en direct à la télévision, alors maintenant, que se passera-t-il en cas de panne totale ?” » a-t-elle déclaré, faisant référence à des scènes de familles écrasées dans leurs maisons par les frappes aériennes des dernières semaines.

Les sauveteurs obligés de chasser le bruit des explosions

Lynn Hastings, coordinatrice humanitaire de l’ONU pour les territoires occupés, a posté sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, que sans lignes téléphoniques et Internet, les hôpitaux et les opérations humanitaires ne pourraient pas fonctionner. Le Croissant-Rouge a déclaré qu’il ne pouvait pas contacter les équipes médicales et que les habitants ne pouvaient plus appeler d’ambulances, ce qui signifie que les sauveteurs devraient chasser le bruit des explosions pour retrouver les blessés. Les groupes humanitaires internationaux ont déclaré qu’ils n’avaient pu joindre qu’un petit nombre d’employés utilisant des téléphones satellites.

REGARDER | Communications coupure électrique aggrave la situation des soins de santé à Gaza : La situation des soins de santé à Gaza est « insupportable » Vidéo en vedetteLa médecin canadienne, le Dr Tanya Haj-Hassan, dit avoir régulièrement entendu parler de médecins à Gaza avant que la communication ne soit coupée. Elle a partagé un message qu’elle a reçu d’un de ses collègues infirmiers sur le terrain, qui écrivait que « la mort n’avait de pitié pour personne, jeune ou vieux ».

Israël affirme que ses frappes ciblent les combattants et les infrastructures du Hamas et que les militants opèrent parmi les civils, les mettant ainsi en danger.

Le nombre de morts palestiniens à Gaza a dépassé les 7 300, dont plus de 60 pour cent sont des mineurs et des femmes, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, qui suit le bilan. Ils ont publié jeudi une liste détaillée de noms et de numéros d’identification pour contrer les suggestions selon lesquelles les chiffres seraient gonflés.

Le blocus de Gaza a entraîné une diminution des approvisionnements, et l’ONU a averti que son opération d’aide aidant des centaines de milliers de personnes « s’effondrait » alors que le carburant était presque épuisé. Mais selon l’armée, Israël envisage d’autoriser samedi l’entrée à Gaza de camions transportant de la nourriture, de l’eau et des médicaments.

Plus de 1 400 personnes ont été tuées en Israël lors de l’attaque du Hamas du 7 octobre, selon le gouvernement israélien, et au moins 229 otages ont été emmenés à Gaza. Parmi les personnes tuées figuraient au moins 310 soldats, selon l’armée. Les militants du Hamas ont également tiré des milliers de roquettes sur Israël.

Le nombre total de morts dépasse de loin le bilan combiné des quatre guerres précédentes entre Israël et le Hamas, estimé à environ 4 000.

Le conflit menace de déclencher une guerre plus vaste dans la région. Les pays arabes – y compris les alliés des États-Unis et ceux qui ont conclu des accords de paix ou normalisé leurs relations avec Israël – ont exprimé une inquiétude croissante face à une potentielle invasion terrestre, susceptible de faire encore plus de victimes dans le cadre des combats urbains.