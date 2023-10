Israël cherche des missiles et de l’artillerie aux États-Unis suite à l’attaque du Hamas

La demande d’aide militaire d’urgence promet de tester les capacités de la Chambre et du Sénat dans un moment d’instabilité politique extraordinaire à Washington, suite à l’éviction du représentant républicain. Kévin McCarthy en tant que président de la Chambre, et les chaînes d’approvisionnement mises à rude épreuve pour les fabricants d’armes à la suite de la guerre en Ukraine.

En plus du briefing de dimanche soir, les législateurs recevront probablement un briefing classifié cette semaine, selon la deuxième personne proche de l’appel.

Les démocrates et les républicains ont serré les rangs pour soutenir Israël ce week-end alors que les attaques depuis Gaza se déroulaient. Le président Joe Biden et les législateurs des deux partis se sont engagés à accorder rapidement à Israël ce dont il a besoin à la suite de cette attaque sans précédent.

Même s’il est possible que certaines armes soient livrées rapidement en utilisant les autorités existantes, le Congrès devra probablement éventuellement allouer davantage d’argent. Ces efforts seront affectés par la façon dont se déroulera le drame du leadership à la Chambre dans les prochains jours.

Après la séance d’information, le leader de la majorité au Sénat Chuck Schumer a déclaré que la Chambre haute « est prête à répondre à des besoins supplémentaires ».

« J’ai demandé aux représentants de notre ministère de la Défense s’ils donnaient à Israël tout ce dont il a besoin, et j’ai été réconforté qu’ils aient répondu oui et qu’ils augmentent leur soutien », a déclaré Schumer dans un communiqué. « Je leur ai demandé s’ils avaient rejeté les demandes formulées par Israël, et ils ont répondu non. »

Président des relations étrangères du Sénat Ben Cardin (D-Md.) s’est engagé samedi à introduire une législation pour réapprovisionner les intercepteurs tirés par les systèmes Iron Dome. Le Sénat est absent cette semaine et revient la semaine suivante.

Biden n’a pas encore demandé de financement supplémentaire, même si une demande pourrait arriver sous peu et de nombreux législateurs signalent qu’un financement d’urgence devrait être rapidement approuvé si nécessaire. La première personne a déclaré que les responsables du Pentagone et du Département d’État qui ont informé les législateurs ont déclaré qu’ils disposaient actuellement de toutes les autorités juridiques dont ils ont besoin pour aider Israël, sans toutefois préciser de quoi il s’agit.

Ces efforts sont peut-être déjà en cours. La Maison Blanche a déclaré dans un communiqué suite à un appel téléphonique entre Biden et le Premier ministre Benjamin Netanyahu dimanche qu’une aide supplémentaire pour l’armée israélienne « est maintenant en route vers Israël et d’autres suivront dans les prochains jours ».

Des responsables ont déclaré aux législateurs que l’administration envisageait d’utiliser une partie des 100 millions de dollars de l’autorisation présidentielle de retrait pour envoyer des armes provenant des stocks militaires américains, selon la deuxième personne proche du dossier.

S’appuyer sur les stocks américains existants exercerait sans aucun doute davantage de pression sur le Pentagone et sur l’industrie de la défense, qui ont eu du mal à attribuer de nouveaux contrats et à augmenter la production de munitions clés déjà envoyées en Ukraine.

Les besoins des Israéliens et des Ukrainiens sont différents sur certains points essentiels. Israël s’appuiera largement sur des munitions air-sol de précision tirées depuis des avions de combat F-16 et F-35 et des hélicoptères Apache, dont aucun ne figure dans l’arsenal ukrainien. La question des obus d’artillerie de 155 mm, dont les deux pays dépendent fortement, risque cependant de devenir importante.

Il s’agit de l’un des mécanismes utilisés par l’administration pour envoyer des armes à l’Ukraine, et les responsables de l’administration ont souligné l’importance pour le Congrès de reconstituer les stocks d’armes très demandés, ce qui nécessiterait des crédits distincts.

Les législateurs américains n’ont pas tardé à promettre davantage d’aide à Israël, mais comme ces promesses surviennent à un moment de profond dysfonctionnement politique à Washington, cela soulève des questions sur la rapidité avec laquelle l’argent pourra commencer à affluer.

La Chambre, par exemple, ne peut pas adopter de loi tant qu’elle n’a pas élu un président pour remplacer le représentant Kevin McCarthy (Républicain de Californie), qui a été évincé la semaine dernière. La crise – et l’incapacité de la Chambre à agir jusqu’à ce qu’elle choisisse un nouveau président – ​​a même alimenté certains appels en faveur de la réintégration de McCarthy.

Le Sénat est également confronté à un embouteillage en matière de personnel diplomatique et militaire, et des efforts renouvelés sont déployés pour recruter rapidement de hauts responsables afin de faire face à la crise émergente au Moyen-Orient. La liste comprend Jack Lew comme ambassadeur en Israël ainsi que plusieurs autres envoyés dans la région.

Le sénateur Tommy Tuberville (R-Ala.) bloque également des centaines de promotions militaires de haut rang en raison de la politique d’avortement du Pentagone. Parmi les plus de 300 candidats retenus figurent plusieurs officiers qui seraient chargés de commander les forces américaines au Moyen-Orient.

La première personne au courant de l’appel a noté que plusieurs sénateurs avaient exprimé leurs inquiétudes concernant le blocage des candidats et son impact opérationnel lors du briefing. Mais Tuberville a déclaré ce week-end qu’il ne reculerait pas.