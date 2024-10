Israël cherche des accords de paix avec les pays arabes – Netanyahu — RT World News

Le Premier ministre envisage d’élargir les accords d’Abraham après avoir résolu les conflits avec le Hamas et le Hezbollah

Israël envisage de poursuivre les accords de paix avec les pays arabes une fois que ses objectifs militaires auront été atteints à Gaza et au Liban, a déclaré lundi le Premier ministre Benjamin Netanyahu au Parlement.

Ces remarques interviennent deux jours après qu’Israël a lancé samedi une série de frappes contre des installations militaires iraniennes, en représailles au barrage de missiles de Téhéran sur l’État juif au début du mois. L’Iran a cité une série d’assassinats de hauts responsables du Hezbollah, dont le dirigeant de longue date Hassan Nasrallah, comme raison de cette attaque.

« Au lendemain du jour où le Hamas ne contrôle plus Gaza et où le Hezbollah ne siège plus à notre frontière nord, nous travaillons ces jours-ci sur des plans visant à stabiliser ces deux fronts. Mais le lendemain comprend autre chose de la plus haute importance. » » a déclaré Netanyahu dans un discours à la Knesset.

Une fois ces objectifs atteints, a-t-il déclaré, Israël poursuivra ses efforts de paix dans la région. « avec la signature des accords historiques d’Abraham, afin de parvenir à la paix avec les autres pays arabes. »

Israël et le Hezbollah ont échangé des tirs depuis que l’État juif a lancé son opération militaire à Gaza en réponse à l’attaque surprise du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier. Israël a intensifié sa campagne contre le groupe militant chiite en septembre, en lançant l’opération Flèches du Nord pour attaquer des cibles du Hezbollah dans le sud du Liban.















« Ces pays et d’autres pays voient très bien les coups que nous infligeons à ceux qui nous attaquent, l’axe du mal iranien », il a ajouté.

Les accords d’Abraham négociés par les États-Unis et annoncés en 2020 ont normalisé les relations d’Israël avec Bahreïn, les Émirats arabes unis et le Maroc. Ils cherchaient à promouvoir « relations amicales entre les États » une fin à «radicalisation» et un « culture de paix » à travers « Dialogue interreligieux et interculturel ».

Depuis lors, Israël, avec le soutien des États-Unis, a cherché à étendre ces accords à d’autres pays du Moyen-Orient, notamment à l’Arabie saoudite.

Dans un discours prononcé à l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre, Netanyahu a déclaré que « Un accord de normalisation entre l’Arabie saoudite et Israël semblait plus proche que jamais » avant que la guerre avec le Hamas n’éclate.

Riyad, qui était disposé à nouer des liens plus étroits avec Israël avant le début de l’offensive à Gaza, insiste désormais sur le fait que tout accord diplomatique dépend de l’acceptation par Israël d’un État palestinien – une perspective rejetée par le gouvernement de Netanyahu.