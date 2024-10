Israël célèbre l’anniversaire du 7 octobre dans un contexte d’escalade de la guerre

Les Israéliens ont marqué lundi le premier anniversaire de l’attaque dévastatrice menée par le Hamas qui a déclenché une guerre qui a suscité des protestations dans le monde entier et risque de déclencher un conflit bien plus vaste au Moyen-Orient.

Les cérémonies et les manifestations à Jérusalem et dans le sud d’Israël ont commencé vers 6 h 29, heure locale, heure à laquelle les militants dirigés par le Hamas ont lancé des roquettes sur Israël au début de l’attaque du 7 octobre de l’année dernière.

Ils en ont tué 1 200 morts et j’en ai pris un autre 250 otages, dont au moins 70 sont morts depuis, selon les médias israéliens. Parmi les morts se trouvaient plusieurs citoyens canadiens.

Devant le domicile du Premier ministre Benjamin Netanyahu à Jérusalem, environ 300 personnes conduites par des familles d’otages brandissant des photos de leurs proches, ont observé une minute de silence pour les morts alors qu’une sirène retentissait.

Un officier de police israélien inspecte lundi les dégâts causés à un immeuble résidentiel par une roquette tirée vers Israël depuis le Liban à Haïfa, en Israël. (Rami Shlush/Reuters)

« Nous sommes toujours coincés en ce 7 octobre 2023, dans une journée sans fin de terreur, de peur, de colère et de désespoir », a déclaré Yuval Baron, dont le beau-père Keith Siegel est otage à Gaza.

« Nous voulions commencer cette journée ensemble pour nous rappeler, à nous-mêmes, à notre Premier ministre et au public israélien, que même si c’est un jour de deuil, il reste une mission sacrée pour ramener les otages », a déclaré Baron.

À Gaza, il reste 101 otages alors que les forces israéliennes poursuivent leur mission visant à mettre fin au règne du Hamas sur l’enclave et à démolir ses capacités militaires. Le gouvernement israélien a déclaré qu’il estimait qu’environ un tiers de ces otages n’étaient plus en vie.

L’attaque surprise du Hamas, considéré comme un groupe terroriste par plusieurs gouvernements occidentaux, dont celui du Canada, a été l’un des pires échecs en matière de sécurité pour un pays qui se targue d’une armée forte et sophistiquée. L’attaque a brisé le sentiment de sécurité de nombreux citoyens et a plongé leur confiance dans ses dirigeants à un niveau encore plus bas.

Des veillées ont également eu lieu à l’extérieur d’Israël et des manifestations étaient attendues contre son offensive dans la bande de Gaza, qui a ravagé l’enclave côtière densément peuplée, tué plus de 41 900 personnes, selon les autorités sanitaires palestiniennes, et déplacé la majeure partie des 2,3 millions d’habitants.

REGARDER | Plus de 100 Israéliens ont été massacrés au kibboutz Be’eri : Le Hamas a tué les membres de leur famille. Ils ne sont pas d’accord sur la réponse militaire d’Israël Le kibboutz Beeri a subi l’un des pires massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre. Un an plus tard, certains membres de la communauté affirment que la réponse militaire meurtrière d’Israël à Gaza était la seule option, tandis qu’un groupe plus restreint, dont le fils de la victime canadienne Vivian Silver, affirme que doit être un chemin vers la paix.

À Re’im, site du festival de musique Nova où plus de 360 ​​personnes ont été tuées et des dizaines d’autres prises en otages, le président Isaac Herzog a présidé la cérémonie commémorative qui a commencé avec le dernier morceau joué lors de la fête il y a un an.

« Nous nous souviendrons toujours de qui a kidnappé, qui a assassiné, qui a violé, qui a massacré. En même temps, nous avons également fait preuve d’un courage extraordinaire. Nous avons un peuple merveilleux et en ce jour nous le renforçons et appelons à l’unité », a déclaré Herzog.

Des cérémonies devaient avoir lieu tout au long de la journée dans les villages kibboutz et les villes proches de la frontière.

ÉCOUTEZ Jonathan Dekel-Chen, résident du kibboutz Nir Oz, à propos des traumatismes de l’année écoulée :

Brûleur avant32:32« Le temps s’est arrêté le 7 octobre »

Le Hamas et le Hezbollah tirent des roquettes

Les forces de sécurité étaient en état d’alerte dans tout le pays lundi, ont déclaré l’armée et la police, anticipant d’éventuelles attaques palestiniennes prévues pour l’anniversaire du 7 octobre 2023, date du début de la pire effusion de sang du conflit israélo-palestinien vieux de plusieurs décennies.

Lundi, la branche armée du Hamas a attaqué Tel-Aviv en Israël avec une salve de missiles, a indiqué le groupe militant dans un communiqué, l’armée israélienne affirmant que des sirènes avaient retenti dans le centre d’Israël.

REGARDER | Beaucoup de gens dans le sud du Liban ne veulent pas partir : Gros plan sur les dégâts causés par les frappes aériennes au Liban Margaret Evans de CBC s’est rendue à Tyr, au Liban – un voyage fortement contrôlé par le Hezbollah – pour constater les dégâts causés par les récentes frappes aériennes israéliennes et entendre les gens qui refusent de quitter la région malgré le danger.

Ces dernières semaines, le centre de la guerre s’est de plus en plus déplacé vers le nord, vers le Liban, où les forces israéliennes ont échangé des tirs avec le Hezbollah depuis que le groupe soutenu par l’Iran a lancé un barrage de missiles en soutien au Hamas le 8 octobre.

Des roquettes du Hezbollah ont touché lundi matin Haïfa, la troisième plus grande ville d’Israël. Le Hezbollah a déclaré avoir ciblé une base militaire au sud de Haïfa avec une salve de missiles Fadi 1 et lancé une autre attaque sur Tibériade, à 65 kilomètres de là.

Ce qui a commencé comme des échanges quotidiens limités s’est transformé en bombardements du bastion du Hezbollah à Beyrouth et en une offensive terrestre dans les villages frontaliers visant à éliminer ses combattants et à permettre à des dizaines de milliers d’Israéliens évacués de leurs foyers dans le nord du pays de rentrer.

L’assaut israélien, qui a tué plus de 1 000 personnes au cours des deux dernières semaines, a déclenché une fuite massive du sud du Liban, où plus d’un million de personnes ont été déplacées.

Pendant ce temps, les déplacements en Cisjordanie occupée par Israël ont été encore plus entravés par la fermeture de nombreux points de contrôle, ont déclaré les habitants, et certains Palestiniens titulaires d’un permis d’entrée ont reçu des avis sur leurs téléphones portables les informant qu’ils ne seraient pas autorisés à entrer en Israël lundi.