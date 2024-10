Israël célèbre l’anniversaire de l’attaque du Hamas — RT World News

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a publié un message d’unité, mais les familles qui ont perdu des êtres chers ont appelé à rendre des comptes

Des cérémonies ont eu lieu partout en Israël pour marquer le premier anniversaire de l’attaque du Hamas contre l’État juif le 7 octobre. Alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahu affirmait que l’attaque avait réveillé l’esprit d’Israël « la force intérieure » Les familles des personnes tuées reprochent à l’État d’avoir permis que cela se produise.

Il y a un an, les militants du Hamas ont lancé lundi une attaque surprise contre Israël, occupant des dizaines de villes et villages du sud du pays, tuant environ 1 100 personnes et ramenant environ 250 otages à Gaza. Israël a répondu en déclarant la guerre au groupe militant. Le conflit en cours a coûté la vie à près de 42 000 Palestiniens à ce jour, ainsi que la vie de 726 soldats israéliens.

« Comme cela s’est produit à maintes reprises dans l’histoire d’Israël, c’est précisément dans les moments difficiles qu’une grande force intérieure émerge. » » a déclaré Netanyahu lors d’une cérémonie préenregistrée diffusée lundi. « Nous nous sommes unis pour défendre notre pays, pour la défense de notre patrie. » a-t-il poursuivi, ajoutant qu’Israël « continuera à se battre » tant que « L’ennemi menace notre existence et la paix de notre pays. »















Lors d’une cérémonie non officielle organisée par les familles qui ont perdu des proches lors de l’attaque, l’ambiance était plus en colère. S’exprimant lors de l’événement à Tel Aviv, Yonatan Shamriz, dont le frère a été tué par un soldat israélien lors d’une mission ratée de sauvetage d’otages en décembre, a déclaré que le 7 octobre « C’était une journée sans armée, sans État – une journée où nous n’avions que nous-mêmes, les citoyens. »

Shamriz n’est pas le premier Israélien à accuser le gouvernement du pays de ne pas avoir préparé l’attaque. Quelques jours après l’attaque, les responsables des services de renseignement égyptiens ont déclaré qu’ils avaient averti à plusieurs reprises leurs homologues israéliens que le Hamas préparait « quelque chose de grand » mais que ces avertissements ont été ignorés à Jérusalem-Ouest. Début octobre de l’année dernière, la direction du renseignement de l’armée israélienne (FDI) a rédigé un rapport indiquant que les militants palestiniens s’entraînaient en vue d’une invasion à grande échelle de l’État juif, a rapporté la chaîne de télévision israélienne Kan. revendiqué en juin.

Selon une source israélienne citée par le journaliste américain Seymour Hersh l’année dernière, Netanyahu était tellement indifférent à la possibilité d’une attaque depuis Gaza qu’il ordonné les deux tiers des troupes de Tsahal sont normalement stationnées à la frontière entre Israël et l’enclave pour assurer la sécurité lors d’une fête juive orthodoxe en Cisjordanie.















« Au lieu de rester ici en tant que multitudes du peuple d’Israël unis, nous restons ici en attendant la prochaine sirène. » » a déclaré Shamriz, faisant référence aux roquettes toujours lancées sur Israël par le Hamas et le Hezbollah. «Au lieu de créer une commission d’enquête nationale pour enquêter sur cet échec colossal, nous posons nous-mêmes les questions sans obtenir de réponses.»

Lors de rassemblements et de veillées au cours de l’année dernière, les familles des prisonniers faits prisonniers par le Hamas ont appelé à plusieurs reprises Netanyahu à conclure un accord avec les militants pour libérer leurs proches. Une centaine d’otages sont toujours en captivité et lors d’une manifestation à Jérusalem lundi, Yael Or, dont le corps de son cousin se trouve toujours à Gaza, a accusé Netanyahu d’avoir choisi « guerre sans fin » sur la libération des otages.

« Netanyahu veut rester au pouvoir pour toujours » elle dit. « Et pour ce faire, il a entraîné Israël dans une guerre éternelle et sans fin. Cela signifie que nos otages ont été abandonnés dans les tunnels de la mort du Hamas, au plus profond de Gaza. Netanyahu a commis des crimes contre son propre peuple.