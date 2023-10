Israël bombarde une maison vide dans la ville de Gaza et blesse les gens qui l’entourent | Gaza

Ville de Gaza – Les bombes n’ont cessé de tomber des avions militaires israéliens survolant la bande de Gaza.

Dans le centre de la ville de Gaza, une bombe a frappé la maison de la famille Ramlawi, rue al-Jalaa, tuant au moins deux personnes et en blessant 10 autres.

La maison familiale, qui n’était pas habitée car les Ramlawis avaient fui plus tôt, a été complètement détruite et a causé d’importants dégâts aux bâtiments et aux maisons environnants.

Le nombre de personnes tuées par l’agression israélienne contre Gaza s’élève à 2 670 et celui des blessés à 9 600. La majorité des victimes sont des enfants et des femmes.

Selon les Nations Unies, environ un million de Palestiniens de la bande de Gaza ont été déplacés au cours des sept premiers jours du conflit avec Israël, ce que l’organisation mondiale a qualifié de « catastrophique ».

Khalil Abu Qambaz, qui vit dans la rue al-Jalaa, a déclaré que les attaques aériennes se sont produites sans avertissement.

« Les gens étaient simplement chez eux », a-t-il déclaré.

« Les Israéliens pensent-ils que nous allons partir d’ici ? Nous n’avons nulle part où aller !

« Je préfère mourir sous les décombres de ma propre maison plutôt que sous celle de quelqu’un d’autre. »

Un autre habitant, Sami al-Rawagh, a été visiblement secoué après l’attaque aérienne.

« Nous étions tous assis ensemble, la famille », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas si mon cousin est vivant ou mort.

« Nous sommes détruits. Est-ce qu’il reste quelque chose ?