Le véritable objectif de l’opération est de forcer les Palestiniens à quitter l’enclave, a déclaré l’analyste politique à RT.

Les affirmations d’Israël selon lesquelles il bombarde Gaza uniquement pour éliminer le Hamas sont fausses. “fou,” » a déclaré l’analyste politique Jackson Hinkle dans une interview avec RT jeudi. Il a fait valoir que les forces israéliennes semblent se concentrer sur la population civile de Gaza dans leur campagne en cours.

« Ils ont tout bombardé à l’intérieur de Gaza, sauf le Hamas. » » a déclaré l’animateur de « The Dive with Jackson Hinkle », accusant Israël de cibler diverses infrastructures civiles, notamment des hôpitaux, des écoles, des installations de l’ONU et du Croissant-Rouge, des mosquées, des églises, des maisons et même des convois d’évacués.

L’analyste a suggéré que cela était dû au fait qu’Israël ne veut pas d’un État palestinien et que le véritable objectif de son opération à Gaza n’est pas de vaincre le Hamas, mais plutôt de forcer les Palestiniens à sortir et à prendre le contrôle de l’enclave. “une fois pour toutes.”

« La raison pour laquelle ils font tout cela, c’est qu’ils savent qu’ils ne peuvent pas vaincre le Hamas. C’est pourquoi ils ne sont pas allés à Gaza. Ils savent que s’ils le font, ils auront probablement une réponse de la part de nombreux États arabes, et peut-être aussi de l’Iran. Ils savent que dans une guerre de cette ampleur, ils ne gagneraient pas. » Hinkle a affirmé.

Il a fait valoir que même si les autorités israéliennes ont tenté de présenter le Hamas comme étant aligné ou comparable à l’État islamique (EI, anciennement ISIS), les actions d’Israël à Gaza semblent ressembler étroitement à des tactiques terroristes.

Commentant l’annonce de Washington selon laquelle il “reste pour toujours” avec Israël et la proposition du président Joe Biden d’un programme d’aide militaire de 14 milliards de dollars à l’État juif, Hinkle a appelé à « définancer Israël » et « définancer l’Ukraine » aussi.















“Pourquoi l’argent des contribuables américains va-t-il à des pays comme celui-ci ? Ou, plus important encore, les nations qui commettent quotidiennement des crimes de guerre aussi horribles », Hinkle a interrogé. Il a déclaré que les États-Unis traversent actuellement une crise à leur frontière sud et font face à plus de 500 000 sans-abri, dont 60 000 sont, selon lui, des anciens combattants.

“Cela n’a aucun sens pour moi que nous fassions cela et que Joe Biden vient d’envoyer environ 900 Marines américains en Israël”, Hinkle a dit, ajoutant qu’il croyait “Nous sommes sur le point de voir une très grande guerre.”

Les Forces de défense israéliennes (FDI) bombardent sans relâche Gaza depuis près de trois semaines, à la suite de l’attaque surprise du Hamas contre Israël le 7 octobre, qui a fait 1 400 morts. Le ministère de la Santé de Gaza a depuis rapporté que les frappes israéliennes avaient tué plus de 7 000 personnes. Vendredi, le ministère a publié les noms de 6 747 personnes, dont 2 665 enfants, qui auraient été tuées par Tsahal. Il a noté que la liste est incomplète car de nombreux corps restent non identifiés ou portés disparus.