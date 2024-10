Israël bombarde le « QG du renseignement » du Hezbollah (VIDEO) — RT World News

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré avoir frappé le complexe des services de renseignement du Hezbollah à Beyrouth lors de la dernière série de frappes aériennes au Liban.

Les avions israéliens ont frappé le siège du groupe armé pro-palestinien « quartier général du renseignement » ainsi que des centres de commandement et « sites d’infrastructures terroristes supplémentaires » » a déclaré Tsahal dans un communiqué lundi matin.

Les frappes ont également visé des sites du Hezbollah au sud du Liban et dans la région de la Bekaa, détruisant un entrepôt d’armes et un centre de commandement, a ajouté l’armée israélienne. Dans un communiqué distinct, l’armée a déclaré que ses troupes poursuivaient leurs opérations transfrontalières contre le Hezbollah et menaient des raids dans la région de Jabaliya à Gaza.

Selon le ministère libanais de la Santé, au moins 11 personnes ont été tuées dimanche dans les frappes israéliennes et 17 autres ont été blessées.

מטוסי קרב של חיל הא fournis, בהכ fournis מה מודיעינית של אגף המ fournis יות טרור נוספות. Alors, n’hésitez pas à me contacter רחב ביירות>> pic.twitter.com/Ow22JNzpRU — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 6 octobre 2024

À Gaza, l’aviation israélienne a largué des bombes sur l’hôpital Al-Aqsa de Deir al Balah. Selon Tsahal, le Hamas utilise le bâtiment de l’hôpital comme « centre de commandement et de contrôle ».

EN SAVOIR PLUS:

Les États-Unis « impuissants » alors que le Moyen-Orient brûle, selon Moscou

Le Hezbollah, quant à lui, a continué à tirer des roquettes sur le nord d’Israël, des projectiles étant détectés samedi au-dessus de Haïfa et de la région de la Haute Galilée. Des vidéos de Haïfa montrent un cratère et des débris provenant de roquettes tombant.

Au moins dix personnes ont été blessées en Israël lors des attaques du Hezbollah dans la nuit, ont rapporté les médias israéliens. Au moins huit personnes ont été évacuées vers le campus de soins de santé Rambam à Haïfa pour y être soignées à la suite des frappes, selon le Jerusalem Post.