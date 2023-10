GAZA, 30 octobre (Reuters) – Les Palestiniens du nord de Gaza ont signalé lundi de violentes frappes aériennes et d’artillerie alors que les troupes israéliennes soutenues par des chars se pressaient dans l’enclave avec une attaque terrestre qui a incité la communauté internationale à appeler davantage à la protection des civils.

L’armée israélienne a déclaré avoir frappé plus de 600 cibles militantes au cours des derniers jours alors qu’elle continue d’étendre ses opérations terrestres dans la bande de Gaza, où les civils palestiniens ont cruellement besoin de carburant, de nourriture et d’eau potable alors que le conflit entre dans sa quatrième semaine.

“Les troupes de Tsahal ont tué des dizaines de terroristes qui se barricadaient dans des bâtiments et des tunnels et tentaient d’attaquer les troupes”, a indiqué l’armée dans un communiqué.

Les frappes aériennes israéliennes ont touché des zones proches des hôpitaux Shifa et Al-Quds de Gaza, et des militants palestiniens ont affronté les forces israéliennes dans une zone frontalière à l’est de la ville de Khan Younis, dans le sud, ont indiqué les médias palestiniens.

Il n’y a eu aucun commentaire de la part du Hamas. Reuters n’a pas été en mesure de confirmer ces informations de manière indépendante.

Les bombardements ont eu lieu quelques heures après qu’Israël a publié des images de chars de combat sur la côte ouest de l’enclave palestinienne, signalant un effort potentiel visant à encercler la principale ville de Gaza, deux jours après que le gouvernement israélien a ordonné des incursions terrestres élargies. Certaines photos publiées en ligne semblaient également montrer des soldats israéliens agitant un drapeau israélien au plus profond de Gaza. Reuters n’a pas pu vérifier les images.

La « deuxième phase » autoproclamée d’Israël d’une guerre de trois semaines contre les militants du Hamas soutenus par l’Iran a été largement tenue à l’écart du public, avec des forces évoluant dans l’obscurité et une panne de télécommunications coupant les Palestiniens.

Les coupures de téléphone et d’Internet ont semblé s’atténuer dimanche, mais l’opérateur de télécommunications Paltel a déclaré que les frappes aériennes israéliennes avaient de nouveau interrompu les services Internet et téléphoniques dans certaines parties du nord de Gaza, où le Hamas dispose de centres de commandement.

Les pannes ont gravement entravé les opérations de sauvetage des victimes des barrages israéliens.

Les frappes signalées près des hôpitaux ont eu lieu après que le Croissant-Rouge palestinien a déclaré dimanche avoir reçu des avertissements des autorités israéliennes lui demandant d’évacuer immédiatement l’hôpital d’Al-Quds, où quelque 14 000 personnes ont trouvé refuge.

Israël a accusé le Hamas d’avoir installé des centres de commandement et d’autres infrastructures militaires dans les hôpitaux de Gaza, ce que le groupe nie.

Les responsables palestiniens ont déclaré qu’environ 50 000 personnes s’étaient également réfugiées à l’hôpital Al-Shifa, ajoutant qu’elles étaient préoccupées par les menaces israéliennes contre l’établissement.

Israël a renforcé son blocus et ses bombardements sur Gaza depuis que des hommes armés du Hamas ont fait irruption en Israël le 7 octobre. Les autorités israéliennes affirment que les militants ont tué quelque 1 400 personnes et pris au moins 239 otages.

L’armée a également intensifié ses opérations contre les groupes islamistes en Cisjordanie, tuant de nombreux Palestiniens et en arrêtant des centaines.

Les forces de sécurité israéliennes ont tué quatre personnes lors d’un raid dans la ville de Jénine en Cisjordanie occupée lundi, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.

[1/7] La fumée s’élève au-dessus de Gaza, vue depuis la frontière entre Israël et Gaza, dans le sud d’Israël le 30 octobre 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein Acquérir des droits de licence

L’intensification des attaques a coïncidé avec un tollé international croissant en faveur d’une « pause humanitaire » pour permettre l’arrivée de l’aide.

Les négociations entre Israël et le Hamas, sous l’égide du Qatar, se sont poursuivies dimanche, a déclaré à Reuters une source informée des discussions, et ont inclus des discussions sur l’éventuelle libération des otages.

Le Hamas souhaite une pause humanitaire de cinq jours dans les opérations israéliennes pour permettre l’arrivée de l’aide et du carburant dans la bande de Gaza assiégée en échange de la libération de tous les otages civils détenus par les militants, a déclaré la source, s’exprimant sous couvert d’anonymat.

Plus de la moitié des otages détenus par le Hamas possèdent des passeports étrangers provenant de 25 pays, dont 54 ressortissants thaïlandais, selon le gouvernement israélien.

Lundi, le Conseil de sécurité des Nations Unies doit être informé de la situation humanitaire à Gaza. L’organe de 15 membres a voté sans succès quatre fois au cours des deux dernières semaines sur des projets de résolution visant à prendre des mesures contre la guerre, mais les 193 membres de l’Assemblée générale de l’ONU ont voté vendredi à une écrasante majorité pour appeler à une trêve humanitaire immédiate.

Le président américain Joe Biden a exhorté dimanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à protéger les civils à Gaza et à “augmenter immédiatement et de manière significative le flux de l’aide humanitaire”, a déclaré la Maison Blanche.

Le colonel Elad Goren du COGAT, l’agence du ministère israélien de la Défense qui coordonne avec les Palestiniens, a déclaré qu’Israël autoriserait une augmentation spectaculaire de l’aide à Gaza dans les prochains jours et que les civils palestiniens devraient se diriger vers une « zone humanitaire » au sud de Gaza. le petit territoire.

Les autorités médicales de Gaza, qui compte 2,3 millions d’habitants, ont déclaré dimanche que 8 005 personnes, dont 3 324 mineurs, avaient été tuées.

Le bureau des médias du gouvernement de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré que 116 médecins et 35 journalistes avaient été tués depuis le début du conflit.

Reuters n’a pas été en mesure de vérifier ces chiffres de manière indépendante.

Israël s’est engagé à anéantir le Hamas, une tâche qu’il a décrite comme nécessitant des attaques terrestres prolongées dans, autour et sous la ville de Gaza, où les militants disposent d’un vaste réseau de bunkers souterrains.

On craint également que la guerre ne s’étende à la région, notamment au Liban, où l’armée israélienne et le groupe Hezbollah soutenu par l’Iran ont échangé des tirs.

Lundi, la télévision d’État syrienne a déclaré que les frappes aériennes israéliennes avaient visé deux postes de l’armée à Deraa, entraînant « quelques pertes matérielles ».

Le conflit a déclenché de grandes manifestations dans le monde entier en soutien aux Palestiniens. Dimanche, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à Beyrouth pour manifester leur solidarité avec Gaza.

Des centaines de manifestants anti-israéliens ont pris d’assaut dimanche l’aéroport russe du Daghestan à Makhatchkala après l’arrivée d’un avion en provenance d’Israël, obligeant les forces de sécurité à fermer l’aéroport et à dévier les vols tout en évacuant les manifestants.

L’incident a incité Israël à exhorter Moscou à protéger les Israéliens et les Juifs de Russie.

Reportage de Nidal al-Mughrabi, Yomna Ehab, James Mackenzie, Dan Williams et Jonathan Landay ; Écrit par David Lawder et Stephen Coates ; Montage par Clarence Fernandez et Miral Fahmy