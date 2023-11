Israël bombarde le camp de réfugiés d’al-Maghazi, tuant des dizaines de personnes, selon des responsables de Gaza | Conflit israélo-palestinien Actualités

Les bombardements surviennent quelques jours après des raids aériens sur les camps de réfugiés de Jabalia et de Bureij qui, selon les autorités, ont tué plus de 200 personnes.

L’armée israélienne a bombardé au moins trois camps de réfugiés à Gaza, dont le camp d’al-Maghazi, au cours des dernières 24 heures et tué des dizaines de personnes, ont déclaré des responsables palestiniens.

Au moins 47 personnes ont été tuées après qu’Israël a frappé le camp de réfugiés d’al-Maghazi dans la nuit de samedi. Le camp de Jabalia a également été touché dans la nuit, faisant au moins six morts.

Dimanche, une frappe aérienne israélienne a touché des bâtiments résidentiels dans le camp de réfugiés de Bureij, tuant au moins 20 Palestiniens.

Les victimes du raid aérien sur le camp d’al-Maghazi ont été transportées à l’hôpital des martyrs d’al-Aqsa à Deir el-Balah, a indiqué le ministère de la Santé de l’enclave dirigée par le Hamas dans un communiqué.

L’agence de presse palestinienne Wafa avait rapporté plus tôt que l’attentat avait tué 51 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants.

Al Jazeera n’a pas pu confirmer de manière indépendante le nombre de victimes de l’attentat, qui survient quelques jours après les raids aériens sur les camps de réfugiés de Jabalia et de Bureij qui, selon les responsables palestiniens, ont tué plus de 200 personnes.

L’armée israélienne n’a pas répondu à la demande de commentaires d’Al Jazeera.

Cependant, un porte-parole militaire a déclaré à l’agence de presse AFP qu’il enquêtait pour savoir si ses forces opéraient dans la région à ce moment-là.

Les dernières attaques ont eu lieu après que les États-Unis ont rejeté samedi les appels des pays arabes à un cessez-le-feu immédiat dans ce conflit qui dure depuis un mois.

Lors d’une conférence de presse avec ses homologues jordanien et égyptien à Amman, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré qu’un cessez-le-feu total « laisserait le Hamas en place pour se regrouper et répéter ses attaques ».

L’administration du président américain Joe Biden a plutôt proposé des « pauses humanitaires » localisées pour faciliter l’acheminement de l’aide à Gaza et les efforts visant à garantir la libération des captifs détenus par le Hamas.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rejeté une cessation temporaire de la guerre à moins qu’elle n’implique la libération des plus de 240 Israéliens et étrangers qui auraient été faits prisonniers par le groupe armé palestinien.

Blinken devrait poursuivre dimanche sa tournée au Moyen-Orient – ​​sa deuxième depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas – avec une visite de deux jours en Turquie.

Au moins 9 488 Palestiniens ont été tués à Gaza depuis qu’Israël a lancé sa campagne visant à éliminer le Hamas, selon des responsables palestiniens.

Plus de 1 400 personnes ont été tuées et plus de 240 autres prises en otages lors de l’attaque surprise du Hamas contre le sud d’Israël le 7 octobre, selon des responsables israéliens.