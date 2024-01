Israël bombarde la bande de Gaza, poussant les Palestiniens vers le sud

Des frappes aériennes israéliennes ont frappé samedi la ville de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, tuant près d’une douzaine de personnes, ont indiqué des responsables de Gaza, après des jours d’attaques similaires dans le sud de l’enclave, où plus d’un million de Palestiniens ont fui pour échapper à la guerre israélienne.

Les bombardements israéliens se sont également poursuivis dans d’autres parties de Gaza, tuant des dizaines de personnes, selon les médias palestiniens et les autorités sanitaires.

Samedi, le ministère de la Santé de Gaza a déclaré qu’au moins 160 personnes avaient été tuées dans l’enclave côtière au cours des 24 heures précédentes, portant à près de 25 000 le nombre de morts palestiniens suite à l’offensive israélienne de trois mois, dont une majorité de femmes et d’enfants. .

Les frappes israéliennes sur Khan Younis ont ciblé les zones autour de deux grands hôpitaux, où des dizaines de milliers de civils palestiniens avaient trouvé refuge, ainsi qu’à proximité des écoles, selon des témoins. Les écoles et les hôpitaux sont devenus des refuges surpeuplés mais n’ont pas été épargnés par l’assaut incessant d’Israël sur le territoire assiégé.

Un certain nombre de frappes aériennes et d’obus d’artillerie ont touché les environs de l’hôpital Al-Amal à Khan Younis, selon le Croissant-Rouge palestinien, qui gère l’hôpital.

Un médecin d’un deuxième hôpital à Khan Younis, le complexe médical Nasser, a déclaré que les troupes et les chars israéliens ont pris position près de l’enceinte de l’hôpital, et que les craintes grandissent que les soldats attaquent l’hôpital alors qu’ils disposent d’autres centres médicaux, notamment l’hôpital Shifa à Ville de Gaza. Israël a accusé le Hamas d’utiliser les hôpitaux pour des opérations militaires, une accusation que le Hamas et les administrations hospitalières nient.

Le médecin, Mohammad Abu Moussa, a déclaré que de nombreuses personnes ont fui l’hôpital Nasser ces derniers jours, emportant avec elles le peu de biens qu’elles possédaient, notamment de la literie et des tentes. Le personnel hospitalier, notamment les médecins et les infirmières, part également, a-t-il indiqué. « Même les blessés fuient », a déclaré Abou Moussa.

L’armée israélienne a annoncé samedi avoir tué une escouade de combattants du Hamas, le groupe armé qui contrôle Gaza, lors de combats rapprochés à Khan Younis. L’armée a déclaré avoir mené un « raid ciblé » sur les « infrastructures » du Hamas où se trouvaient des dizaines de lance-roquettes.

L’assaut israélien contre la bande de Gaza, qui abrite 2,3 millions de Palestiniens, n’a laissé aucun endroit sûr, affirment les Nations Unies, les organisations humanitaires et les habitants. Même les zones où l’armée israélienne a ordonné aux gens de partir ont été attaquées. Les offensives aériennes et terrestres israéliennes massives ont eu lieu après que le Hamas a mené des attaques transfrontalières dans le sud d’Israël le 7 octobre et tué quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils, selon les autorités israéliennes.

L’offensive de bombardement israélienne a repoussé plus d’un million de Palestiniens dans un coin de plus en plus restreint de Gaza, les coinçant entre une frontière égyptienne fermée et une armée israélienne en progression. Ils sont entassés dans une zone extrêmement peuplée près de la frontière, dans la province de Rafah, ont indiqué les Nations Unies. L’Égypte a refusé de laisser les Palestiniens de Gaza entrer dans le Sinaï, craignant qu’Israël ne les autorise jamais à rentrer chez eux.

L’armée israélienne a également attaqué la ville centrale de Deir al-Balah, un autre endroit où les habitants de Gaza avaient fui pour se mettre en sécurité, les forçant à se diriger vers Rafah, ont indiqué des responsables de l’ONU.

Mohammed Aborjela, 27 ans, coordinateur de projet pour l’organisation de développement Jeunesse sans frontières, a déclaré dans une interview qu’il avait trouvé refuge à l’hôpital Nasser depuis des semaines, avec des milliers d’autres personnes déplacées. «C’était considéré comme l’un des endroits sûrs de Khan Younis», a-t-il déclaré.

“Il y a trois jours, dans la nuit, il y a eu un bombardement très violent autour de l’hôpital Nasser”, a-t-il déclaré. Les bruits des combats et des tirs de chars transperçaient l’air. Il n’y a eu aucun avertissement de la part de l’armée israélienne auparavant, a-t-il déclaré.

Aborjela a déclaré qu’il avait emballé ses affaires, avait fui l’hôpital et s’était éloigné d’environ 800 mètres en direction de la côte. Les frappes aériennes israéliennes continuent de frapper à proximité, a-t-il déclaré.

« Les gens courent dans les rues maintenant, ne sachant pas où aller », a-t-il déclaré. De nombreuses personnes tentent de se rendre à Rafah ou à Al-Mawasi, une zone côtière à l’ouest de Khan Younis. « Mais ils n’ont pas d’argent pour transporter leurs affaires ou monter des tentes ailleurs. »

Il y a parfois une accalmie dans les bombardements, dit-il, mais cela ne dure jamais. Les frappes aériennes finissent par reprendre et l’armée israélienne continue d’avancer vers le sud, plus profondément à l’intérieur de Khan Younis.

« Personne ne comprend ce qui se passe », a-t-il déclaré.

Cet article a été initialement publié dans Le New York Times.