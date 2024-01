Israël bombarde Gaza, le Liban et la Syrie, les États-Unis bombardent le Yémen – Mondoweiss

Victimes:

24 927 tués* et au moins 62 388 blessés dans la bande de Gaza.

369 Palestiniens tués en Cisjordanie et à Jérusalem-Est occupés

Israël révise son bilan estimé du 7 octobre à la baisse, le faisant passer de 1 400 à 1 147.

550 soldats israéliens tués depuis le 7 octobre, dont 194 depuis le début de l’invasion terrestre, et au moins 3 221 blessés.**

*Ce chiffre a été confirmé par le ministère de la Santé de Gaza le 20 janvier. Certains groupes de défense des droits estiment le nombre de morts à plus de 32 000 lorsqu’il s’agit de rendre compte des personnes présumées mortes.

**Ce chiffre est publié par l’armée israélienne.

Développements clés

Israël continue de tuer sans relâche des Palestiniens à Gaza, alors que de nouveaux rapports font état de torture et d’exécutions de Palestiniens par les forces israéliennes.

L’ONU affirme que deux mères sont tuées en moyenne chaque heure à Gaza, tout en dénonçant l’impact disproportionné de la violence sur les femmes.

Une frappe aérienne israélienne dans la capitale syrienne tue au moins quatre conseillers militaires iraniens.

Dans le même temps, les forces américaines lancent une sixième vague de frappes aériennes sur le Yémen, dans une tentative manifestement infructueuse de dissuader les rebelles Houthis de perturber la navigation commerciale dans la mer Rouge en soutien à la Palestine.

Les Israéliens tirent et tuent un adolescent palestino-américain dans la tête en Cisjordanie occupée.

Une frappe aérienne israélienne tue deux personnes dans le sud du Liban.

Le président américain Joe Biden a eu son premier appel avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu depuis près d’un mois et a déclaré aux journalistes que Netanyahu était favorable à une solution à deux États. malgré toutes les preuves du contraire.

Le gouvernement d’urgence israélien est quant à lui au bord de l’effondrement, sur fond de discordes internes et de mesures unilatérales de Netanyahu, menaçant de conclure un accord d’otages.

Le chef de la diplomatie de l’Union européenne affirme qu’Israël porte la responsabilité de l’existence du Hamas et soutient qu’une solution diplomatique pourrait devoir être imposée à Israël « de l’extérieur ».

Le gardien: Les conseillers juridiques du ministère britannique des Affaires étrangères ne peuvent pas conclure que le bombardement israélien de Gaza est conforme au droit international.

Les femmes et les enfants font face à « l’enfer » à Gaza, alors que les survivants racontent la torture, l’humiliation et les exécutions aux mains des soldats israéliens

Les forces israéliennes ont tué au moins 165 Palestiniens et en ont blessé 280 autres au cours des dernières 24 heures à Gaza, a rapporté samedi le ministère de la Santé de la petite enclave bombardée, portant le bilan officiel des morts depuis le 7 octobre à Gaza à 24 927, avec au moins 62 388 morts supplémentaires. blessés.

Ce nombre n’inclut pas les personnes portées disparues et soupçonnées d’être piégées sous les décombres, les corps non identifiés, les personnes qui ont été enterrées par leurs familles sans être allées à l’hôpital, ni les personnes décédées de maladie, de froid ou de faim à cause de Le blocus impitoyable de Gaza par Israël. Selon certains groupes, le nombre réel de morts est dépasser 32 000.

Frappes israéliennes meurtrières ont frappé les zones de Khan Younis, al-Qarara, Bani Suheila, al-Zana, Abasan, Batn Al-Sameen, le camp de réfugiés de Nuseirat, le camp de réfugiés d’al-Shati et Jabalia depuis vendredi, Agence de presse WAFA signalé. Après huit jours de panne totale, Paltel a quant à lui signalé un retour partiel des services télécoms à Gaza.

Entre-temps, des factions armées palestiniennes ont déclaré qu’elles affrontaient les forces terrestres israéliennes dans divers quartiers de la ville de Gaza, ainsi qu’à al-Bureij, al-Maghazi, Jabalia et Khan Younis.

La guerre incessante d’Israël contre Gaza tue deux mères chaque heure, estime ONU Femmes dans un nouveau rapport se penchant sur l’impact genré de la situation catastrophique dans l’enclave palestinienne depuis le 7 octobre.

« Nous avons constaté une fois de plus que les femmes et les enfants sont les premières victimes des conflits et que notre devoir de rechercher la paix est un devoir envers eux. Sans changement, ces 100 derniers jours ne seront qu’un prélude aux 100 prochains jours », a déclaré Sima Bahous, directrice exécutive d’ONU Femmes. dit vendredi. « Ce sont des personnes, pas des chiffres, et nous les laissons tomber. Cet échec, et le traumatisme générationnel infligé au peuple palestinien au cours de ces 100 jours et plus, nous hanteront tous pour les générations à venir.

L’UNICEF, qui estime qu’environ 20 000 bébés sont nés à Gaza depuis le 7 octobre, a déclaré que ces enfants palestiniens « naissaient en enfer ».

« Devenir mère devrait être un moment de célébration. À Gaza, c’est un autre enfant livré en enfer », a déclaré vendredi la spécialiste de la communication de l’UNICEF, Tess Ingram. « L’humanité ne peut plus permettre que cette version déformée de la normale persiste. Les mères et les nouveau-nés ont besoin d’un cessez-le-feu humanitaire.

Entre-temps, de plus en plus de récits ont fait état de soldats israéliens torturant et exécutant des Palestiniens à Gaza, avec des témoins oculaires. dire à Al Jazeera que les forces israéliennes ont pendu publiquement certains Palestiniens à l’hôpital indonésien de Beit Lahia et forcé les survivants à dormir dans la même pièce que les cadavres.

Des Palestiniens qui étaient détenu au secret par Israël pendant 55 jours maximum entre-temps, ils ont raconté avoir été battus, que des chiens leur urinaient dessus et qu’ils avaient été soumis à une terreur psychologique.

« Ils ont menacé de nous tirer dessus. Après deux heures passées à moitié nues dans de telles conditions, ils nous ont déplacés de quelques mètres et nous ont dit de nous préparer pour notre exécution », Muhammad Abu Samra, un ancien prisonnier, a déclaré à Al Jazeera.

Le Bureau de l’ONU pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a quant à lui dénoncé dans sa dernière mise à jour le “Augmentation dramatique” dans les refus d’Israël d’accéder aux livraisons d’aide humanitaire. L’organisation a déclaré que 69 pour cent des livraisons d’aide au nord de Gaza ont été rejetées par l’armée israélienne au cours des deux premières semaines de janvier, contre un taux de refus de 14 pour cent entre octobre et décembre. Le taux de refus a augmenté de 95 pour cent pour la distribution de carburant et de médicaments aux réservoirs d’eau, aux puits d’eau et aux établissements de santé, entraînant « une augmentation des risques sanitaires et environnementaux tout en affaiblissant la fonctionnalité des six hôpitaux partiellement fonctionnels » dans le nord de Gaza.

Un adolescent palestino-américain tué par balle dans la tête en Cisjordanie

Un adolescent palestino-américain a été tué d’une balle dans la tête par des Israéliens vendredi près du village de Mazraa al-Sharqiya, au centre de la Cisjordanie occupée. L’agence de presse WAFA l’a identifié comme étant Tawfiq Hafiz Ajjaq, Palestinien-Américain de 17 ans, qui était récemment revenu en Palestine. Le journal israélien Haaretz a déclaré qu’Ajjaq était tué par un colon israélien et un policier en congéqui a affirmé que le garçon avait jeté des pierres.

Le Département d’État américain dit aux journalistes il était en contact avec les autorités israéliennes à propos de cette affaire et « s’efforçait de comprendre les circonstances de l’incident ». Washington n’a historiquement pas fait grand-chose pour garantir la justice lorsque les Israéliens tuent des Palestiniens de nationalité américaine, comme la journaliste d’Al Jazeera Shireen Abu Akleh et Omar Assad, 80 ans.

Les forces israéliennes ont arrêté au moins 22 Palestiniens en Cisjordanie pendant la nuit, Al Jazeera a rapportédont un ancien prisonnier dans la région de Jénine.

L’agence de presse WAFA a fait état d’un certain nombre de raids en Cisjordanie occupée, notamment Naplouse, Kafr Nim’a, Tuqu’et Hébron. Des affrontements entre forces israéliennes et résidents palestiniens ont été signalés à Naplouse, Tubas, dans le camp de réfugiés de Balata et à Jénine.

Ailleurs, des colons israéliens ont attaqué des Palestiniens dans la zone litigieuse de Masafer Yatta et près de Rammon.

La police israélienne à nouveau à Jérusalem-Est occupée accès restreint des fidèles à la mosquée Al-Aqsa pour les prières du vendredi, et les autorités israéliennes ont forcé un résident palestinien de Silwan démolir sa propre maison pour ne pas avoir une quasi-impossibilité d’obtenir un permis de construire.

Le cirque politique israélien continue

À peine un jour après que Benjamin Netanyahu a publiquement réitéré qu’il n’y aurait pas d’État palestinien sous sa direction, le Premier ministre israélien a eu un appel téléphonique avec le président américain Joe Biden pour la première fois depuis près d’un mois.

Biden a déclaré plus tard aux journalistes que Netanyahu lui avait dit qu’il était ouvert à une solution à deux États, déclenchant perplexité des journalistes.

« Il existe plusieurs types de solutions à deux États », a déclaré Biden aux journalistes. « Il existe un certain nombre de pays membres de l’ONU qui ne disposent pas de leur propre armée…. Et donc je pense qu’il existe des moyens par lesquels cela pourrait fonctionner.

« Bibi vient de dire qu’il s’oppose à toute solution à deux États », a déclaré à Biden le journaliste de CBS, Weijia Jiang, en utilisant le surnom de Netanyahu.

“Non, il n’a pas dit ça”, a répondu Biden.

Alors que le Premier ministre israélien semble dire une chose à son fidèle allié américain et une autre à son auditoire israélien, le président israélien Isaac Herzog a déclaré jeudi au public du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, qu’aucun Israélien « sain d’esprit n’est prêt à réfléchir maintenant à ce que sera la solution de l’accord de paix ».

Entre-temps, les tensions sont continue d’augmenter au sein du gouvernement de coalition de Netanyahu en temps de guerre, certains observateurs affirmant que c’est « proche de l’effondrement ».

Parmi les derniers signes d’une fracture entre Netanyahu et ses collègues du cabinet de guerre, les anciens chefs d’état-major de l’armée Benny Gantz et Gadi Eizenkot, le Premier ministre israélien a unilatéralement modifié les conditions d’Israël pour un accord de libération d’otages en une série d’exigences plus strictes, Les médias israéliens ont rapporté. Alors que Gantz et Eisenkot ont déclaré publiquement qu’un accord était le seul moyen d’obtenir le retour en toute sécurité des quelque 132 Israéliens toujours détenus à Gaza, Netanyahu et ses alliés d’extrême droite soutiennent obstinément que le recours à la force est la seule voie à suivre, malgré son échec jusqu’à présent à aboutir à la libération d’otages vivants.

Les familles des otages israéliens campé devant la maison de Netanyahu vendredi à Césarée pour lui demander d’accepter un accord qui pourrait ramener leurs proches chez eux.

Les tensions s’accentuent au Moyen-Orient

Les tensions dans la région sont à un point critique, alors que plusieurs frappes israéliennes…