Israël a bombardé Gaza tôt vendredi, frappant des zones du sud où les Palestiniens avaient été invités à se mettre en sécurité, et a commencé à évacuer une ville israélienne au nord, près de la frontière libanaise, dernier signe d’une potentielle invasion terrestre de Gaza qui pourrait déclencher des troubles régionaux. .

Les Palestiniens de Gaza ont signalé de lourdes frappes aériennes à Khan Younis, dans le sud, et des ambulances transportant des hommes, des femmes et des enfants ont afflué vers l’hôpital Nasser de la ville, le deuxième plus grand de Gaza, qui regorge déjà de patients et de personnes cherchant un abri.

Jeudi, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a ordonné aux troupes terrestres de se préparer à voir Gaza « de l’intérieur », faisant allusion à une offensive terrestre visant à écraser les dirigeants militants du Hamas à Gaza, près de deux semaines après leur incursion sanglante en Israël. Les autorités n’ont donné aucun calendrier pour une telle opération.

Plus d’un million de personnes ont été déplacées à Gaza, nombre d’entre elles obéissant aux ordres israéliens d’évacuer la partie nord de l’enclave côtière bouclée.

Les hôpitaux débordés de Gaza rationnent leurs fournitures médicales et leur carburant pour les générateurs, alors que les autorités mettent au point la logistique d’une livraison d’aide humanitaire désespérément nécessaire en provenance d’Égypte, qui n’est pas encore arrivée. Les médecins des quartiers sombres de Gaza ont pratiqué des opérations chirurgicales à la lumière de leurs téléphones portables et ont utilisé du vinaigre pour soigner les plaies infectées.

Une voiture est couverte de débris sur le site des frappes israéliennes contre une maison à Khan Younis vendredi. (Mohammed Salem/Reuters)

L’accord visant à acheminer l’aide vers Gaza via Rafah, le seul point de passage du territoire non contrôlé par Israël, reste fragile. Israël a déclaré que les fournitures ne pouvaient être destinées qu’aux civils et qu’elles « contrecarreraient » tout détournement par le Hamas. Plus de 200 camions et quelque 2 700 tonnes d’aide ont été positionnés à Rafah ou à proximité, mais les travaux de réparation d’une route du côté de Gaza qui a été endommagée par les frappes aériennes n’ont pas encore commencé.

Israël évacue les régions frontalières

Israël a évacué ses propres communautés près de Gaza et du Liban, logeant les résidents dans des hôtels ailleurs dans le pays dans le cadre d’un programme financé par l’État. Vendredi, le ministère de la Défense a annoncé des plans d’évacuation pour Kiryat Shmona, une ville de plus de 20 000 habitants située près de la frontière libanaise.

Le groupe militant libanais Hezbollah, qui dispose d’un énorme arsenal de roquettes à longue portée, a échangé des tirs avec Israël le long de la frontière presque quotidiennement et a laissé entendre qu’il pourrait rejoindre la guerre si Israël cherchait à anéantir le Hamas. L’Iran, l’ennemi juré d’Israël, soutient les deux groupes armés.

REGARDER | Une Canadienne est portée disparue dans ce kibboutz israélien : Des dizaines de personnes portées disparues au kibboutz Nir Oz, dont un Canadien Vidéo en vedetteLes militants du Hamas ont pris d’assaut le kibboutz Nir Oz et tué 25 personnes lors de leur incursion en Israël le 7 octobre. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues, dont la Canadienne Judih Weinsteen.

Le président Joe Biden a promis un soutien indéfectible à la sécurité d’Israël, « aujourd’hui et toujours », tout en ajoutant que le monde « ne peut ignorer l’humanité des Palestiniens innocents » dans la bande de Gaza assiégée.

Dans un discours prononcé jeudi soir depuis le Bureau ovale, quelques heures après son retour à Washington après une visite urgente en Israël, Biden a établi une distinction entre les Palestiniens ordinaires et le Hamas. Il a lié la guerre actuelle à Gaza à l’invasion russe de l’Ukraine, affirmant que le Hamas et le président russe Vladimir Poutine « veulent tous deux annihiler complètement une démocratie voisine ».

Biden a déclaré qu’il envoyait vendredi une « demande budgétaire urgente » au Congrès, pour couvrir l’aide militaire d’urgence à Israël et à l’Ukraine.

Des soldats israéliens marchent jeudi sur une route près de la frontière entre Israël et le Liban. (Gil Eliyahu/Reuters)

L’armée israélienne a attaqué sans relâche Gaza en représailles à l’attaque dévastatrice du Hamas du 7 octobre. Même après qu’Israël a ordonné une évacuation massive vers le sud, les frappes se sont étendues à tout le territoire, renforçant les craintes parmi les 2,3 millions d’habitants du territoire qui craignaient que nulle part ne soit sûr.

Entre-temps, des militants palestiniens ont tiré quotidiennement des tirs de roquettes sur Israël depuis Gaza, et les tensions ont éclaté en Cisjordanie occupée par Israël, où 13 Palestiniens, dont cinq mineurs, ont été tués jeudi lors d’une bataille avec les troupes israéliennes au cours de laquelle Israël a appelé à une frappe aérienne. selon le ministère palestinien de la Santé.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 3 785 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début de la guerre, en majorité des femmes, des enfants et des personnes âgées. Près de 12 500 personnes ont été blessées et 1 300 autres personnes seraient ensevelies sous les décombres, ont indiqué les autorités.

Plus de 1 400 personnes ont été tuées en Israël, pour la plupart des civils, lors de l’incursion meurtrière du Hamas. Environ 200 autres personnes ont été enlevées. L’armée israélienne a déclaré jeudi avoir informé les familles de 203 captifs.

REGARDER | Israël échange des tirs avec des militants au Liban 20 camions humanitaires devraient entrer à Gaza vendredi Vidéo en vedetteAlors que les réservistes israéliens s’entraînent en vue d’une éventuelle invasion terrestre de Gaza, les frappes aériennes en sont désormais à leur 13e jour. Vingt camions d’aide devraient être autorisés à entrer à Gaza vendredi, mais les experts estiment que ce n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan de ce dont la population de Gaza a besoin.

Les approvisionnements s’amenuisant en raison du siège israélien complet, certains habitants de Gaza se contentent d’un repas par jour et boivent de l’eau sale.

L’Egypte et Israël négociaient toujours l’entrée de carburant pour les hôpitaux. Le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que le Hamas avait volé du carburant dans les installations des Nations Unies et qu’Israël voulait avoir l’assurance que cela n’arriverait pas.

Le ministère de la Santé de Gaza a supplié les stations-service de fournir du carburant aux hôpitaux et une agence des Nations Unies a fait don d’une partie de son dernier carburant. La seule centrale électrique de Gaza a fermé ses portes la semaine dernière, obligeant les Palestiniens à compter sur des générateurs, et aucun combustible n’a été introduit depuis le début de la guerre.

Le don de l’agence à l’hôpital Shifa de la ville de Gaza, le plus grand du territoire, « nous permettrait de tenir encore quelques heures », a déclaré Abu Selmia, le directeur de l’hôpital.