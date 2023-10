KHAN YOUNIS, bande de Gaza (AP) — Israël a bombardé Gaza tôt vendredi, frappant des zones du sud où les Palestiniens avaient été invités à se mettre en sécurité, et a commencé à évacuer une grande ville israélienne au nord, près de la frontière libanaise, le dernier signe d’une une éventuelle invasion terrestre de Gaza qui pourrait déclencher des troubles régionaux.

Les Palestiniens de Gaza ont signalé de lourdes frappes aériennes à Khan Younis, dans le sud, et des ambulances transportant des hommes, des femmes et des enfants ont afflué vers l’hôpital Nasser de la ville, le deuxième plus grand de Gaza, qui regorge déjà de patients et de personnes cherchant un abri. L’armée israélienne a déclaré avoir frappé plus de 100 cibles à travers Gaza liées aux dirigeants du Hamas, notamment un tunnel et des dépôts d’armes.

Jeudi, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a ordonné aux troupes terrestres de se préparer à voir Gaza « de l’intérieur », faisant allusion à une offensive terrestre visant à écraser les dirigeants militants du Hamas à Gaza, près de deux semaines après. leur incursion sanglante en Israël. Les autorités n’ont donné aucun calendrier pour une telle opération.

Plus d’un million de personnes ont été déplacées à Gaza, nombre d’entre elles obéissant aux ordres israéliens d’évacuer la partie nord de l’enclave côtière bouclée.

Les hôpitaux débordés de Gaza rationnent leurs fournitures médicales et leur carburant pour les générateurs, alors que les autorités préparent la logistique pour une aide humanitaire désespérément nécessaire en provenance d’Égypte qui n’est pas encore entré. Les médecins des quartiers sombres de Gaza ont pratiqué des opérations chirurgicales à la lumière de leurs téléphones portables et ont utilisé du vinaigre pour soigner les plaies infectées.

Des dizaines de personnes installées par le PNUD pour les Palestiniens déplacés par le bombardement israélien de la bande de Gaza sont vues à Khan Younis, le 19 octobre 2023.

L’accord pour acheminer l’aide à Gaza via Rafah, le le seul passage du territoire non contrôlé par Israël, est resté fragile. Israël a déclaré que les fournitures ne pouvaient être destinées qu’aux civils et que cela « contrecarrerait » tout détournement par le Hamas. Plus de 200 camions et quelque 3 000 tonnes d’aide ont été positionnés à Rafah ou à proximité, mais les travaux de réparation d’une route du côté de Gaza qui a été endommagée par les frappes aériennes n’ont pas encore commencé.

Israël a évacué ses propres communautés près de Gaza et du Liban, logeant les résidents dans des hôtels ailleurs dans le pays dans le cadre d’un programme financé par l’État. Vendredi, le ministère de la Défense a annoncé des plans d’évacuation pour Kiryat Shmona, une ville de plus de 20 000 habitants située près de la frontière libanaise.

Le groupe militant libanais Hezbollah, qui dispose d’un énorme arsenal de roquettes à longue portée, a échangé des tirs avec Israël le long de la frontière sur une base quasi quotidienne et a laissé entendre qu’il pourrait rejoindre la guerre si Israël cherchait à anéantir le Hamas. L’Iran, l’ennemi juré d’Israël, soutient les deux groupes armés.

La violence à Gaza a également a déclenché des manifestations dans toute la régiony compris dans les pays arabes alliés des États-Unis. Ces manifestations pourraient reprendre vendredi après les prières musulmanes hebdomadaires.

Dans un discours prononcé jeudi dans le Bureau Ovalele président Joe Biden a de nouveau promis un soutien indéfectible à la sécurité d’Israël, tout en affirmant que le monde « ne peut ignorer l’humanité des Palestiniens innocents » à Gaza.

S’exprimant quelques heures après son retour à Washington après une visite urgente en Israël, Biden a lié la guerre actuelle à Gaza à l’invasion russe de l’Ukraine, affirmant que le Hamas et le président russe Vladimir Poutine « veulent tous deux annihiler complètement une démocratie voisine ».

Biden a déclaré qu’il envoyait vendredi une « demande urgente de budget » au Congrès, pour couvrir l’aide militaire d’urgence à Israël et à l’Ukraine.

Le système de défense aérienne israélien Iron Dome tire pour intercepter une roquette tirée depuis la bande de Gaza, à Ashkelon, en Israël, le 19 octobre 2023.

Pendant ce temps, une évaluation non classifiée du renseignement américain remise au Congrès estimait le nombre de victimes en une explosion dans un hôpital de la ville de Gaza cette semaine sur le « bas de gamme » de 100 à 300 décès. Le bilan des morts « reflète toujours une perte de vies humaines stupéfiante », indique le rapport consulté par l’Associated Press. Il a indiqué que les responsables du renseignement étaient encore en train d’évaluer les preuves et que leur estimation des victimes pourrait évoluer.

Le rapport fait écho aux évaluations antérieures des responsables américains selon lesquelles l’explosion à l’hôpital al-Ahli n’a pas été causée par une frappe aérienne israélienne, comme l’avait initialement rapporté le ministère de la Santé dirigé par le Hamas à Gaza. Israël a présenté des preuves vidéo, audio et autres qui, selon lui, prouvent que l’explosion a été provoquée par une roquette ratée par des militants palestiniens.

L’AP n’a vérifié de manière indépendante aucune des affirmations ou preuves publiées par les parties.

Une frappe aérienne israélienne a touché jeudi soir une église orthodoxe grecque abritant des Palestiniens déplacés près de l’hôpital. L’armée israélienne a déclaré avoir pris pour cible un centre de commandement et de contrôle du Hamas à proximité, causant des dégâts au mur d’une église. Immédiatement après, les médecins palestiniens ont donné des récits contradictoires sur le nombre de blessés.

Le Patriarcat grec orthodoxe de Jérusalem a condamné l’attaque et a déclaré qu’il « n’abandonnerait pas son devoir religieux et humanitaire » de fournir une assistance.

L’armée israélienne a attaqué sans relâche Gaza en représailles à l’attaque dévastatrice du Hamas du 7 octobre. Même après qu’Israël a ordonné une évacuation massive vers le sud, les frappes se sont étendues à tout le territoire, renforçant les craintes parmi les 2,3 millions d’habitants du territoire. nulle part n’était sûr.

Entre-temps, des militants palestiniens ont tiré quotidiennement des tirs de roquettes sur Israël depuis Gaza, et les tensions ont éclaté en Cisjordanie occupée par Israël. Treize Palestiniens, dont cinq mineurs, ont été tués jeudi lors d’un combat avec les troupes israéliennes au cours duquel Israël a appelé à une frappe aérienne, selon le ministère palestinien de la Santé.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 3 785 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début de la guerre, en majorité des femmes, des enfants et des personnes âgées. Près de 12 500 personnes ont été blessées et 1 300 autres personnes ont été blessées. on croyait enseveli sous les décombresont déclaré les autorités.

Plus de 1 400 personnes ont été tuées en Israël, pour la plupart des civils, lors de l’incursion meurtrière du Hamas. Environ 200 autres personnes ont été enlevées. L’armée israélienne a déclaré jeudi avoir informé les familles de 203 captifs.

Dans un discours enflammé jeudi devant les soldats d’infanterie israéliens à la frontière de Gaza, Gallant, le ministre de la Défense, les a exhortés à « être prêts » à intervenir. Israël a appelé quelque 360 ​​000 réservistes et massé des dizaines de milliers de soldats le long de la frontière de Gaza. .

« Quiconque voit Gaza de loin désormais le verra de l’intérieur », a-t-il déclaré. « Cela pourrait prendre une semaine, un mois, deux mois avant que nous les détruisions », a-t-il ajouté, faisant référence au Hamas.

Alors que les approvisionnements s’amenuisent en raison du siège israélien complet, certains habitants de Gaza doivent un repas par jour et boire de l’eau sale.

L’Egypte et Israël négociaient toujours l’entrée de carburant pour les hôpitaux. Le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que le Hamas avait volé du carburant dans les installations de l’ONU et qu’Israël voulait avoir l’assurance que cela ne se reproduirait plus.

Le ministère de la Santé de Gaza a supplié les stations-service de fournir du carburant aux hôpitaux, et une agence des Nations Unies a également fait don d’une partie de son dernier carburant. La seule centrale électrique de Gaza a fermé ses portes la semaine dernière, obligeant les Palestiniens à compter sur des générateurs, et aucun combustible n’a été introduit depuis le début de la guerre.

Le don de l’agence à l’hôpital Shifa de la ville de Gaza, le plus grand du territoire, « nous permettrait de tenir encore quelques heures », a déclaré Mohammed Abu Selmia, le directeur de l’hôpital.