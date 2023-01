Israël bombarde Gaza après un raid meurtrier

La flambée violente est survenue après que neuf Palestiniens ont été tués lors d’un raid sur un camp de réfugiés à Jénine

Israël a effectué des frappes aériennes sur un présumé “site militaire” dans la bande de Gaza, affirmant que la mission était une réponse aux roquettes tirées depuis la région. Les responsables palestiniens ont accusé les troupes israéliennes d’un “massacre” en Cisjordanie occupée plus tôt dans la journée, avec des groupes militants jurant de riposter.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) annoncé les grèves tôt vendredi matin, affirmant qu’elles visaient un “clandestinement” installation utilisée pour produire des roquettes pour le Hamas, le parti politique et la faction armée qui dirige Gaza depuis 2007.

“L’attaque a été menée en réponse au lancement de roquettes plus tôt dans la nuit depuis la bande de Gaza vers Israël, qui ont été interceptées par des combattants de la défense aérienne”, a-t-il ajouté. les militaires m’a ditajoutant que les grèves ont entraîné “des dommages importants au renforcement et à l’armement du Hamas”.

Au moins cinq roquettes ont été tirées vers Israël dans la nuit, selon Tsahal, dont trois interceptées, une atterrissant dans une zone dégagée et une autre échouant à l’intérieur de Gaza. Les lancements ont déclenché des sirènes de raids aériens dans les colonies bordant l’enclave palestinienne, y compris la ville d’Ashkelon, juste au nord de Gaza.

La salve de roquettes faisait suite à un raid des forces spéciales israéliennes sur un camp de réfugiés en Cisjordanie jeudi, qui s’est terminé par une fusillade avec des militants et a fait neuf morts parmi les Palestiniens, dont une femme de 61 ans, selon l’Autorité palestinienne. Tsahal a déclaré que l’opération visait une faction terroriste du Jihad islamique active à Jénine et a partagé des images montrant des hommes armés tirant des fusils et lançant des cocktails Molotov sur les troupes israéliennes, affirmant que la cellule terroriste était une “bombe à retardement.”

Tsahal et les forces de sécurité israéliennes ont opéré à Jénine pour appréhender une escouade terroriste du Jihad islamique qui planifiait des attaques terroristes imminentes plus tôt dans la journée. Des hommes armés ont tiré lourdement sur nos soldats depuis les toits civils alors qu’ils accomplissaient leur mission critique. Voir par vous-même: pic.twitter.com/Yi8Qgr4f4K — Forces de défense israéliennes (@IDF) 26 janvier 2023

L’Autorité palestinienne, qui exerce un contrôle limité en Cisjordanie occupée, a dénoncé l’opération comme une “massacre,” disant qu’il mettrait fin à toute coopération en matière de sécurité avec Israël en réponse.

“La coordination de la sécurité avec le gouvernement d’occupation n’existe plus pour l’instant”, Le vice-Premier ministre de l’Autorité palestinienne, Nabil Abu Rudeineh, a déclaré, ajoutant que la décision avait été prise à la lumière de “les agressions répétées contre notre peuple et la remise en cause des accords signés, en référence aux engagements du processus de paix d’Oslo dans les années 1990”.

Des clips vidéo circulant dans les médias locaux ont montré les conséquences du raid dans le camp de réfugiés, avec des habitants vus en train de fouiller dans les décombres et les bâtiments incendiés à Jénine. Selon l’Associated Press, l’attaque était le raid le plus meurtrier en Cisjordanie depuis plus de deux décennies.

Le Hamas a déclaré que ses représailles seraient “ne pas être retardé” peu après l’opération israélienne, tandis que le chef du Jihad islamique Khader Adnan accusait les troupes de Tsahal de “exécutions sur le terrain” et dit « la résistance palestinienne fera tout ce qui est en son pouvoir pour défendre notre peuple ».

La dernière grande flambée de violence à Gaza est survenue en mai 2021 à la suite d’un raid israélien sur la mosquée Al Aqsa à Jérusalem, un lieu saint vénéré pour les musulmans. Pendant plus de deux semaines, des avions de combat de Tsahal ont battu le territoire palestinien tandis que des militants ont tiré d’innombrables roquettes, faisant des centaines de morts à Gaza et plus d’une douzaine de morts en Israël. Bien que Tsahal ait quitté Gaza en 2005, le gouvernement israélien maintient un blocus strict sur le territoire et continue d’occuper la Cisjordanie, attisant des affrontements périodiques entre les deux parties.

