Israël bombarde Gaza alors que les désaccords avec les États-Unis laissent mijoter

Israël a bombardé le sud de Gaza après s’être publiquement opposé à son principal allié, les États-Unis, sur la possibilité d’un État palestinien, dont Washington considère la création comme la seule voie vers une paix durable.

Des témoins ont fait état de tirs et de frappes aériennes tôt le 19 janvier à Khan Younis, la principale ville du sud de la bande de Gaza, où se cachent, selon Israël, de nombreux membres et dirigeants du mouvement islamiste palestinien Hamas.

Le Croissant-Rouge palestinien a signalé des tirs d’artillerie “intenses” près de l’hôpital Al-Amal, tandis que le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré que 77 personnes avaient été tuées et des dizaines d’autres blessées dans la nuit.

L’armée israélienne a déclaré que sa brigade Givati ​​combattait aussi loin au sud que ses troupes l’avaient atteint jusqu’à présent au cours de la campagne.

“Les soldats ont éliminé des dizaines de terroristes au cours de combats rapprochés et avec l’aide de tirs de chars et d’un appui aérien”, a-t-il ajouté.

Les Nations Unies affirment que la guerre, qui a commencé avec les attaques sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre, a entraîné le déplacement d’environ 85 % des 2,4 millions d’habitants de Gaza.

Beaucoup sont entassés dans des abris où ils luttent pour obtenir de la nourriture, de l’eau, du carburant et des soins médicaux. Les agences des Nations Unies affirment qu’un meilleur accès à l’aide est nécessaire de toute urgence alors que la famine et les maladies menacent.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué dans la nuit avoir dénombré 24 cas d’hépatite A et des “milliers” de cas de jaunisse probablement liés à la propagation de l’infection virale du foie.

“Les conditions de vie inhumaines – presque pas d’eau potable, de toilettes propres ou de possibilité de garder les environs propres – permettront à l’hépatite A de se propager davantage”, a déclaré le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur X, anciennement Twitter, qualifiant la crise sanitaire d'”explosive”. .

Les attaques du Hamas du 7 octobre ont entraîné la mort d’environ 1.140 personnes en Israël, pour la plupart des civils, selon un bilan de l’AFP basé sur des chiffres officiels.

Les militants ont également capturé environ 250 otages au cours des attaques, dont environ 132, selon Israël, sont toujours à Gaza. Au moins 27 otages auraient été tués, selon un bilan de l’AFP basé sur des chiffres israéliens.

Israël s’est engagé à « anéantir » le Hamas en réponse et son offensive aérienne et terrestre incessante a tué au moins 24 620 Palestiniens, dont environ 70 % de femmes, d’enfants et d’adolescents, selon les chiffres du ministère de la Santé dirigé par le Hamas.

“Nous ne nous contenterons que d’une victoire totale”, a déclaré jeudi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d’une conférence de presse, avertissant que “la victoire prendra plusieurs mois”.

Une victoire totale signifie « l’élimination des dirigeants terroristes, la destruction des capacités opérationnelles et militaires du Hamas, le retour de nos otages dans leurs foyers », ainsi que la démilitarisation de Gaza, a-t-il déclaré.

Un État palestinien ?

Washington soutient la campagne israélienne à Gaza, mais malgré des liens par ailleurs étroits, les deux alliés ont encore une fois publiquement exprimé leurs divergences cette semaine sur la voie à suivre.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a profité du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, pour réitérer son appel en faveur d’une « voie vers un État palestinien ».

Mais M. Netanyahu a de nouveau catégoriquement rejeté cette suggestion jeudi.

« Israël doit exercer un contrôle de sécurité sur l’ensemble du territoire situé à l’ouest du Jourdain », a-t-il déclaré. “C’est une condition nécessaire, qui contredit l’idée de souveraineté (palestinienne)”.

M. Netanyahu a soutenu qu’« un Premier ministre en Israël devrait pouvoir dire non, même à nos meilleurs amis ».

Washington estime que la création et la reconnaissance d’un État palestinien viable sont nécessaires pour assurer la sécurité d’Israël.

“Nous voyons évidemment les choses différemment”, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, interrogé sur les commentaires de M. Netanyahu.

Répondant aux remarques de M. Netanyahu, le porte-parole officiel du président palestinien Mahmud Abbas a déclaré que sans un État palestinien indépendant, « il n’y aura pas de sécurité ni de stabilité dans la région ».

“La région entière est au bord d’une éruption volcanique en raison des politiques agressives menées par les autorités d’occupation israéliennes contre le peuple palestinien et ses droits légitimes”, a déclaré Nabil Abou Rudeineh, selon l’agence de presse officielle Wafa.

L’Autorité palestinienne d’Abbas exerce un pouvoir limité en Cisjordanie occupée, où l’armée israélienne a également mené des raids du jour au lendemain, notamment à Tulkarem.

Le ministère palestinien de la Santé a dénombré au moins six décès dans la ville depuis mercredi.

Attaques des Houthis

La communauté internationale craint déjà que la guerre à Gaza ne s’étende à l’ensemble de la région, avec des échanges de tirs quotidiens à la frontière israélo-libanaise, une multiplication des attaques des rebelles Houthis contre des navires marchands dans les eaux autour du Yémen et l’intensification ultérieure des Les États-Unis y frappent en réponse.

Les Houthis, soutenus par l’Iran, ont lancé des attaques contre ce qu’ils considèrent comme des navires liés à Israël dans les voies de navigation vitales de la mer Rouge et du golfe d’Aden pour soutenir les Palestiniens à Gaza.

Ils ont également déclaré que les navires liés aux États-Unis et au Royaume-Uni étaient une cible légitime depuis que les deux pays ont lancé des frappes aériennes contre des cibles au Yémen la semaine dernière.

Les Houthis ont revendiqué vendredi matin la responsabilité d’une autre attaque contre un navire détenu et exploité par les États-Unis dans le golfe d’Aden.

Le commandement central de l’armée américaine a déclaré que deux missiles avaient été lancés sur le Chem Ranger battant pavillon des Îles Marshall, mais que le navire et son équipage étaient en sécurité et se dirigeaient vers le port suivant.

Tout en promettant que les rebelles poursuivraient de telles attaques, un haut responsable houthi a promis un passage sûr à travers la mer Rouge pour les navires russes et chinois dans une interview publiée par le journal russe Izvestia.