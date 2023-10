Israël bombarde des sites du Hamas cachés dans des mosquées – Tsahal

Jérusalem-Ouest a affirmé que le groupe militant utilisait des lieux de culte à Gaza pour diriger des attaques

Des avions militaires israéliens ont frappé deux mosquées dans la bande de Gaza qui abritaient prétendument des centres de commandement du Hamas utilisés pour diriger l’offensive majeure en cours du groupe militant.

« Des avions de chasse ont attaqué deux infrastructures opérationnelles situées dans des mosquées et utilisées par l’organisation terroriste Hamas pour diriger la terreur contre l’État d’Israël. » » ont déclaré les Forces de défense israéliennes (FDI) dans une mise à jour opérationnelle publiée tôt dimanche. L’armée israélienne a affirmé que le Hamas utilisait les lieux saints et la population civile de la bande de Gaza pour échapper à la réponse israélienne aux attaques surprises lancées par le groupe samedi.

Israël a coupé le service d’électricité vers le territoire palestinien et mené des dizaines de frappes aériennes contre des cibles du Hamas après que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré que le pays était en guerre contre le groupe militant. Le Premier ministre s’est engagé samedi soir dans un discours télévisé à « se venger de cette journée noire » et transformer tous les sites utilisés par le Hamas dans la bande de Gaza en « ruines. »

« Tous les endroits où le Hamas se cache et opère, nous les transformerons en ruines. » » a déclaré Netanyahu. Il a exhorté les civils de la région à « sortez de là maintenant. »

Les combats ont commencé tôt samedi, lorsque le Hamas a lancé des roquettes sur Israël et infiltré des villages du sud du pays avec des militants. Les médias locaux rapports a déclaré que plus de 300 Israéliens avaient été tués et près de 1 600 blessés. Des dizaines de civils et de soldats israéliens ont été capturés et emmenés à Gaza. Les attaques à la roquette contre Israël se sont poursuivies samedi soir.

Les frappes de représailles d’Israël contre le Hamas ont tué plus de 230 personnes et blessé près de 1 800 personnes, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Le chef adjoint du Hamas, Saleh al-Arouri, a déclaré à Al Jazeera que le groupe avait capturé tellement d’Israéliens, y compris des officiers supérieurs, qu’il espérait négocier un échange de prisonniers contre la libération des milliers de Palestiniens incarcérés dans les prisons israéliennes. La télévision Al Jazeera a montré une tour résidentielle apparemment touchée par une frappe aérienne israélienne alors qu’un de ses journalistes effectuait une rapport en direct depuis les lieux du centre de la ville de Gaza.