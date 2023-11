Israël bombarde des hôpitaux à Gaza avec l’approbation des médecins israéliens | Conflit israélo-palestinien

« Les habitants de Gaza, qui ont jugé bon de transformer les hôpitaux en nids de terroristes pour tenter de profiter de la moralité occidentale, sont ceux qui ont provoqué leur destruction – le terrorisme doit être éliminé partout et par tous les moyens. Attaquer le quartier général des terroristes situé à l’intérieur d’un hôpital est le droit, et même le devoir de Tsahal.

Au premier examen, on pourrait penser qu’il s’agit de phrases rédigées par des extrémistes ou des fanatiques, autorisant et encourageant une armée à bombarder des hôpitaux. Ce qui est choquant, ce n’est pas seulement la déclaration elle-même, mais aussi le fait qu’elle soit signée publiquement par des dizaines de médecins israéliens et largement partagée sur diverses plateformes de médias sociaux.

Au lieu d’une indignation et d’une condamnation immédiates, la déclaration a donné lieu à ce que certains ont qualifié de débat public « légitime » au sein de la communauté médicale israélienne, sur la question de savoir s’il fallait ou non bombarder les hôpitaux palestiniens.

Nous, six médecins palestiniens travaillant au sein du système de santé israélien, sommes profondément écœurés par les déclarations faites par certains de nos collègues, médecins israéliens avec lesquels nous travaillons, appelant l’armée israélienne à bombarder les hôpitaux de la bande de Gaza.

Malheureusement, nous ne pouvons pas dire que nous avons été surpris. En tant que médecins formés et exerçant dans ce système, nous ne sommes que trop conscients de son racisme, de son militarisme et de son hypocrisie, dissimulés par une fausse image d’un secteur médical où Arabes et Juifs travaillent ensemble dans l’harmonie et le respect.

La récente lettre de nos collègues israéliens, publiée au moment où se déroulaient des massacres, est un exemple révélateur de ce qu’est réellement le système de santé israélien. Il s’agit d’un système dans lequel certains médecins adoptent, sans vergogne et publiquement, le rôle de consultants auprès de l’armée.

Ils utilisent leur position et leur profession, non pas pour sauver des vies, non pas pour prêcher sur les effets dévastateurs de la guerre sur les civils des deux côtés et sur la nécessité de trouver une solution politique pacifique, mais en fait pour valider les attaques contre les installations médicales, sachant pertinemment que cela signifie le meurtre de collègues médecins et de patients.

Dans le même temps, ce système de santé a adopté une approche typiquement maccarthysme de chasse aux sorcières à notre égard, nous médecins palestiniens. En conséquence, nous ne pouvons engager aucune conversation intellectuelle ou morale sur la guerre. Nous sommes censés condamner le Hamas et nous joindre à la frénésie militaire patriotique israélienne, tout en regardant silencieusement nos collègues juifs applaudir le meurtre de civils palestiniens innocents et approuver le renforcement du blocus.

Nous nous rendons au travail chaque jour en voiture, écoutant les nouvelles dévastatrices sur le nombre de morts et les destructions dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. À notre arrivée, nous enfilons ce masque du « tout va bien » et subissons quotidiennement l’épreuve de fidélité et le regard scrutateur de nos collègues. Pendant les pauses-café, nous sommes obligés d’écouter avec un visage impassible nos collègues israéliens proférer avec désinvolture des expressions telles que « aplatir Gaza » et discuter des mérites du déplacement de sa population.

Nous voyons également nos collègues palestiniens être interrogés, licenciés et humiliés sans raison valable. Nous sommes très conscients de la façon dont les hôpitaux et cliniques dans lesquels nous travaillons sont devenus des arènes disciplinaires. Dans un endroit « normal », nous serions dans la rue, exigeant la fin de la guerre et des massacres et plaidant pour une solution pacifique. Nous utiliserions notre profession et notre position pour dénoncer les attaques inhumaines contre les travailleurs de la santé, les établissements et les infrastructures civiles.

Nous sommes profondément conscients que la situation est bien plus complexe que le choix d’un camp et nous savons que chaque vie perdue est une tragédie, qu’elle soit israélienne ou palestinienne. Mais c’est précisément pour cette raison que nous savons aussi que l’histoire n’a pas commencé le 7 octobre et que notre peuple a été déplacé, tué, blessé et humilié pendant des décennies, avec le plein soutien et l’implication de nos confrères médecins israéliens.

Nous venons travailler chaque jour, sachant que notre peuple est tué, torturé et mutilé par les colons israéliens illégaux et par l’armée israélienne sur les terres occupées de Cisjordanie. Cependant, nous savons aussi que nous ne pouvons pas demander à nos confrères médecins israéliens : « Condamnez-vous ?

Nous avons été contraints de vivre dans un environnement coercitif dans lequel la mort des Palestiniens est normalisée et souvent célébrée, mais la mort des Juifs israéliens est considérée comme une tragédie qui ne peut être acceptée et qui nécessite une vengeance.

Telle est la réalité, où la sécurité nationale israélienne est d’une grande valeur alors que la sécurité nationale palestinienne est une sombre plaisanterie. C’est la suprématie juive dans la vie et la mort qui est si normalisée, particulièrement dans les moments aussi tragiques où elle explose pour révéler le vrai visage de nos collègues israéliens et, malheureusement aussi, du monde occidental et de ses institutions médicales.

La normalisation de la déshumanisation palestinienne reflète la complicité du monde entier dans les massacres qui ont lieu dans la bande de Gaza.

La profession médicale s’oppose depuis longtemps et richement à la guerre et à ses effets dévastateurs sur la santé. Il s’est élevé contre le racisme, le colonialisme et l’expansion impériale, qui ont conduit à des guerres meurtrières.

Nous nous souvenons très bien de l’organisation massive des médecins contre les guerres américaines au Vietnam, en Irak et en Afghanistan. Nous avons vu comment des médecins aux États-Unis, au lendemain du 11 septembre, se sont organisés pour s’opposer et faire pression contre l’invasion de l’Irak et de l’Afghanistan, sachant que cela entraînerait davantage de morts et non la sécurité.

Mais nous sommes également conscients que la majorité de nos collègues juifs israéliens sont à l’opposé de cette volonté de protéger les civils, car l’ensemble du système de santé israélien a été mobilisé pour se joindre à l’effort de guerre et le soutenir.

Le système de santé israélien non seulement ne s’oppose pas à la guerre, à l’occupation et à l’apartheid israéliens, mais il empêche également les médecins palestiniens vivant en Israël de s’exprimer et de s’organiser contre eux.

Dans l’environnement tragique et regrettable dans lequel nous vivons et travaillons, nous devons cacher notre nom et écrire de manière anonyme pour énoncer l’évidence, conformément à notre devoir professionnel et à notre serment. Nous avons atteint un tel niveau de démoralisation et de déshumanisation que nous sommes obligés d’assister à des massacres, avec des enfants palestiniens brûlés par les bombes au phosphore israéliennes et des populations entières privées de nourriture et d’eau, sans sourciller, comme si tout était « normal ».

Non seulement il nous est interdit de nous porter volontaires pour fournir une aide médicale aux civils palestiniens innocents, mais nous ne sommes pas non plus autorisés à dénoncer ces crimes d’État sans risquer notre emploi et notre sécurité.

Nous voulons que cette lettre serve d’excuses à notre peuple palestinien et à nos collègues de la bande de Gaza, révélant notre profonde impuissance et notre impuissance totale.

Nous et le monde vous avons laissé tomber.

Nous ne pouvons qu’espérer que dans des jours plus calmes, nous pourrons témoigner, parler et écrire sur les conditions qui ont permis aux massacres de se dérouler et participer à la guérison de ceux qui ont survécu.

NDLR : Suad, Layla et Samir sont des pseudonymes. Cet article d’opinion a été rédigé par eux avec trois autres médecins palestiniens travaillant en Israël. Ils écrivent de manière anonyme par crainte de représailles physiques et professionnelles.

Les opinions exprimées dans cet article sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.