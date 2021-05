Israël bombarde des cibles à travers Gaza après un barrage de roquettes du Hamas et des troubles à Jérusalem (VIDEOS)

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont partagé des images de certaines des frappes aériennes tard dans la nuit de lundi, affirmant avoir touché un certain nombre de cibles du Hamas autour de la bande de Gaza, dont huit militants, deux lance-roquettes et deux avant-postes militaires. Le ministère de la Santé de Gaza, quant à lui, a estimé le nombre de morts à 20, dont 9 enfants, en plus de 95 blessés.

L’armée israélienne a déclaré que les sorties étaient une réponse à plus de 150 roquettes tirées de Gaza lundi soir, notant qu’une frappe impliquant un missile antichar a également laissé un citoyen israélien « Légèrement blessé » et ont besoin d’un traitement médical. Le groupe militant du Jihad islamique aurait assumé la responsabilité du missile-char, tandis que le Hamas a revendiqué plusieurs frappes de roquettes.

L’armée a partagé une vidéo d’une fusée « barrage » à Ashkelon, montrant les défenses du Dôme de fer israélien interceptant un certain nombre de projectiles en cours de vol.

Le porte-parole international de Tsahal, Jonathan Conricus mentionné les roquettes ont largement ciblé des zones du sud d’Israël adjacentes à Gaza, qualifiant les frappes de «Attaque sévère contre Israël» cette « Ne restera pas sans réponse. » Un autre porte-parole, le général de brigade Hidai Zilberman, a déclaré que des roquettes avaient également été tirées vers Jérusalem, ajoutant que la réponse de Tel Aviv « Pas durer plusieurs minutes, mais des jours. »

D’autres séquences et photos censées montrer les frappes israéliennes ont également circulé en ligne, avec un clip graphique qui dépeindrait les conséquences d’un raid aérien sur une rue bondée.

La flambée de violence survient au milieu des jours de troubles liés aux expulsions de domicile prévues de résidents palestiniens dans le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est, provoquant une série de manifestations autour de la ville. Les manifestations ont été dispersées à plusieurs reprises par les forces de sécurité israéliennes, faisant des centaines de blessés dans les affrontements qui ont suivi ce week-end.

Selon le Croissant-Rouge, plus de 330 Palestiniens ont été blessés lundi après que la police a réprimé une grande foule de fidèles rassemblés à la mosquée Al Aqsa, le troisième site le plus sacré de l’Islam, où les forces de sécurité ont été vues en utilisant des grenades de choc et des gaz lacrymogènes pour se disperser. le groupe. Un incendie a également été allumé près de la mosquée, bien que la structure elle-même n’ait pas été endommagée.

Alors que des foules massives se rendent généralement à Al Aqsa pour le Ramadan, les autorités israéliennes ont imposé une limite de 10000 personnes sur le site, soulignant des préoccupations concernant Covid-19. Des dizaines de milliers de fidèles musulmans ont été refoulés en conséquence, tandis que certains jugeaient « méfiant » par la police israélienne ont également été arrêtés, ce qui a encore alimenté les tensions.

Les troubles ont incité le gouvernement israélien à interdire temporairement à ses citoyens de se rendre au Mont du Temple, un lieu saint majeur pour le judaïsme, l’islam et le christianisme qui contient Al Aqsa, connu des musulmans sous le nom de Haram esh-Sharif. Cette décision a coïncidé avec le jour de Jérusalem, quand Israël commémore sa prise de Jérusalem-Est pendant la guerre des Six jours en 1967. Bien que la fête voit généralement un «Défilé de drapeaux» à travers la ville, le gouvernement a décidé que le risque de violence était trop élevé et a modifié le tracé de la marche. Certains groupes israéliens, irrités par cette décision, disent cependant qu’ils ont toujours l’intention de maintenir la marche sur son chemin d’origine.

S’exprimant lors d’un événement dans la ville pour marquer la fête, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a reconnu l’éruption de violence, jurant d’infliger un « Prix élevé » sur ces lanceurs de roquettes.

«Nous nous battons sur plusieurs fronts: Jérusalem, Gaza et ailleurs dans le pays», il a dit. «Ce soir, le jour de Jérusalem, les organisations terroristes à Gaza ont franchi une ligne rouge et nous ont attaqués avec des missiles dans la banlieue de Jérusalem.»

Israël répondra avec une grande force. Nous ne tolérerons pas d’attaques contre notre territoire, notre capitale, nos citoyens et nos soldats. Quiconque nous attaque en paiera le prix fort.

Avec la Cisjordanie, Jérusalem-Est est restée sous occupation militaire israélienne depuis 1967. Les colonies juives ont de plus en plus empiété sur les territoires, voyant des milliers de Palestiniens chassés de leurs maisons, souvent avec le soutien de Tsahal. L’Organisation des Nations Unies a condamné à plusieurs reprises les colonies de peuplement en tant que violations du droit international, qui interdit aux nations de conquérir des terres.

