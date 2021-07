Israël bombarde brièvement le sud du Liban après des tirs de roquettes de militants

L’incident a souligné la fragilité de la situation à la frontière israélo-libanaise, où il y a des tensions régulières entre l’armée israélienne et le Hezbollah, une milice chiite soutenue par l’Iran qui règne dans une grande partie du sud du Liban et ne reconnaît pas la souveraineté israélienne. Il y a aussi des attaques occasionnelles par des militants palestiniens basés au Liban.

Aucun blessé n’a été signalé de part et d’autre lors de l’escarmouche, car les projectiles sont tombés en grande partie dans des zones ouvertes. Une roquette en provenance du Liban a été interceptée par un système de défense antimissile israélien, connu sous le nom de Iron Dome, tandis qu’une seconde est tombée sans causer de dommages. L’armée libanaise a déclaré plus tard qu’elle avait déjoué une tentative des militants de tirer une troisième roquette.

Le krach économique du Liban et l’instabilité sociale qu’il a déclenchée font craindre à certains que la situation sécuritaire à sa frontière sud ne devienne encore plus imprévisible.

Benny Gantz, le ministre israélien de la Défense, avait écrit plus tôt sur Twitter qu’Israël « ne permettra pas que la crise sociale, politique et économique au Liban se transforme en une menace pour la sécurité d’Israël ». Il a appelé la communauté internationale à prendre des mesures pour rétablir la stabilité au Liban.

Le Hamas n’a pas tiré de roquettes ou de ballons incendiaires sur Israël depuis Gaza depuis plusieurs semaines, mais la dynamique entre le Hamas et Israël reste volatile. Les deux parties n’ont pas encore finalisé un accord de cessez-le-feu qui permettrait plus de fonds et de fournitures à Gaza, où les importations et les exportations sont contrôlées par Israël et l’Égypte. Certains analystes pensent que les tirs de roquettes palestiniens depuis le Liban sont un moyen de faire pression en faveur du Hamas.

Israël et les factions au Liban ont une longue histoire de conflits militaires. Israël a envahi le Liban en 1982 après que le Liban est devenu une base pour les militants palestiniens menant des attaques contre les Israéliens. Après le départ des forces israéliennes du Liban 18 ans plus tard, les tensions se sont poursuivies entre Israël et le Hezbollah, entraînant une autre guerre et une invasion terrestre israélienne en 2006.

Les soldats de la paix des Nations Unies opèrent le long de la frontière libano-israélienne, mais les tensions restent élevées et il y a parfois des escarmouches entre les différentes factions. En 2019, les troupes israéliennes ont découvert que des militants du Hezbollah avaient creusé un tunnel en territoire israélien. Des jets israéliens survolent régulièrement l’espace aérien libanais, souvent pour effectuer des frappes aériennes en Syrie voisine contre le Hezbollah et d’autres forces alignées sur l’Iran qui se battent dans la guerre civile syrienne.

La dernière frappe aérienne signalée a eu lieu tard lundi. Une agence de presse gérée par l’État syrien a déclaré que des avions à réaction israéliens avaient frappé une cible dans le nord de la Syrie. L’armée israélienne a refusé de commenter.

Adam Rasgon et Myra Noveck contribué aux reportages de Jérusalem, et Asmaa al-Omar de Beyrouth.