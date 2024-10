Israël bombarde à nouveau Beit Lahiya à Gaza quelques heures après avoir tué 93 personnes en une seule frappe | Conflit israélo-palestinien Actualités

L’armée israélienne a de nouveau bombardé des bâtiments résidentiels à Beit Lahiya, à Gaza, tuant au moins 19 Palestiniens, alors que les civils de la ville assiégée du nord recherchaient des survivants à la suite d’un précédent raid israélien qui avait tué près de 100 personnes.

Le dernier bombardement israélien, mardi soir, a touché plusieurs maisons appartenant à la famille Al Louh, selon la Défense civile palestinienne à Gaza.

L’attaque est survenue moins d’un jour après que l’armée israélienne a bombardé un immeuble de cinq étages appartenant à la famille Abu Nasr à Beit Lahiya, tuant au moins 93 personnes et en blessant des dizaines d’autres. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré qu’au moins 25 enfants figuraient parmi les morts.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle « étudiait les informations faisant état de l’attaque », tandis que son principal allié, les États-Unis, a qualifié l’attaque d’« horrible ».

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) s’est déclaré « consterné » par cet attentat, le décrivant comme l’une des attaques les plus meurtrières à Gaza depuis près de trois mois. L’agence humanitaire des Nations Unies (OCHA) a déclaré que l’attaque contre la maison de la famille Abu Nasr faisait partie des sept « incidents faisant de nombreuses victimes » à Gaza au cours de la seule semaine dernière.

L’intensification des attaques aériennes et terrestres d’Israël contre Beit Lahiya intervient alors que le siège du nord de Gaza en est à son 26e jour.

L’armée israélienne a déclaré avoir lancé l’offensive pour empêcher les combattants du Hamas de se regrouper dans le nord du territoire, bien qu’elle ait déclaré plus tôt cette année avoir anéanti le groupe palestinien – qui gouverne Gaza – dans la région.

Selon la Défense civile palestinienne, plus de 100 000 personnes restent coincées dans le nord, sans nourriture ni eau, et des dizaines d’autres restent ensevelies sous les décombres de maisons bombardées, les secouristes étant incapables de les atteindre en raison du siège et des attaques israéliennes en cours.

Des images de l’assaut israélien contre la maison de la famille Abu Nasr mardi, obtenues par Al Jazeera, montraient un Palestinien couvert de poussière emprisonné sous des barres de béton et d’acier alors que d’autres tentaient de briser les murs en utilisant des pioches pour le libérer. A l’extérieur du bâtiment, plusieurs corps enveloppés dans des couvertures gisaient au sol.

« Des martyrs partout »

Ismail Ouaida, un témoin, a déclaré que l’attaque israélienne s’est produite sans avertissement.

« Comme vous pouvez le constater, il y a des martyrs partout », dit-il en désignant deux cadavres sous les décombres. « [There are] des corps suspendus aux murs.

Une autre Palestinienne, dans des images vérifiées par Al Jazeera, a déclaré avoir perdu plusieurs membres de sa famille.

« Mes deux fils et toute leur famille ont été tués. Ma fille célibataire a également été tuée », a déclaré la femme en pleurant. « Et mon autre fille et ses cinq enfants – tous tués. Quel mal ont-ils fait ? Qu’ont fait ces innocents pour être massacrés ainsi ?

Rabie al-Shandagly, un survivant de 30 ans, a déclaré à l’agence de presse AFP que la plupart des victimes étaient des femmes et des enfants.

« L’explosion s’est produite la nuit et j’ai d’abord pensé qu’il s’agissait d’un bombardement, mais quand je suis sorti après le lever du soleil, j’ai vu des gens sortir les corps, les membres et les blessés des décombres », a-t-il déclaré. « Les gens tentent de sauver les blessés, mais il n’y a pas d’hôpitaux ni de soins médicaux appropriés. »

À l’hôpital Kamal Adwan, le principal établissement médical au service de la population du nord de Gaza, des dizaines de blessés sont arrivés pour se faire soigner, mais le directeur de l’hôpital a déclaré qu’il n’y avait pas de personnel pour soigner les patients, les forces israéliennes ayant arrêté la plupart de ses employés lors d’un raid. la semaine dernière.

« L’hôpital Kamal Adwan et tous ses environs sont une zone de guerre. L’hôpital se retrouve sans ressources ; pas de fournitures médicales ; pas de personnel médical. Cela est dû au fait que nombre de nos médecins et chirurgiens spécialisés ont été détenus », a déclaré le Dr Hussam Abu Safiya.

Il a décrit des scènes chaotiques avec des patients et des blessés « éparpillés partout » dans l’hôpital et a appelé à une intervention internationale urgente.

Les États-Unis et l’ONU expriment leur inquiétude

À Washington, DC, un porte-parole du Département d’État américain a exprimé son inquiétude.

« C’était un incident horrible avec un résultat horrible », a déclaré Matthew Miller aux journalistes. « Nous avons contacté le gouvernement israélien pour lui demander ce qui s’est passé ici. »

A Genève, un porte-parole du HCDH de l’ONU a appelé à une enquête rapide, transparente et détaillée.

« Il est impératif qu’Israël autorise les services de secours d’urgence à accéder à ces sites dans le nord de Gaza. Dans certains cas, les secouristes eux-mêmes ont été attaqués alors qu’ils tentaient d’atteindre les blessés », a déclaré Jeremy Laurence.

L’envoyé de l’ONU pour la paix au Moyen-Orient a également condamné l’attaque.

« Cette horrible frappe s’inscrit dans une série récente d’incidents meurtriers faisant de nombreuses victimes, parallèlement à une campagne de déplacement massif, dans le nord de Gaza, qui soulève de sérieuses inquiétudes quant aux violations du droit humanitaire international », a déclaré Tor Wennesland dans un communiqué.

« Je condamne sans équivoque les meurtres et les blessures généralisés parmi les civils à Gaza, ainsi que les déplacements sans fin de la population à Gaza. »

La guerre israélienne qui dure depuis un an a jusqu’à présent tué au moins 43 061 Palestiniens à Gaza, pour la plupart des femmes et des enfants, selon les responsables palestiniens.