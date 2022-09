Israël avance des plans pour une autre colonie à Jérusalem-Est

JERUSALEM (AP) – Les autorités israéliennes ont avancé lundi un plan de construction de près de 500 maisons dans une nouvelle colonie juive à Jérusalem qui, selon des groupes de défense des droits, la séparera davantage de la ville palestinienne voisine de Bethléem et du sud de la Cisjordanie.

La colonie prévue de Givat HaShaked fait partie d’un groupe de colonies à la périphérie sud de Jérusalem-Est, dont beaucoup ont déjà été transformées en quartiers résidentiels à part entière. Les critiques disent qu’ils sapent davantage tout espoir d’une solution à deux États.

Ir Amim, un groupe de défense des droits israéliens qui suit de près les développements à Jérusalem, a déclaré que le plan de la colonie avait été approuvé lundi pour être déposé pour objections, une étape clé dans un processus bureaucratique qui pourrait se poursuivre pendant des mois ou des années avant le début de la construction.

Il n’y a pas eu de commentaire immédiat de la municipalité de Jérusalem. Les responsables de la ville, qui considèrent les colonies comme des quartiers juifs ordinaires, ont précédemment déclaré qu’ils s’engageaient à construire dans tous les quartiers de Jérusalem au profit des résidents juifs et arabes.

Israël a capturé la Cisjordanie et Jérusalem-Est lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967 et a construit des colonies dans les deux territoires qui abritent aujourd’hui quelque 700 000 colons juifs. Les Palestiniens veulent que les deux territoires fassent partie de leur futur État et considèrent les colonies comme le plus grand obstacle à la paix. La plupart des pays considèrent que les colonies sont illégales.

Israël a annexé Jérusalem-Est dans un mouvement non reconnu par la communauté internationale et considère la ville entière comme sa capitale unifiée. Les résidents palestiniens de la ville sont confrontés à une discrimination systématique, en particulier en matière d’urbanisme, ce qui rend extrêmement difficile pour eux la construction de nouvelles maisons ou l’agrandissement de celles existantes.

Les États-Unis et d’autres pays occidentaux ont pressé Israël de freiner les colonies, avec peu de succès. Le gouvernement sortant d’Israël, qui comprenait des partis pacifistes et même une faction arabe, a approuvé la construction de milliers de maisons de colons malgré les objections américaines.

La dernière colonie sera construite à côté du quartier palestinien de Beit Safafa, qui est déjà en grande partie encerclé par des colonies, empêchant davantage sa croissance.

“Alors qu’il y a des investissements constants, un développement robuste pour les Israéliens, il y a une suppression complète de l’urbanisme (pour les Palestiniens), qui sert finalement de mécanisme de déplacement pour les Palestiniens parce qu’il les pousse hors de la ville”, a déclaré Amy Cohen, directrice de plaidoyer pour Ir Amim. “Ils n’ont aucun moyen de construire ou d’agrandir leurs quartiers.”

The Associated Press