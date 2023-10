Des efforts régionaux sont en cours pour acheminer l’aide humanitaire indispensable vers Gaza via le terminal de Rafah, les États-Unis devant tenir des pourparlers avec Israël, qui a bloqué le terminal reliant Gaza à l’Égypte à la suite de l’attaque du Hamas du 7 octobre.

Des centaines de tonnes de fournitures nécessaires provenant de plusieurs pays et d’ONG sont alignées dans la péninsule égyptienne du Sinaï, juste au sud de Gaza, alors que l’enclave assiégée est sous le choc des frappes aériennes israéliennes incessantes.

L’enclave de 2,3 millions d’habitants souffre d’un manque de nourriture, d’eau et de carburant, ainsi que de soins médicaux essentiels pour les résidents blessés lors des bombardements aveugles des 11 derniers jours.

Voici ce que l’on sait de la situation actuelle au seul passage possible :

Comment l’aide peut-elle entrer à Gaza ?

L’aide peut entrer par le passage de Rafah – le seul passage depuis Gaza qui n’est pas contrôlé par Israël et un lien vital entre Gaza et le reste du monde. Mais en raison du blocus total de l’enclave imposé par Israël, rien ne peut entrer ou sortir pour le moment.

Un convoi de plus de 100 camions transportant de l’aide attend du côté égyptien le feu vert israélien. Plusieurs pays comme la Turquie, le Qatar et les Émirats arabes unis ont envoyé des avions d’aide à l’aéroport d’El Arish, dans le Sinaï.

Les deux autres points de passage à Gaza sont Beit Hanoon, connu sous le nom d’Erez pour les Israéliens, et Karem Abu Salem, connu par les Israéliens sous le nom de Karem Shalom. Ce dernier est un passage commercial et Beit Hanoon n’est ouvert qu’aux personnes titulaires d’un permis délivré par Israël pour des urgences telles que des soins médicaux. Les deux points de passage sont contrôlés par Israël et ont été fermés en raison du siège.

Israël a-t-il bombardé le terminal de Rafah ?

Israël a bombardé à plusieurs reprises le poste frontière de Rafah, causant des dégâts importants du côté palestinien.

« Les Israéliens ont bombardé le passage le troisième jour de cette opération, donc les routes ne sont pas vraiment prêtes à être utilisées », a déclaré à Al Jazeera Mahjoob Zweiri, directeur du Centre d’études du Golfe à l’Université du Qatar. Il a ajouté que des efforts doivent être faits pour que les routes deviennent fonctionnelles.

Le 10 octobre, l’armée israélienne a déclaré qu’elle ne pouvait « ni confirmer ni nier » une attaque contre le passage « à ce stade », selon l’agence de presse AFP.

L’Egypte a-t-elle fermé le passage de Rafah ?

Les responsables égyptiens ont déclaré que le terminal n’était pas officiellement fermé, mais inutilisable en raison des frappes israéliennes du côté de Gaza.

Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukry a déclaré que le Caire avait pour objectif de maintenir le passage opérationnel mais attendait le feu vert d’Israël qui ne « coopère pas », selon Reuters.

Selon le secrétaire d’État américain Antony Blinken, la préoccupation d’Israël concernant l’ouverture du passage est que le Hamas pourrait saisir ou détruire l’aide ou l’empêcher d’atteindre Gaza.

Zweiri, de l’Université du Qatar, a déclaré qu’outre les dégâts causés aux routes, la principale préoccupation liée à l’ouverture du terminal est qu’il pourrait être utilisé pour chasser les Palestiniens de Gaza.

« Les Égyptiens veulent s’assurer que le passage de Rafah ne sera pas utilisé pour pousser d’autres Palestiniens hors de Gaza et les Israéliens ne peuvent pas donner de telles assurances », a-t-il déclaré.

Dans un épisode d’UpFront diffusé vendredi, l’ancien vice-ministre israélien des Affaires étrangères, Danny Ayalon, a déclaré que les habitants de Gaza devraient simplement s’installer dans « l’étendue infinie » disponible dans le désert du Sinaï en Égypte.

Cela a fait craindre que les Palestiniens, dont la majorité des familles ont été expulsées de force en 1948 des territoires qui constituent aujourd’hui Israël, ne soient confrontés à un deuxième nettoyage ethnique.

Richard Brennan, directeur régional des urgences de l’OMS pour la Méditerranée orientale, a déclaré que la décision d’ouvrir le terminal est en fin de compte « une décision politique » qui implique diverses considérations.

Les États-Unis pousseront-ils Israël à autoriser l’aide ?

Le président américain Joe Biden, qui se rend mercredi en Israël puis en Jordanie, devrait discuter de la situation humanitaire à Gaza.

Mardi, Blinken a affirmé que le président américain Joe Biden et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu élaboreraient un plan pour acheminer une aide humanitaire aux civils de Gaza, sans fournir de détails.

Lors d’une conférence de presse au Caire mardi, les responsables de l’OMS ont également déclaré avoir eu des réunions avec des responsables égyptiens pour discuter du passage de l’aide humanitaire à Gaza.

Brennan a déclaré que l’OMS « plaidait vigoureusement » pour un passage soutenu et sans entrave de l’aide vers Gaza aux plus hauts niveaux de l’organisation, y compris auprès des Nations Unies et des représentants du gouvernement.

« Le Croissant-Rouge égyptien – qui gère l’effort d’aide de l’autre côté de la frontière vers Gaza – nous a assuré que nos approvisionnements [medical supplies and water] sera prioritaire », a déclaré Brennan.

L’aide a-t-elle pu entrer à Gaza ?

Juliette Touma, directrice des communications de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), a confirmé qu’aucune fourniture n’était arrivée à Gaza pour l’UNRWA ou d’autres agences des Nations Unies.

« Aucun approvisionnement n’est arrivé à Gaza depuis le 7 octobre », a-t-elle déclaré lundi lors d’une conférence de presse. « Rien – pas de carburant, pas de nourriture, pas d’eau, pas d’autres types d’assistance. »