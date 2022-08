Israël autorise les Palestiniens de Cisjordanie à utiliser l’aéroport

Cette décision fait partie d’une série de gestes qu’Israël dit faire pour améliorer les conditions de vie des Palestiniens à la fois en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Les critiques disent que les mesures ne traitent pas les humiliations quotidiennes de l’occupation qui dure depuis des décennies et n’ouvrent pas la voie à un État palestinien.

Les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza n’ont pas leur propre aéroport et doivent demander un permis d’aéroport difficile à obtenir pour utiliser l’aéroport international Ben Gourion d’Israël. Ces permis ne sont approuvés, le cas échéant, que peu de temps avant le décollage.

Gaza est sous blocus israélo-égyptien depuis que le groupe militant du Hamas a pris le pouvoir en 2007, et tous les mouvements à l’intérieur et à l’extérieur du territoire sont fortement limités.

L’aéroport de Ramon, qui se trouve à environ 300 kilomètres (185 miles) de Bethléem, est l’aéroport secondaire d’Israël, après l’aéroport international Ben Gourion. Il est plus petit, a moins de vols et de destinations et est moins occupé. Il se trouve à côté de la station balnéaire d’Eilat.

Israël a capturé la Cisjordanie et Gaza lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967 et a retiré les soldats et les colons de Gaza deux ans avant la prise de contrôle du Hamas. Les Palestiniens veulent que les deux territoires fassent partie de leur futur État. Il n’y a pas eu de pourparlers de paix sérieux depuis plus d’une décennie.