Israël autorise l’aide étrangère à Gaza

Le président américain Joe Biden a déclaré que les livraisons devraient commencer plus tard cette semaine.

Le gouvernement israélien a déclaré qu’il n’empêcherait pas les expéditions d’aide à Gaza via l’Égypte tant qu’aucune fourniture ne serait envoyée au Hamas. La décision a été annoncée après une visite du président américain Joe Biden, qui aurait aidé à coordonner l’aide.

Dans un communiqué mercredi soir, le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré que même si Israël ne laisserait aucune aide arriver à l’enclave palestinienne depuis son propre territoire, il autoriserait les transferts humanitaires depuis l’Égypte. « tant qu’il ne s’agit que de nourriture, d’eau et de médicaments pour la population civile située dans le sud de la bande de Gaza ».

« Tout approvisionnement qui parvient au Hamas sera empêché » a ajouté le Premier ministre, soulignant que la décision a été prise à la demande du président américain Joe Biden.

Biden s’est rendu à Tel Aviv mercredi pour montrer son soutien à Israël dans le contexte des combats en cours avec les militants palestiniens à Gaza. La dernière crise de violence a éclaté à la suite d’une attaque terroriste meurtrière du Hamas au début du mois, que Biden a comparée à «quinze 11 septembre» pour « une nation de la taille d’Israël ».

Le président américain a déclaré que 20 camions d’aide arriveraient d’Egypte via le poste frontière de Rafah vers Gaza à partir de vendredi. Les Nations Unies aideront à distribuer les fournitures, même si Biden a souligné que l’aide serait interrompue si les marchandises tombaient entre les mains du Hamas. Il a suggéré qu’il pourrait y avoir un « deuxième tranche » d’aide, mais a déclaré qu’il le ferait « voir comment ça se passe. »

L’Egypte a annoncé jeudi qu’elle rouvrirait le terminal de Rafah aux fins du « durable » transfert de l’aide humanitaire, selon le porte-parole présidentiel Ahmed Fahmy.

Khalid Zayed, chef du Croissant-Rouge pour le Nord-Sinaï, a quant à lui déclaré aux journalistes que 200 camions transportant 3 000 tonnes d’aide se dirigeaient vers Rafah ou y étaient déjà stationnés.

L’ONU et les groupes internationaux de défense des droits de l’homme ont mis en garde contre la situation humanitaire désastreuse qui se déroule à Gaza après qu’Israël a coupé l’approvisionnement en électricité, en eau et en carburant, et ont exhorté plus d’un million de Palestiniens à évacuer immédiatement vers la partie sud de cette enclave densément peuplée. Des centaines de milliers de réfugiés ont fui pour se mettre en sécurité au milieu des lourdes frappes aériennes israéliennes, et l’ONU a mis en garde contre un risque « catastrophe sans précédent » à Gaza en raison de « en diminution rapide » stocks de nourriture, de carburant et de médicaments.

Les responsables israéliens ont déclaré que les approvisionnements ne seraient pas rétablis jusqu’à ce que le Hamas et d’autres groupes militants palestiniens libèrent les otages pris lors de leur raid meurtrier du 7 octobre sur le territoire israélien.

Environ 1 400 personnes en Israël ont été tuées dans les hostilités de ce mois-ci, ainsi que plus de 3 000 Palestiniens, selon les autorités locales.