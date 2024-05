Israël aurait pu utiliser des armes plus petites contre le Hamas pour éviter des morts dans l’incendie d’une tente à Gaza, selon des experts

WASHINGTON (AP) — Des experts de la défense qui ont examiné des images de débris provenant de une frappe aérienne israélienne qui a déclenché un incendie meurtrier dans un camp pour les Palestiniens déplacés se demandait pourquoi Israël n’utilisait pas des armes plus petites et plus précises alors qu’autant de civils se trouvaient à proximité. Ils ont déclaré que les bombes utilisées étaient probablement de fabrication américaine.

Les frappes, ciblant des membres du Hamas, ont tué dimanche jusqu’à 45 personnes réfugiées dans un camp de déplacés temporaires près de la ville de Rafah, dans le sud de Gaza, et ont condamnation internationale.

Israël enquête sur l’attaque mais affirme que les cibles du Hamas se trouvaient à 1,7 kilomètre d’une zone humanitaire déclarée et que son examen avant la frappe n’a déterminé aucun dommage attendu aux civils.

Mais les civils déplacés étaient dispersés dans toute la zone et Israël n’avait pas ordonné leur évacuation. Ainsi, même si les tentes qui ont brûlé ne se trouvaient pas à l’intérieur de la zone humanitaire délimitée, les civils pensaient qu’ils étaient en sécurité.

Israël, qui était attaqué par le Hamas le 7 octobre 2023, n’a pas précisé où se trouvaient les tentes incendiées par rapport au complexe qu’il a bombardé dimanche, mais a publié une image satellite montrant qu’il y avait des abris civils connus situés à environ 180 mètres (600 pieds). Il a souligné que même s’il n’y avait pas de tentes « à proximité immédiate », en raison de « circonstances imprévues, un incendie s’est déclaré tragiquement, tuant des civils de Gaza à proximité ».

Des images diffusées par l’armée israélienne semblent montrer des personnes marchant à côté des bâtiments ciblés avant l’explosion. Les images semblent également montrer des tentes à proximité.

Israël n’a pas identifié les bombes qu’il a utilisées, mais le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de l’armée israélienne, a souligné que le pays avait choisi la plus petite munition que ses avions pouvaient transporter – avec 17 kilogrammes (37 livres) de matière explosive chacun – et que une explosion secondaire involontaire pourrait avoir provoqué l’incendie.

Même la plus petite munition lancée par avion peut s’avérer trop grosse à proximité de civils en raison de la façon dont elle explose et peut envoyer des fragments loin, ont déclaré des experts de la défense.

Des images publiées sur les réseaux sociaux depuis le camp de tentes lundi et vérifiées par l’Associated Press montraient un code CAGE, un identifiant unique attribué aux fournisseurs du gouvernement américain, sur des morceaux des armes explosées.

Sur la base de ces images et de photos satellite du champ de débris, deux experts de la défense ont déclaré que les bombes utilisées étaient probablement des bombes de petit diamètre GBU-39 de 250 livres (113 kilogrammes) de fabrication américaine.

Bien qu’elles soient plus petites que de nombreuses autres armes fournies par les États-Unis à Israël, ces bombes peuvent néanmoins causer de nombreux dégâts. L’ensemble de la coque de 250 livres et de ses composants est conçu pour cracher des fragments pouvant parcourir jusqu’à 2 000 pieds (600 mètres).

« Ils utilisent essentiellement deux bombes dont les fragments peuvent parcourir 600 mètres dans une zone densément peuplée. Cela ne permet donc pas de vérifier s’ils essaient de limiter les pertes », a déclaré Trevor Ball, un ancien technicien en démolition d’explosifs et de munitions de l’armée.

Ball a déclaré que le numéro de série sur les pièces du kit de queue et les débris d’obus montrés sur les photographies identifient les munitions comme étant des GBU-39 de 250 livres. Il est inhabituel de décrire une bombe par sa charge explosive – dans ce cas, 37 livres – au lieu de son poids total, selon Ball et Mark Cancian, colonel de réserve du Corps des Marines à la retraite et conseiller principal du Centre d’études stratégiques et internationales.

Le champ de débris à Gaza indique que les bombes pourraient exploser avant l’impact, ce qui garantirait la mort de leurs cibles, mais risquerait également des morts involontaires, ont déclaré Ball et Cancian. Les images montraient un petit trou où des éclats d’obus avaient été trouvés.

Les réglages du fusible du GBU-39 peuvent être ajustés pour que la bombe explose à l’impact, ce qui créerait un cratère sur le site, ou réglés pour une explosion retardée si l’objectif est de la faire pénétrer plus profondément dans une cible en premier.

Ils peuvent également être configurés pour exploser dans les airs, juste avant l’impact, afin de garantir que plusieurs cibles soient touchées. Mais ce paramètre maximise également les dégâts de zone, ce qui pourrait expliquer une explosion secondaire même si des armes ou d’autres matériaux inflammables se trouvaient à une certaine distance, a déclaré Ball.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré aux journalistes mercredi lors d’une conférence de presse. une visite en Moldavie que les États-Unis attendent une enquête pour montrer quelles armes ont été utilisées et comment elles ont été déployées.

Même si cela confirme qu’Israël a utilisé une arme de petit diamètre, « nous constatons également que même des armes limitées et ciblées attaques ciblées – conçues pour lutter contre des terroristes qui ont tué des civils innocents et qui complotent pour en tuer davantage – même ce type d’opérations peut avoir des conséquences terribles, horribles et involontaires », a déclaré Blinken.

Les experts de la défense ont déclaré qu’Israël avait de meilleures options vers lesquelles se tourner que le GBU-39 lorsque des civils se trouvaient à proximité.

Les Israéliens ont déjà déployé des drones pour lancer des armes plus petites et plus précises, a expliqué Cancian. Ces frappes aériennes de précision utilisées au fil des années n’ont causé que peu de dégâts au-delà de la cible immédiate.

Israël, par exemple, aurait pu utiliser dans cette frappe une arme antipersonnel plus petite appelée mini-Spike, qui n’aurait pas créé une zone de débris aussi large si elle visait des dirigeants spécifiques du Hamas, a déclaré Cancian.

Les États-Unis ont a retenu une cargaison de bombes encore plus grosses de 2 000 livres (900 kilogrammes) d’Israël par crainte qu’ils ne soient utilisés dans l’opération israélienne de Rafah, où plus d’un million de Palestiniens se sont rassemblés après qu’Israël a bombardé d’autres parties de Gaza. Aujourd’hui, le même nombre de personnes ont fui Rafah et sont dispersées dans tout le pays. camps de tentes de fortune et d’autres domaines.

La frappe de dimanche montre que même les petites bombes de 250 livres que les États-Unis continuent de fournir peuvent être trop grosses pour être utilisées à proximité de zones densément peuplées de réfugiés, a déclaré Cancian.

Le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré mercredi que les États-Unis essayaient toujours de recueillir des informations auprès d’Israël sur la frappe meurtrière de Rafah. Il a refusé de discuter des munitions spécifiques utilisées par Israël, mais a déclaré que les commentaires publics d’Israël sur les munitions utilisées « indiquent certainement un désir d’être plus délibéré et plus précis dans leur ciblage ».

Federman a rapporté de Jérusalem. Les rédacteurs d’Associated Press Matthew Lee à Prague, Ellen Knickmeyer et Zeke Miller à Washington et Kareem Chehayeb à Beyrouth, au Liban, ont contribué.