Israël aurait poussé un accord pour libérer les captifs sans mettre fin à la guerre | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Un envoyé américain est en visite en Égypte et au Qatar pour tenter de négocier un accord alors que la pression augmente sur Tel Aviv pour rapatrier les captifs.

Israël aurait préparé une proposition de trêve de deux mois visant à garantir la libération des prisonniers détenus par le Hamas et d’autres groupes, mais sans mettre fin à la guerre à Gaza.

La presse américaine et israélienne a rapporté lundi soir qu’Israël était optimiste quant à la possibilité de conclure un accord avec l’aide des États-Unis. Ce plan intervient dans un contexte d’intensification des combats dans le sud de Gaza et de pression croissante sur le gouvernement israélien pour qu’il trouve un accord pour ramener les captifs chez eux.

Le site américain Axios a cité des responsables israéliens affirmant que la proposition avait été présentée au Hamas par l’intermédiaire de médiateurs qatariens et égyptiens. Il comprend une trêve de deux mois au cours de laquelle tous les détenus israéliens à Gaza seront libérés.

La Treizième chaîne israélienne a rapporté que les principes de l’accord consistent en trois à quatre étapes de libération des captifs. Pendant ce temps, l’armée israélienne se retirerait de certaines zones de l’enclave, mais sans mettre fin à la guerre.

Les rapports suggèrent que les États-Unis font avancer ce plan avec leurs partenaires régionaux. Le coordinateur de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient, Brett McGurk, est actuellement au Caire pour discuter de l’accord, avec l’intention de continuer au Qatar.

“Nous sommes engagés dans des négociations et des discussions sérieuses entre les deux parties à la crise à Gaza”, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Majed al-Ansari, lors d’une conférence de presse à Doha.

« Les efforts de médiation entre les Palestiniens et Israël se poursuivent et ne s’arrêteront pas, quelles que soient les circonstances sur le terrain », a-t-il ajouté.

Étapes

Dans un reportage depuis Jérusalem-Est occupée, Stefanie Dekker d’Al Jazeera a déclaré que la proposition prévoyait de libérer les captifs par étapes, en commençant par les femmes et les personnes de plus de 60 ans.

Une deuxième phase verrait la passation des femmes soldats et des hommes considérés comme non-soldats par le Hamas. La troisième phase inclurait les soldats masculins et les corps restant à l’intérieur de Gaza.

Pendant ce temps, les soldats israéliens pourraient être redéployés loin de certaines zones urbaines pour permettre aux Palestiniens de rentrer chez eux.

“Bien sûr, la question est de savoir vers quoi doivent-ils retourner”, a déclaré Dekker.

En Israël, les familles des captifs exercent une pression croissante sur le Premier ministre Benjamin Netanyahu pour qu’il conclue un accord. Au milieu des bombardements continus sur Gaza, ils craignent que le temps presse pour ramener leurs proches vivants chez eux.

Lundi, des dizaines de proches ont pris d’assaut une réunion d’une commission parlementaire, exigeant que le gouvernement recherche un accord pour obtenir la libération de leurs proches.

Bégaiement

Une trêve d’une semaine en novembre a permis la libération d’environ 100 des quelque 240 captifs emmenés à Gaza le 7 octobre lorsque le Hamas a lancé une attaque surprise en Israël. Depuis, les efforts visant à mettre en place une nouvelle pause, voire un cessez-le-feu, échouent.

Mais Israël fait face à une impatience croissante car il ignore les appels à réduire ses attaques.

Lundi, l’UE a laissé de côté le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, en proposant la construction d’une île artificielle en Méditerranée, près de la côte de Gaza, comme plaque tournante des relations commerciales de l’enclave avec le reste du monde.

Mais face aux pressions politiques et aux exigences des partenaires radicaux de la coalition, Netanyahu a promis à plusieurs reprises de poursuivre l’offensive jusqu’à ce que le Hamas soit écrasé.

Les informations faisant état de négociations de trêve surviennent dans un contexte d’intensification des combats dans le sud de Gaza, avec des centaines de victimes civiles qui s’ajoutent au bilan des morts dans l’enclave, qui, selon les autorités locales, dépasse désormais les 25 000.

La Société du Croissant-Rouge palestinien a déclaré mardi matin que son siège à Khan Younis avait été bombardé.

Écrivant sur X, l’ONG a déclaré que le bombardement a coïncidé avec « des tirs intenses de drones israéliens, faisant des blessés parmi les personnes déplacées qui cherchaient refuge dans nos locaux ».

Les agences des Nations Unies et les groupes humanitaires ont tiré la sonnette d’alarme sur la menace croissante de maladie et de famine à Gaza, où 1,7 million de personnes auraient été déplacées de leurs foyers.

Cela rend la cessation des combats encore plus urgente, et l’on peut espérer qu’en plus de la pression exercée par les familles, les récentes pertes de troupes pourraient donner un élan supplémentaire aux efforts visant à apaiser le conflit.

Mardi, l’armée israélienne a annoncé avoir perdu au moins 21 soldats dans l’une des attaques les plus meurtrières contre ses troupes depuis le début de la guerre il y a trois mois.