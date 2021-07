Israël au bord du verrouillage un mois seulement après avoir supprimé les masques faciaux et les règles de distanciation sociale

ISRAELL est au bord du verrouillage un mois seulement après avoir supprimé les masques faciaux et les règles de distanciation sociale.

La variante Delta continuant de se propager à travers le pays, beaucoup craignent qu’Israël ne soit renvoyé au confinement pour lutter contre le virus.

Reuters

Des hommes à l’aéroport international israélien Ben Gourion, au milieu d’une propagation de la variante Delta[/caption]

Naftali Bennett, le Premier ministre, a déclaré au pays : « Nous pouvons vaincre le coronavirus en cinq semaines – cela ne dépend que de nous. »

Malgré la campagne de vaccination avancée d’Israël, Bennett a appelé les Israéliens à porter à nouveau des masques dans les lieux publics fermés et à éviter de voyager.

Deux semaines après la suppression de l’obligation légale de porter un masque, elle a été réimposée – et maintenant l’État va de l’avant avec une politique de « suppression douce » pour lutter contre les cas croissants de Covid.

Appelant les enfants de 12 à 16 ans à se faire vacciner, il a déclaré : « Le vaccin n’est pas suffisant pour lutter contre la variante Delta.

« Nous avons besoin de la coopération des citoyens pour vaincre le coronavirus sans avoir à imposer un nouveau verrouillage. »

En Israël, 855 nouveaux cas ont été signalés jeudi – le nombre le plus élevé depuis le 22 mars.

SUR LE BORD

Et les cas d’hospitalisation ont augmenté dans le pays – forçant le gouvernement à agir alors que l’on craint de plus en plus que le vaccin ne soit pas aussi efficace contre la mutation Covid.

Cela survient alors que les Britanniques sont sur le point de se débloquer complètement pour la dernière étape de la feuille de route de Boris Johnson pour la liberté.

À partir du lundi 19 juillet, la distanciation sociale, le travail à domicile et les masques obligatoires seront supprimés – tandis que les vacances reprennent, mais uniquement pour les Britanniques à double piqûre.

Mais les voyageurs en provenance de France devront toujours se mettre en quarantaine – malgré les piqûres – et certains services, dont les transports en commun, ont demandé aux clients de continuer à porter des masques.

Pendant ce temps, les boîtes de nuit ouvriront leurs portes dimanche à minuit – pour la première fois depuis mars 2020.

Le Premier ministre a annoncé que le grand jour pourrait se dérouler comme prévu, malgré la flambée des infections au Royaume-Uni.

Mais dans un discours, il a exhorté les gens à rester méfiants – car Covid est une « menace continue ».

« J’aimerais pouvoir dire qu’à partir de lundi, nous pourrions simplement faire preuve de prudence et nous comporter exactement comme nous le faisions avant d’avoir entendu parler de Covid », a-t-il déclaré.

« Mais ce que je peux dire, c’est que si nous sommes prudents et si nous continuons à respecter cette maladie et sa menace continue, il est fort probable – presque tous les scientifiques sont d’accord là-dessus – le pire de la pandémie est derrière nous. »

NOMBRE EN HAUSSE

Cela survient alors que la troisième vague de Covid en Grande-Bretagne durera tout l’été et jusqu’à l’automne avec des infections quotidiennes atteignant 100 000 en quelques semaines, a averti un conseiller du SAGE.

Le professeur John Edmunds, membre du conseil d’administration du SAGE qui conseille le gouvernement, a déclaré que la vague estivale serait probablement « longue et prolongée » après l’assouplissement des restrictions lundi.

Ses commentaires interviennent alors que le gouvernement se prépare à lever toutes les restrictions légales de Covid le « Jour de la liberté » en seulement deux jours, avec la suppression des mesures de distanciation sociale, la reprise des événements à grande échelle et la suppression des conseils sur le travail à domicile.

Cependant, l’inquiétude concernant la propagation de la variante Delta augmente, la Grande-Bretagne enregistrant hier 51 870 cas – le nombre d’infections quotidiennes le plus élevé depuis le 15 janvier.

Le professeur Edmunds, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a averti que la propagation ne cesserait probablement pas à mesure que les mesures seraient levées.





Il a déclaré à BBC Radio 4: «Mon intuition est que nous envisageons un niveau d’incidence élevé pendant une période prolongée tout au long de l’été et probablement pendant une grande partie de l’automne.

« Nous avons commencé à assouplir les restrictions avant que tout le monde ne soit vacciné.

«Cela va entraîner des infections chez les personnes non vaccinées – principalement dans ce cas les plus jeunes. Il est inévitable que cela se produise.