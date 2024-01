Israël attaque un hôpital de Cisjordanie alors que des affrontements éclatent avec le Hamas dans le nord de Gaza

Les forces israéliennes ont tenté de frapper les dirigeants du Hamas et leurs alliés à la fois à l’intérieur de Gaza et à l’extérieur du territoire. Plus tôt ce mois-ci, le Hamas a imputé à Israël une explosion au Liban qui a tué son chef politique adjoint, et l’Iran a accusé Israël d’une frappe aérienne qui a tué de hauts responsables militaires iraniens en Syrie.

Les forces israéliennes ont intensifié leurs efforts contre les activités militantes palestiniennes en Cisjordanie, arrêtant plus de 2 980 Palestiniens depuis le début de la guerre lors de raids quasi quotidiens, dont plus de 1 350 affiliés au Hamas, selon l’armée israélienne. La descente à l’hôpital mardi a duré moins de 15 minutes, selon son directeur, Niji Nazzal.

Vidéosurveillance libéré Le ministère de la Santé de l’Autorité palestinienne a montré plusieurs hommes armés en tenue civile – dont un vêtu d’une blouse médicale blanche et un autre en blouse bleue – marchant dans les couloirs de l’hôpital, brandissant des armes.