Israël attaque la ville de Gaza quelques semaines après son retrait ; Les États-Unis réfléchissent à une réponse à la frappe en Jordanie

Gaza : Israël a lancé un assaut sur la plus grande ville de Gaza, quelques semaines après s’en être retiré, tandis que Washington s’est engagé lundi à prendre « toutes les mesures nécessaires » pour défendre ses troupes après une attaque meurtrière en Jordanie, première mort militaire américaine au Moyen-Orient. depuis le début de la guerre à Gaza.

Dans le nord de Gaza, les habitants ont déclaré que les frappes aériennes lundi contre des quartiers de la ville de Gaza, la plus grande ville de l’enclave, ont tué et blessé de nombreuses personnes. Tandis que les chars israéliens bombardaient les zones orientales de la ville, les navires militaires tiraient sur les zones riveraines de l’ouest, ont-ils indiqué.

Israël a déclaré à la fin de l’année dernière qu’il avait largement achevé ses opérations dans le nord de Gaza et qu’il avait récemment concentré l’essentiel de sa puissance sur le sud de Gaza. La nouvelle poussée dans la ville de Gaza, où les habitants ont signalé de violents échanges de tirs près du principal hôpital Al-Shifa, suggère que la guerre n’allait pas se dérouler comme prévu.

Parmi les personnes tuées figuraient deux journalistes palestiniens, Essam El-lulu et Hussein Attalah, ainsi que plusieurs membres de leurs familles, ont indiqué les responsables de la santé et le syndicat des journalistes.

Le Hamas, pour sa part, a tiré sa première volée de roquettes depuis des semaines sur des villes israéliennes, prouvant que le groupe militant qui dirige Gaza avait encore la capacité de les lancer après près de quatre mois de guerre.

L’armée israélienne a déclaré avoir abattu six des 15 roquettes. Aucune victime n’a été signalée en Israël, où les sirènes de raid aérien et les explosions d’interceptions ont retenti.

Biden contraint de répondre à l’attaque en Jordanie

Un jour après que trois militaires américains en Jordanie ont été tués et au moins 34 blessés dans ce que Washington a qualifié d’attaque de drone par des militants soutenus par l’Iran, l’administration du président Joe Biden était sous pression pour réagir fermement sans déclencher une guerre plus large.

“Le président et moi ne tolérerons pas d’attaques contre les forces américaines et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour défendre les Etats-Unis et nos troupes”, a déclaré lundi le secrétaire à la Défense Lloyd Austin au Pentagone.

Le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré : « Nous ne voulons pas d’une guerre plus large avec l’Iran. Nous ne voulons pas d’une guerre plus large dans la région, mais nous devons faire ce que nous devons faire. »

L’Iran a nié tout rôle. Biden a déjà ordonné des attaques de représailles contre des groupes soutenus par l’Iran, mais s’est jusqu’à présent abstenu de frapper directement l’Iran.

“N’ayez aucun doute : nous demanderons des comptes à tous les responsables au moment et de la manière que nous choisirons”, a déclaré Biden dimanche.