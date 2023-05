Israël : Attaque à la roquette en cours depuis Gaza sur le sud d’Israël

GAZA CITY, Bande de Gaza – Des militants palestiniens ont tiré des dizaines de roquettes depuis la bande de Gaza sur le sud d’Israël mercredi, lors d’une première réponse aux frappes aériennes israéliennes qui ont tué 16 Palestiniens, dont trois militants de haut rang et au moins 10 civils.

Plus tôt mercredi, des avions israéliens ont frappé des cibles à Gaza une deuxième journée consécutive, tuant au moins un Palestinien et rapprochant la région d’une nouvelle série de violents combats.

Les frappes de mardi ont tué trois hauts responsables du Jihad islamique et au moins 10 civils, pour la plupart des femmes et des enfants. Les militants palestiniens se sont engagés à riposter tandis qu’Israël se dit prêt à une nouvelle escalade des hostilités.

L’armée a déclaré qu’une frappe aérienne visait des militants se rendant sur un site de lancement de roquettes dans le sud de la bande de Gaza. Plus tard, l’armée a déclaré que des avions de combat avaient frappé des sites présumés de lancement de roquettes et de mortiers.

Les médecins ont déclaré que la première frappe avait tué un homme et gravement blessé un autre. Les responsables palestiniens n’ont pas pu confirmer si les hommes étaient des militants.

On ne sait pas non plus si les deux Palestiniens tués lors d’une frappe aérienne distincte mardi soir étaient des militants ou des civils. Israël a affirmé que les hommes se préparaient à tirer des missiles antichars.