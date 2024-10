Israël assure aux États-Unis qu’il ne frappera pas les sites nucléaires ou pétroliers iraniens, selon des responsables américains

WASHINGTON– L’administration Biden estime avoir obtenu d’Israël l’assurance qu’elle ne frappera pas les sites nucléaires ou pétroliers iraniens, alors qu’elle envisage de riposter après Le barrage de missiles iranien plus tôt ce mois-ci, ont déclaré mardi deux responsables américains.

L’administration estime également que l’envoi d’une batterie américaine de défense de zone à haute altitude en Israël et en environ 100 soldats pour le faire fonctionner a apaisé certaines des inquiétudes d’Israël concernant d’éventuelles représailles iraniennes et les problèmes de sécurité générale.

Le Pentagone a annoncé dimanche le déploiement du THAAD pour renforcer la défense aérienne d’Israël suite aux attaques de missiles balistiques iraniens contre Israël en avril et octobre, affirmant que cela avait été autorisé sous la direction du président Joe Biden.

Cependant, les responsables américains, qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de discussions diplomatiques privées, ont averti que les assurances d’Israël ne sont pas à toute épreuve et que les circonstances pourraient changer.

Les responsables ont également noté que le bilan d’Israël en matière de respect des engagements passés est mitigé et reflète souvent la politique intérieure israélienne qui a bouleversé les attentes de Washington.

L’exemple le plus récent en date du mois dernier, lorsque leurs homologues israéliens ont dit aux responsables américains que le Premier ministre Benjamin Netanyahu accueillerait favorablement une initiative de cessez-le-feu temporaire menée par les États-Unis et la France au Liban pour voir Israël lancer une frappe aérienne massive qui a tué le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah deux jours plus tard.

Le bureau de Netanyahu a déclaré dans un communiqué que « nous écoutons les opinions des États-Unis, mais nous prendrons nos décisions finales en fonction de nos intérêts nationaux ».

Pendant ce temps, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et le secrétaire d’État Antony Blinken ont prévenu leurs homologues israéliens dans une lettre datée de dimanche qu’elle doit augmenter le montant de l’aide humanitaire est autorisée à entrer à Gaza dans les 30 prochains jours, sinon Israël pourrait risquer de perdre l’accès à Financement américain de l’armement.

Le Moyen-Orient se prépare à une réponse attendue d’Israël après que l’Iran a lancé environ 180 missiles balistiques le 1er octobre, que les États-Unis ont aidé à repousser. Les frappes du tac au tac et l’incertitude quant à savoir si Israël pourrait frapper des sites énergétiques et nucléaires stratégiquement importants en Iran ont fait craindre une escalade vers une guerre régionale totale.

L’offensive israélienne contre les militants du Hamas soutenus par l’Iran à Gaza s’est étendue à une invasion terrestre du Liban visant le Hezbollah, un autre mandataire iranien qui tire sur Israël depuis le conflit à Gaza commencé il y a un an en solidarité avec le Hamas.

Biden a déclaré qu’il ne soutiendrait pas une frappe israélienne de représailles sur des sites liés à Téhéran programme nucléaire et a exhorté Israël à envisager des alternatives aux frappes sur le secteur pétrolier iranien. Une telle grève pourrait affecter le marché pétrolier mondial et faire monter les prix à la pompe juste avant l’élection présidentielle américaine.

Biden et Netanyahu se sont entretenus au téléphone la semaine dernière pour la première fois en sept semaines, tandis que le secrétaire à la Défense Austin s’entretient régulièrement avec son homologue israélien, Yoav Gallant.

Le Pentagone a déclaré dans la lecture d’un appel téléphonique de dimanche qu’Austin avait réaffirmé le soutien américain à la sécurité d’Israël, mais l’avait exhorté à assurer la protection des Casques bleus de l’ONU au sud du Libanpasser des opérations militaires à une solution diplomatique et « a exprimé son inquiétude quant à la situation humanitaire désastreuse à Gaza et a souligné que des mesures doivent être prises rapidement pour y remédier ».

Le Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche a refusé de confirmer que Netanyahu avait offert à Biden des assurances quant aux cibles.

« Notre engagement envers la défense d’Israël est à toute épreuve », a déclaré le Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche dans un communiqué. « Nous ne discuterons pas de discussions diplomatiques privées et nous vous renverrons au gouvernement israélien pour parler de ses propres opérations militaires potentielles. »

La journaliste de l’AP Julia Frankel a contribué depuis Jérusalem.