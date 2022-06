Israël assouplit les restrictions de la loi sur l’avortement après la décision Roe contre Wade

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

La commission, composée d’une assistante sociale et de deux médecins, ne sera pas supprimée, mais elle examinera les dossiers par voie numérique et ne procédera à des auditions que dans le très rare cas où elle refuserait initialement la procédure. Les changements entreront en vigueur au cours des trois prochains mois.

La loi israélienne de 1977 sur l’avortement stipule quatre critères d’interruption de grossesse : si la femme a moins de 18 ans ou plus de 40 ans ; si le fœtus est en danger; si la grossesse est le résultat d’un viol, d’un inceste ou d’une « union illicite », y compris des relations extraconjugales ; et si la santé mentale ou physique de la femme est menacée.

Mais l’obligation de se présenter d’abord devant un comité gouvernemental qui a été influencé pendant des décennies par des politiciens ultra-orthodoxes a longtemps suscité un malaise au sein d’une société israélienne majoritairement non orthodoxe, qui a pendant des années ressenti la domination des conservateurs sur des questions telles que l’accouchement, le divorce, le mariage et d’autres aspects du droit de la famille.

La loi juive accorde généralement la priorité à la santé – physique et psychologique – de la mère et varie considérablement dans sa classification du fœtus en tant que vie humaine, la plupart des rabbins convenant que les 40 premiers jours équivalent « à un cycle menstruel », a déclaré Yuval Cherlow, un rabbin et directeur du Centre Tzohar pour l’éthique juive.

Daphna Hacker, professeur d’études sur les femmes et le genre à l’Université de Tel Aviv, a déclaré que les défenseurs de l’accès à l’avortement sont conscients que les élections prévues en novembre pourraient ramener les politiciens les plus conservateurs d’Israël au gouvernement et risqueraient d’exacerber la crise d’identité nationale qui dure depuis des décennies. entre le caractère démocratique et juif d’Israël — plaçant les droits des femmes dans le collimateur.