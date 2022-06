Israël assouplit la réglementation sur l’avortement en réponse à Roe

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

La décision est venue après que la Cour suprême des États-Unis a supprimé vendredi les protections constitutionnelles des femmes en matière d’avortement , un changement fondamental et profondément personnel pour la vie des Américains après près d’un demi-siècle sous Roe v. Wade. La décision a déclenché des protestations à travers les États-Unis et ouvert la voie à une vague de litiges.

Selon les nouvelles règles, les femmes israéliennes auront désormais accès aux pilules abortives dans leurs cliniques de santé locales. De plus, elles n’auront plus besoin de se présenter physiquement devant un comité d’approbation de l’avortement, et le formulaire de demande sera raccourci et simplifié.