Israël assiège Gaza tandis que le Hamas tire des roquettes

Hecht a déclaré qu’il fallait aux forces israéliennes « plus de temps que prévu » pour repousser les combattants du Hamas, en partie à cause de la présence de civils. « Il ne s’agit pas de combats militaires contre des militants. Il y a des civils au milieu. … Nous le faisons de manière très chirurgicale. Cela prend beaucoup de temps.

« C’est quelque chose de différent, sans précédent », a déclaré Hecht. « Et ce ne sont pas des soldats [being held hostage]. … C’est une grand-mère, un enfant, une famille, une fille.

Cherchant des moyens de décrire à la fois l’ampleur et la surprise des attaques du Hamas, les porte-parole ont comparé à plusieurs reprises le raid de samedi à l’attaque japonaise sur Pearl Harbor et au 11 septembre.

L’armée de l’air israélienne a déclaré lundi avoir frappé plus de 500 cibles du Hamas et du Jihad islamique à Gaza dans la nuit, dont sept centres de commandement du Hamas et un utilisé par le Jihad islamique.

À l’intérieur de Gaza, les habitants ont également passé une autre nuit terrifiante, ressentant et entendant les bombardements israéliens provenant des avions, de l’artillerie et des navires de guerre.

Le passage de Gaza vers l’Égypte était toujours ouvert lundi et était submergé de personnes tentant de fuir. L’électricité était sporadique et les réservoirs d’eau se tarissaient.

« L’entité criminelle sioniste tente, à travers les crimes de guerre qu’elle commet, de reconstruire le moral de son armée et de ses soldats brisés et de lui arracher la fausse image après les frappes de l’élite Qassam et son assassinat et sa capture. [Israel’s] l’armée et les troupeaux de colons », a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur la chaîne Telegram du groupe.