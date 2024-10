Israël arrête un journaliste américain suite à un rapport sur l’attaque iranienne — RT World News

Le journaliste américain Jeremy Loffredo a été arrêté par Israël en Cisjordanie et accusé de « aider l’ennemi en temps de guerre » pour ses reportages sur les récents bombardements iraniens, selon ses employeurs de The Grayzone.

L’Iran a lancé un barrage de missiles sur Israël le 1er octobre, frappant un certain nombre de bases et d’installations militaires en réponse aux meurtres des dirigeants du Hamas et du Hezbollah. Les censeurs israéliens ont interdit tout rapport sur les dégâts que les frappes auraient pu infliger.

« Je me rends compte que de nombreux Américains ont un amour profond, primordial et inébranlable pour le pays étranger qu’est Israël, mais Jeremy Loffredo est un Américain et un journaliste (un très bon), emprisonné sans procès par Israël pour ses reportages. Peut-être qu’il mérite également une certaine considération ? dit Le journaliste brésilien Glenn Greenwald a souligné jeudi le cas de Loffredo.

Certaines des œuvres de Loffredo pour le média américain The Grayzone. Selon son rédacteur en chef, Max Blumenthal, le téléphone du journaliste a été confisqué après son arrestation par l'armée israélienne. Le collègue de Blumenthal, Wyatt Reed, a déclaré que Loffredo avait été « battu, les yeux bandés et emmené dans une base militaire israélienne. »















Le média israélien Ynet a rapporté que Loffredo avait été chargé avec « aider l’ennemi en temps de guerre et fournir des informations à l’ennemi. »

« Israël détient et poursuit un journaliste américain pour avoir fait du journalisme. Ses collègues des médias le défendront-ils ? » a demandé Aaron Mate de Grayzone sur X (anciennement Twitter).

Dans son dernier reportage vidéo en Israël, Loffredo a partagé des images enregistrées par des Israéliens ainsi que par des Bédouins arabes, montrant prétendument l’impact d’au moins dix frappes de missiles iraniens sur la base aérienne de Nevatim dans le Néguev. Certains Bédouins ont montré au journaliste américain un débris de missile qui n’avait pas été enlevé par l’armée israélienne.

Loffredo s'est ensuite rendu à Tel Aviv et a localisé l'endroit où un missile iranien a frappé. « moins de 1 000 pieds » (300 mètres) du siège du Mossad, l'agence de renseignement israélienne, situé dans un quartier résidentiel. Son profil X a depuis été verrouillé.















En mars 2023, lorsque le journaliste du Wall Street Journal Evan Gershkovich a été arrêté et accusé d’espionnage en Russie, le gouvernement américain l’a immédiatement déclaré « détenu à tort ». Le président Joe Biden et la plupart des grands médias ont déclaré que « Le journalisme n’est pas un crime » et a exigé sa libération immédiate. Le Département d’État et l’ambassade américaine en Israël n’ont pas encore commenté l’arrestation de Loffredo.

Après que Gershkovich ait été échangé contre plusieurs Russes détenus en Occident, Moscou a rendu publique une preuve vidéo montrant l’Américain capturé avec une clé USB contenant des informations classifiées sur la production d’armes russe.