La semaine

Ce que fait Trump n’est pas de la politique. C’est quelque chose de bien pire.

Que diable Donald Trump pense-t-il faire? J’ai passé énormément de temps ces dernières semaines à réfléchir à cette question. Qu’est ce que je veux dire? La vidéo dérangée de 46 minutes sur Facebook dans laquelle le président des États-Unis récemment vaincu se déchaîne et s’extasie comme Alex Jones, lançant de vastes complots sur la façon dont l’élection lui a été volée à lui et à ses partisans, en est un bon exemple. Mais il y en a beaucoup d’autres, de Trump lui-même ainsi que de ceux qui ont contribué à sa malheureuse tentative de coup d’État.Il est important de reconnaître que rien de tout cela n’est de la politique, du moins pas comme on la définit normalement. la semaine dernière. C’est le président élu Joe Biden qui choisit des personnes pour doter son administration, les titulaires de bureau des deux parties discutant des perspectives de confirmation de candidats spécifiques et l’équipe de Biden discutant des priorités pour les jours et semaines d’ouverture de sa présidence. Dans la politique américaine telle qu’elle est normalement conçue et pratiquée, nous sommes pour la plupart de retour aux affaires comme d’habitude après près d’un mois d’étrangeté au cours duquel il était impossible de dire si Trump coopérerait à la transition. Et pourtant, malgré le retour à une relative normalité autour de la passation du pouvoir le mois prochain, le président boiteux et les membres clés de son parti se sont entièrement retirés de la politique normale, se plongeant dans … le quelque chose d’autre que nous voyons se dérouler devant nous maintenant. .Mais qu’est-ce que c’est autre chose? Certains disent que ce n’est que la dernière griffe – Trump prépare la pompe pour une entreprise médiatique post-présidentielle de quelque sorte: « Trump TV », la propre InfoWars personnelle du 45e président où il peut facturer des tarifs d’abonnement pour 24 / 7 colère, griefs et tourbillon technicolor de BS conspirateur C’est probablement une grande partie du problème. Le 20 janvier est là aussi. Peut-être que cela devrait être considéré comme une sorte de politique. Comme l’a souligné un commentateur politique intransigeant sur Twitter il y a quelques jours, une telle décision serait presque sans précédent dans l’histoire américaine, transformant instantanément Trump en candidat présomptif de son parti dans quatre ans et garantissant qu’il reste l’homme du GOP. Cela garantirait également que les journalistes restent obsessionnellement concentrés sur les déclarations, les rassemblements et les tweets de Trump, apaisant son désir sans fond d’attention constante, apaisant les craintes des médias d’une baisse des cotes post-Trump et sellant l’administration Biden avec un critique incessant, assourdissant, mal informé et non modulé. (La ligne de signature de Biden lors du premier débat de cet automne – « Voulez-vous vous taire, mec » – pourrait facilement devenir le thème déterminant de sa présidence.) Et bien sûr, cette voie permettrait également à Trump de poursuivre sa politique de pleine puissance Cela ressemble à de la politique en quelque sorte – et le fait que, à bien des égards, elle ne puisse être distinguée d’un escroquerie ou d’une étude de cas de racket est en fait une distillation parfaite de ce que la politique Trumpian a toujours été. Cela a toujours été à la fois une alternative à la politique comme d’habitude et une intensification de ce vers quoi la politique comme d’habitude dérive depuis longtemps maintenant: un spectacle criard qui est à la fois divertissement, fantaisie, fraude et cirque à trois anneaux interprété avant de s’exclure mutuellement. Pourtant, cela ne reflète toujours pas tout à fait ce que nous voyons de Trump dans la période post-électorale. Et c’est en essayant de mieux le décrire que mes pensées s’assombrissent encore. Chaque fois que j’entends les diatribes dérangées et délirantes de Trump, mon esprit se tourne vers son public. Pourquoi trouvent-ils cela attrayant? Pourquoi lui font-ils confiance alors qu’il ment de manière si flagrante et flamboyante? Que vend-il vraiment? Et que pensent-ils acheter? La réponse est que Trump leur propose une histoire d’injustice et de rétribution promise. Il l’a fait depuis le début, en rejetant le blâme sur une série de personnes et d’institutions puissantes qui auraient ruiné la vie des Américains ordinaires: l’establishment républicain, les démocrates, les médias, les entreprises rapaces qui ont externalisé les emplois manufacturiers, la Chine, l’Iran, etc. , des malfaiteurs corrompus comme Crooked Hillary et Sleepy Joe. Ce sont les perps. Les acclamations du rassemblement Trump sont les victimes. Et Trump est le champion et le défenseur de ce dernier – l’homme qui, avec ses paroles de colère et de grief, leur permet la possibilité d’une vengeance par procuration, mais maintenant, dans l’histoire qu’il raconte tous les jours, Trump est aussi une victime. L’homme qui a mis de côté sa vie confortable de richesse et d’entreprise privée pour devenir un tribun de l’homme ordinaire s’est terriblement lésé. Ses ennemis ont déployé tous leurs pouvoirs contre lui et le résultat a été une présidence volée – volée de lui ainsi que des dizaines de millions qui ont voté pour lui. jamais été. Pensez à lui comme un organisateur communautaire cherchant à mobiliser la moitié du pays, et qui peut pointer sa propre souffrance et sa propre victimisation afin de renforcer des liens déjà puissants de solidarité et d’identification. « Vous avez été terriblement lésé, et moi aussi. Justifiez-moi, et vous vous serez justifié. » C’est bien, et probablement raisonnable, que les démocrates s’en tiennent à la politique normale, se préparent à gouverner et ignorent le paroles et comportement dérangés de Trump et de ses sbires politiques. Mais la réalité est la suivante: le président qui vient d’être vaincu s’emploie activement à convaincre un segment important d’Américains que le système électoral, les médias, «l’État profond» et toutes les institutions du gouvernement, y compris les républicains élus et nommés à tous les niveaux , des secrétaires d’État aux juges d’appel fédéraux nommés par Trump lui-même, on ne peut pas faire confiance pour organiser des élections libres et équitables qui identifient le vainqueur légitime et le récompensent (ainsi que ses partisans) avec le pouvoir politique, ce qui est incroyablement dangereux. De nombreuses traditions politiques, mais la tradition américaine plus que la plupart, soutiennent qu’un gouvernement fondamentalement illégitime peut être justement opposé à la violence. Certains à la marge droite de notre politique ont déjà cherché à prendre les choses en main. D’autres sont juste un pas ou deux derrière eux, envoyant des menaces de mort aux responsables supervisant les certifications de vote dans une demi-douzaine d’États. Si Trump le maintient jour après jour, s’il en vient à voir la culture des sentiments révolutionnaires dans l’ensemble de l’électorat comme son ticket de repas, que pensons-nous qu’il est susceptible de se passer? Quel sera le caractère de ce que nous appelons avec charme «la base républicaine» après des semaines, des mois et des années d’une telle incitation? La question se répond d’elle-même – tout comme la question par laquelle j’ai commencé. les actions sont des étincelles projetées à travers un garage imbibé d’essence. Ce n’est qu’une question de temps avant qu’un incendie ne s’enflamme qui pourrait nous consumer tous.