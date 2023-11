Israël arrête la militante palestinienne Ahed Tamimi lors de raids en Cisjordanie occupée | Conflit israélo-palestinien Actualités

Les forces israéliennes ont arrêté Ahed Tamimi, une éminente militante palestinienne de 22 ans, pour « incitation au terrorisme ».

Ils ont annoncé cette arrestation lundi à la suite d’une nouvelle série de raids nocturnes et de combats en Cisjordanie occupée. La violence s’est propagée sur le territoire depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le mois dernier.

Le correspondant d’Al Jazeera, Zein Basravi, a rapporté de multiples raids de l’armée israélienne à travers la Cisjordanie, notamment dans le village de Nabi Saleh, près de Ramallah, où Ahed Tamimi a été arrêtée.

Le militant « a été arrêté parce qu’il était soupçonné d’incitation à la violence et à des activités terroristes », a indiqué un porte-parole de l’armée. « Tamimi a été transféré aux forces de sécurité israéliennes pour un interrogatoire plus approfondi. »

Nariman Tamimi, la mère du militant, a déclaré à l’agence de presse Anadolu que les forces israéliennes avaient perquisitionné la maison et confisqué les téléphones portables des membres de la famille. Son père Bassem Tamimi a été arrêté par les forces israéliennes lors d’un raid dans la ville la semaine dernière, sans aucune information sur son sort.

Les médias israéliens ont rapporté qu’Ahed Tamimi avait appelé au meurtre de colons en Cisjordanie dans une publication sur Instagram. Une source de sécurité israélienne a partagé la prétendue publication sur Instagram avec l’AFP lorsqu’elle a été interrogée sur la raison de son arrestation.

Cependant, Nariman a nié que sa fille ait écrit ce message. “Il existe des dizaines de pages (en ligne) au nom d’Ahed avec sa photo, avec lesquelles elle n’a aucun lien”, a-t-elle déclaré.

L’armée israélienne a célébré l’arrestation d’Ahed Tamimi en publiant une photo sur Facebook et en demandant : « Où est son sourire maintenant ?

Famille de militants

Tamimi et les membres de sa famille sont des militants bien connus et mènent la résistance non-violente de Nabi Saleh depuis près d’une décennie.

Son père a été arrêté à plusieurs reprises par les forces israéliennes et a passé au moins quatre ans en prison.

Ahed Tamimi est devenue une icône de la résistance palestinienne depuis qu’une vidéo de sa confrontation en 2012 avec un soldat israélien, arrivé au domicile familial pour arrêter son frère, est devenue virale.

Elle avait déjà été arrêtée par l’armée israélienne en décembre 2017 à la suite de nouveaux affrontements, aux côtés de sa mère et de sa cousine Nour, 20 ans.

Inculpée de 12 chefs d’accusation, dont agression, incitation et jets de pierres dans le passé, elle a été emprisonnée pendant huit mois.

Raids de nuit

L’arrestation d’Ahed Tamimi a eu lieu au milieu d’une nouvelle nuit de raids et de combats israéliens en Cisjordanie occupée, les forces d’occupation intensifiant leurs raids nocturnes contre les maisons, villages et villes palestiniennes en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est.

Depuis Ramallah, Basravi a déclaré que la nuit avait été mouvementée, avec plusieurs villes de Cisjordanie témoins de raids et d’affrontements ouverts entre l’armée et les combattants palestiniens armés. Les images montraient des routes et des voitures détruites.

Dans le camp de réfugiés de Shuafat, l’un des raids militaires les plus importants a eu lieu. On sait qu’elle abrite plusieurs groupes armés palestiniens. L’armée israélienne a arrêté un conseiller du gouvernement de l’Autorité palestinienne (AP) et Rafat Alian, membre du Fatah, a été arrêté lors d’un entretien en direct.

Israël a arrêté environ 1 740 Palestiniens lors de raids nocturnes en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est depuis le 7 octobre.

La plupart sont détenus en vertu de lois et d’ordres militaires qui autorisent la détention sans procès ni inculpation.