Israël arrête des suspects arabes dans le meurtre collectif d’un juif

Des manifestants palestiniens et la police israélienne à Jérusalem se sont affrontés chaque nuit pendant le mois sacré du Ramadan en avril et mai au sujet des restrictions imposées aux rassemblements publics et des tentatives des colons d’expulser des dizaines de familles palestiniennes. Les affrontements se sont propagés à un lieu saint de Jérusalem, déclenchant la violence de la foule dans les villes mixtes d’Israël et une guerre de 11 jours à Gaza.