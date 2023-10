Israël arrête 63 membres du Hamas en Cisjordanie

Des dizaines de membres du Hamas ont été arrêtés dans la nuit en Cisjordanie, a annoncé jeudi l’armée israélienne.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré dans un communiqué que leurs troupes et l’agence de sécurité du Shin Bet « ont opéré dans de nombreux centres de la Division de lutte contre le terrorisme de Judée et Samarie » et ont en conséquence « arrêté plus de 80 personnes recherchées, soupçonnées d’être impliquées dans des activités terroristes ». activités et de nombreuses armes.

« Soixante-trois d’entre eux sont actifs au sein de l’organisation terroriste Hamas », a indiqué l’armée israélienne, ajoutant qu’elle avait arrêté plus de 330 personnes ayant des liens avec le Hamas depuis que le groupe terroriste a lancé sa guerre contre Israël le 7 octobre.

En outre, les forces de sécurité israéliennes ont déclaré avoir démoli la maison d’un terroriste, Ahmed Yasin Jidan, qui avait mené une fusillade en juillet qui a tué le sergent d’état-major de Tsahal Shilo Yosef Amir, a rapporté la chaîne d’information locale israélienne i24 News.

MISES À JOUR EN DIRECT : ISRAËL EN GUERRE CONTRE LE HAMAS

Tsahal a déclaré que les suspects avaient jeté des pierres sur les forces de sécurité lors de la démolition et que l’armée avait répondu « par des mesures pour disperser les manifestations ».

L’armée israélienne a ensuite publié jeudi X que, pour le 13e jour consécutif, des sirènes retentissent à Tel Aviv et dans le centre d’Israël pour avertir les habitants de l’arrivée de roquettes.

Au moins 4 800 personnes ont été tuées dans la guerre des deux côtés, dont au moins 1 400 civils et soldats israéliens et 31 Américains.

Les autorités sanitaires palestiniennes affirment qu’au moins 3 478 Palestiniens ont été tués et plus de 10 950 blessés, tandis que 12 citoyens américains sont toujours portés disparus.

LE HEZBOLLAH DÉCLARE QUE C’EST « DES MILLIERS DE FOIS PLUS FORT » QU’AVANT, NOUS AVERTIT, ISRAËL : RAPPORT

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, s’exprimant aux côtés du chancelier allemand Olaf Scholz lors d’une conférence de presse mardi, a décrit le Hamas comme « le nouveau nazi » et a appelé le monde à s’unir et à éradiquer l’organisation terroriste de la même manière qu’il a vaincu les nazis pendant la guerre mondiale. II.

Netanyahu a parlé du terrorisme mené par le Hamas, qui comprenait le viol et le meurtre de femmes, la décapitation de personnes, la fusillade d’enfants les mains liées, l’enlèvement de familles, les meurtriers pénétrant dans les greniers pour tuer des bébés et « l’enlèvement de grands-mères et de survivants de l’Holocauste en captivité ». »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« C’est la sauvagerie dont nous nous souvenons seulement des crimes nazis pendant l’Holocauste », a-t-il déclaré. « Le Hamas est le nouveau nazi. Le Hamas est l’EI, dans certains cas pire que l’EI. Et tout comme le monde s’est uni pour vaincre les nazis, tout comme le monde s’est uni pour vaincre l’EI, le monde doit rester uni derrière Israël pour vaincre le Hamas. Cela fait partie d’un axe du mal entre l’Iran, le Hezbollah et le Hamas. »

Chris Pandolfo et Greg Wehner de Fox News ont contribué à ce rapport.