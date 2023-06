Israël arrête 3 colons soupçonnés d’attaques violentes dans des villes palestiniennes

JERUSALEM (AP) – L’agence de sécurité israélienne a déclaré vendredi avoir arrêté trois colons israéliens soupçonnés d’avoir participé à des saccages massifs dans des villes palestiniennes de Cisjordanie occupée cette semaine après le meurtre de quatre Israéliens.

Alors que les groupes de défense des droits ont salué les arrestations, le petit nombre de suspects compte tenu de l’ampleur des attaques a ravivé les critiques sur l’absence plus large de responsabilité des colons israéliens. Les arrestations ont alimenté les craintes que l’armée israélienne ne fasse pas assez pour arrêter et empêcher les attaques des colons.

« Nous ne nous attendions pas à grand-chose », a déclaré Roy Yellin, du groupe israélien de défense des droits B’Tselem. « La règle est l’impunité de la justice. »

L’agence de sécurité israélienne Shin Bet n’a pas identifié les trois Israéliens détenus ni donné plus de détails, affirmant seulement qu’ils étaient soupçonnés d’avoir participé à des « incidents violents ».

Au cours des trois derniers jours, les colons juifs ont incendié et vandalisé des dizaines de maisons et de voitures palestiniennes dans toute la Cisjordanie occupée. Leur férocité a fait écho au déchaînement meurtrier des colons en février dans la ville de Hawara, au nord de la Palestine. Certains colons israéliens ont été arrêtés à la suite de cette attaque, mais rapidement relâchés sans inculpation.

Le groupe de défense des droits israélien Yesh Din a décrit vendredi les arrestations comme « une goutte dans l’océan » compte tenu de l’ampleur et de l’intensité de la violence.

Le groupe a déclaré avoir documenté l’incendie d’au moins 30 maisons palestiniennes, 60 voitures, une station-service, plusieurs magasins, une mosquée et une école dans des villages du nord de la Cisjordanie cette semaine. Le nombre de maisons et de voitures incendiées ou vandalisées, a-t-il reconnu, est probablement plus élevé.

Des champs de blé à l’extérieur de Ramallah ont également été incendiés, transformant les collines du nord de la Cisjordanie en un enfer.

Le directeur du groupe, Ziv Stahl, a allégué que l’incapacité ou la réticence de l’armée israélienne à empêcher les attaques de colons qui ont secoué la Cisjordanie pour se venger de la fusillade palestinienne de mercredi faisait « partie d’une politique intentionnelle plutôt que d’une erreur ».

« (L’armée) avait quatre montures après (l’attaque de) Hawara pour étudier comment gérer cela et l’arrêter », a-t-elle déclaré. «Mais tout s’est passé en plein jour. Ils n’ont détenu personne sur les lieux. Ils ont permis aux colons de faire ce qu’ils avaient envie de faire.

L’armée israélienne n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les accusations.

La montée de la violence en Cisjordanie a créé un test pour le gouvernement d’extrême droite israélien, qui s’est engagé à adopter une ligne dure contre les Palestiniens et à étendre les colonies.

Mercredi, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, s’est rendu à Eviatar, un avant-poste de colonies non autorisé dans le nord de la Cisjordanie qui a été évacué par le précédent gouvernement israélien en 2021.

Là, s’adressant à une foule de jeunes colons juifs idéologiques, il a exigé que le gouvernement « lance une opération militaire (contre les militants palestiniens en Cisjordanie), démolisse des bâtiments et élimine les terroristes ».

« Pas juste un ou deux », a-t-il dit. « Mais des dizaines et des centaines et si nécessaire, des milliers. »

Les violences de mercredi ont particulièrement traumatisé les habitants de Turmus Ayya et d’Urif, la ville natale des deux assaillants qui ont perpétré la fusillade mortelle de mercredi, laissant les habitants craindre pour leur sécurité. Lorsque l’armée israélienne est arrivée pour tenter de disperser les centaines de colons armés qui avaient fait irruption dans Turmus Ayya, des affrontements ont éclaté entre les forces de sécurité israéliennes et des résidents palestiniens qui ont lancé des pierres et des feux d’artifice, tuant un Palestinien de 27 ans et en blessant au moins une douzaine. autres.

Les images de sécurité des attaques qui ont circulé sur les réseaux sociaux vendredi ont suscité une nouvelle indignation. Des images de vidéosurveillance apparentes de la ville d’Urif mercredi authentifiées par Yesh Din ont montré un homme masqué arrachant violemment toutes les pages d’un Coran, jetant les pages dans la rue alors qu’il tirait un gros chien en laisse.

Mustafa Shehadeh, chef de l’équipe médicale d’Urif, a déclaré que l’homme avait cassé la porte de la mosquée du village, lâché son chien dans la salle de prière et attrapé au moins 10 corans. « Il les a déchirés devant moi et les a tous jetés à la poubelle », a-t-il déclaré. Les colons ont également lancé des pierres sur des maisons avec des enfants à l’intérieur, a-t-il dit, blessant au moins 40 personnes, dont beaucoup à la tête.

« Les attaques ont été douloureuses et puissantes d’une manière que je n’oublierai jamais », a-t-il déclaré.

D’autres vidéos de Turmus Ayya montrent un groupe de jeunes vandales tirant apparemment au hasard en direction d’habitations palestiniennes.

La violence des justiciers contre les villes palestiniennes s’est poursuivie jeudi soir, des habitants signalant que des colons ont lancé des pierres sur des Palestiniens dans des villages au nord de Ramallah et au sud de la ville d’Hébron, blessant au moins six personnes.

L’ampleur de la violence a accru la pression sur l’Autorité palestinienne, qui exerce une autonomie limitée dans certaines parties de la Cisjordanie. Lors de la visite du Premier ministre Mohammed Shtayyeh dans les maisons en ruines et les voitures carbonisées de Turmus Ayya, généralement une communauté endormie bordée de villas luxueuses et de palmiers, quelques résidents plus âgés ont interrompu sa conférence de presse. Ils ont exigé que l’Autorité palestinienne fasse davantage pour protéger son peuple, soit en déployant des forces de sécurité, soit en lui donnant des armes.

Un membre du comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine, Bassam al-Salhi, a appelé vendredi à la création d’une garde nationale palestinienne armée pour repousser les colons dans les villes palestiniennes vulnérables aux attaques des colons.

Les responsables palestiniens ont rejeté l’idée mais ont déclaré que les autorités envisageaient la formation d’équipes de surveillance de village et d’autres comités civils non armés pour alerter les résidents palestiniens des saccages des colons.

« C’est vraiment quelque chose de nécessaire », a déclaré Ahmad Majdalani, le ministre du Développement social. « Le peuple palestinien est sans défense et doit se mobiliser pacifiquement contre une telle agression. »

Isabel Debré, Associated Press