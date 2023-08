Israël arrête 2 colons après un saccage meurtrier dans un village qui fait 1 mort palestinien

JERUSALEM (AP) – La police israélienne a déclaré samedi avoir arrêté deux colons israéliens après avoir pris d’assaut un village palestinien en Cisjordanie lors d’un saccage qui a fait un mort palestinien.

Des colons armés sont entrés vendredi soir à Burqa, un village d’éleveurs à l’est de la ville de Ramallah, tuant par balle Qusai Matan, 19 ans, ont déclaré des responsables de la santé palestiniens.

Les médias israéliens ont rapporté que l’un des colons arrêtés travaillait comme assistant, dont le nom n’a pas été révélé, pour un député du parti d’extrême droite israélien « Jewish Power » qui fait partie de la coalition de partis ultranationalistes et ultraorthodoxes du Premier ministre Benjamin Netanyahu dans le gouvernement israélien. parlement. Il comprend Itamar Ben-Gvir, un incendiaire pro-implantation connu pour ses positions dures contre les Palestiniens.

La partie n’a pas pu être jointe pour commenter.

La police a déclaré avoir arrêté deux colons après en avoir détenu cinq pour les interroger. L’autre colon qui a été arrêté a été hospitalisé après avoir été blessé vendredi soir. Les autorités n’ont pas précisé les accusations.

L’armée a déclaré que des colons israéliens sont arrivés dans la région pour garder les moutons, ce qui a provoqué des affrontements entre Israéliens et Palestiniens du village. Les deux camps se sont lancés des pierres l’un contre l’autre, a indiqué l’armée, et les Israéliens ont tiré sur les Palestiniens, laissant Matai mort et quatre Palestiniens et plusieurs Israéliens blessés par des pierres.

Le village a été fermé et davantage de troupes israéliennes ont été stationnées dans les environs.

Des responsables palestiniens ont déclaré que les colons avaient également brûlé deux voitures dans le village. Ils ont également demandé que les auteurs soient punis.

Le déchaînement a attiré les critiques de l’ambassade du Royaume-Uni en Israël, qui a écrit sur les réseaux sociaux qu’elle était « consternée » par les attaques des colons et a appelé à la responsabilité et à la justice pour les personnes impliquées.

Yair Lapid, un chef de l’opposition au parlement israélien, a déclaré que les violentes attaques de colons en Cisjordanie mettent en danger d’autres colons, décrivant la plupart comme des « civils respectueux des lois ». Il a ajouté que les attaques sont encouragées par les membres de la coalition de Netanyahu.

« Le soutien qu’ils reçoivent de la coalition la plus extrême de l’histoire du pays est une attaque politique », a-t-il écrit sur la plateforme X, anciennement connue sous le nom de Twitter.

La violence a monté en flèche dans le nord de la Cisjordanie avec l’augmentation des attaques par balles par des groupes palestiniens contre des Israéliens et des arrestations quotidiennes par l’armée israélienne, et des attaques croissantes par des colons juifs extrémistes.

La recrudescence des combats est l’une des pires entre Israéliens et Palestiniens depuis près de deux décennies. Plus de 150 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis le début de 2023 en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, selon un décompte de l’Associated Press.

Israël affirme que la plupart des tués sont des militants, mais des jeunes lanceurs de pierres qui protestaient contre les raids de l’armée et des passants innocents ont également été tués.

Au moins 26 personnes ont été tuées dans des attaques palestiniennes contre des Israéliens jusqu’à présent cette année.

Israël a capturé la Cisjordanie lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967, ainsi que la bande de Gaza et Jérusalem-Est. Les Palestiniens recherchent ces territoires pour l’État indépendant qu’ils espèrent.

Julia Frankel, l’Associated Press