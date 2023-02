Israël approuve une loi visant à priver les agresseurs arabes de leur citoyenneté

Les prisonniers sont largement considérés comme des héros dans la société palestinienne, et l’AP considère ces paiements comme une forme de bien-être pour les familles dans le besoin. Mais Israël dit qu’ils récompensent la violence et incitent les autres à commettre des attentats.

Bien qu’Israël considère tout Jérusalem comme sa capitale indivise, son annexion de la partie orientale de la ville n’est pas internationalement reconnue. La plupart des Palestiniens de Jérusalem ont des droits de résidence israéliens, qui leur permettent de travailler et de voyager librement et d’accéder aux services sociaux israéliens, mais pas la pleine citoyenneté, ce qui leur permettrait de voter.

« Il est inconcevable que des citoyens et des résidents israéliens qui ont non seulement trahi l’État et la société israélienne, mais qui ont également accepté de recevoir un paiement de l’Autorité Palestinienne en guise de salaire pour avoir commis l’acte de terrorisme et continuent d’en bénéficier — continuent à détenir les Israéliens. citoyenneté ou statut de résidence », indique une note explicative au projet de loi.