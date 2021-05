Israël approuve un cessez-le-feu avec le Hamas – The Right Scoop

Israël aurait approuvé un cessez-le-feu pour mettre fin aux hostilités à Gaza et le Hamas serait également d’accord avec lui:

AXIOS – Le cabinet de sécurité israélien a voté jeudi soir, heure locale, pour soutenir un cessez-le-feu avec le Hamas pour mettre fin aux combats à Gaza. L’état des lieux: les responsables du Hamas ont également soutenu le cessez-le-feu, qui, selon eux, entrerait en vigueur à 2 heures du matin vendredi (19 heures jeudi HE). Mais les responsables israéliens ont déclaré que le moment exact doit encore être déterminé par les médiateurs égyptiens. Au cœur de l’actualité: les deux parties ont intensifié leurs attaques au cours des dernières 24 heures en prévision d’un cessez-le-feu. Les responsables de la santé à Gaza affirment qu’au moins 232 Palestiniens ont été tués depuis le début de la crise, dont 65 enfants. Douze personnes ont été tuées en Israël. Netanyahu a subi une pression internationale croissante pour approuver un cessez-le-feu, y compris de la part de l’administration Biden, mais avait insisté jusqu’à présent sur le fait qu’Israël avait besoin de plus de temps pour atteindre ses objectifs militaires à Gaza. Les responsables du Hamas ont appelé Israël à mettre fin aux «incursions» de la police dans l’enceinte de la mosquée al-Aqsa, ou Mont du Temple, et à mettre fin aux expulsions de résidents palestiniens à Jérusalem-Est dans le cadre du cessez-le-feu. Israël refuse de discuter de tout accord qui lierait le conflit de Gaza à Jérusalem, ont déclaré à Axios des sources proches des pourparlers.

Je ne suis pas du tout partisan de ce cessez-le-feu. Tant que le Hamas existe encore, Israël devrait continuer à battre Gaza jusqu’à ce qu’ils soient éliminés.

Mais cela arrive toujours, n’est-ce pas? Chaque fois que Gaza commence à tirer des roquettes sur Israël et qu’ils commencent à riposter, la communauté internationale commence à faire pression sur Israël pour qu’il arrête les bombardements.

Et permettez-moi de corriger une chose ici dans cet article d’Axios. Ils écrivent:

L’escalade actuelle a commencé lundi dernier à Jérusalem après que la police israélienne a fait une descente dans l’enceinte de la mosquée al-Aqsa, ou sur le mont du Temple, où les Palestiniens avaient protesté contre l’éventuel éloignement forcé de six familles palestiniennes en faveur de colons juifs. Après le raid, le Hamas a tiré des roquettes sur Israël.

Ce n’est pas vrai. Des terroristes à Gaza tiraient des roquettes sur Israël samedi et dimanche avant que la police israélienne ne fasse une descente dans la mosquée al-Aqsa le lundi 10:

Des terroristes à Gaza ont tiré une roquette sur Israël plus tôt ce soir. En réponse, notre avion vient de heurter un poste militaire du Hamas dans le sud de Gaza. La terreur a des conséquences. – Forces de défense israéliennes (@IDF) 9 mai 2021

🚨 Sirènes retentissent dans le sud d’Israël 🚨 – Forces de défense israéliennes (@IDF) 9 mai 2021

REGARDER: Les terroristes à Gaza viennent de tirer 2 roquettes vers Israël. Le système de défense aérienne Iron Dome en a intercepté 1.

Aucune victime israélienne n’a été signalée. (Crédit: Dadi Fold) pic.twitter.com/RNuW8KJAOh – Forces de défense israéliennes (@IDF) 9 mai 2021

Les terroristes à Gaza viennent de tirer 2 roquettes sur Israël. Les roquettes ont explosé à l’intérieur de Gaza, mettant en danger les civils palestiniens. – Forces de défense israéliennes (@IDF) 9 mai 2021

🛑 Le Hamas cible les civils israéliens.

🛑 Nous visons la terreur. En réponse aux ballons explosifs et aux 4 roquettes tirées depuis Gaza sur Israël hier, les chars de Tsahal viennent de frapper des cibles terroristes du Hamas à Gaza. – Forces de défense israéliennes (@IDF) 10 mai 2021

À L’HEURE ACTUELLE:

🚨 Des sirènes retentissent dans le sud d’Israël 🚨 – Forces de défense israéliennes (@IDF) 10 mai 2021

Maintenant, il est vrai que le Hamas a commencé ses campagnes de bombardement plus importantes après cela, mais il n’est pas vrai de dire que la situation actuelle a commencé à ce moment-là. Le raid ne justifie pas non plus les roquettes tirées par le Hamas en premier lieu. Il n’y a pas d’équivalence morale ici. Ces terroristes de la mosquée Al Aqsa attaquaient des policiers israéliens avec des pierres et d’autres objets et c’est pourquoi le raid a eu lieu. S’ils avaient juste été là pour prier, il n’y aurait pas eu de raid.