Israël approuve le projet de transférer les fonds fiscaux de Gaza vers la Norvège | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Les impôts collectés par Israël et destinés à Gaza seront retenus en Norvège, au lieu d’être envoyés à l’Autorité palestinienne (AP), qui exerce une autonomie limitée en Cisjordanie occupée par Israël, selon un plan approuvé par les responsables israéliens.

“Les fonds gelés ne seront pas transférés à l’Autorité palestinienne, mais resteront entre les mains d’un pays tiers”, indique un communiqué publié dimanche par le bureau du Premier ministre israélien.

“L’argent ou sa contrepartie ne sera transféré en aucune circonstance, sauf avec l’approbation du ministre des Finances d’Israël, pas même par l’intermédiaire d’un tiers”, a-t-il précisé.

Conformément à un accord conclu dans les années 1990, Israël collecte des impôts au nom des Palestiniens et effectue des transferts mensuels à l’Autorité palestinienne en attendant l’approbation du ministère des Finances.



Même si l’AP a été chassée de la bande de Gaza en 2007, bon nombre de ses employés du secteur public dans l’enclave ont conservé leur emploi et ont continué à être payés grâce aux recettes fiscales transférées.

Mais près d’un mois après l’attaque du 7 octobre – lorsque les combattants du Hamas ont lancé une attaque sans précédent dans le sud d’Israël, tuant au moins 1 139 personnes, selon un décompte d’Al Jazeera basé sur des statistiques israéliennes, et faisant environ 240 prisonniers – les autorités israéliennes ont décidé de retenir les fonds prévus. pour la bande de Gaza.

En réponse à la déduction monétaire, l’Autorité palestinienne a refusé d’accepter un transfert partiel d’argent.





« Nous rejetons toute déduction de nos droits financiers ou toute condition imposée par Israël qui empêche l’AP de payer nos citoyens dans la bande de Gaza », a déclaré un haut responsable de l’AP, Hussein al-Sheikh, sur X.

“Nous appelons la communauté internationale à mettre fin à ce comportement basé sur la piraterie et le vol de l’argent du peuple palestinien et à forcer Israël à transférer tout notre argent”, a-t-il ajouté.

Nour Odeh, une analyste politique basée à Ramallah, en Cisjordanie occupée, a déclaré qu’Israël utilisait son influence sur les recettes fiscales pour « punir » et « affaiblir » l’Autorité palestinienne.

« C’est une manière pour Israël d’affirmer le contrôle qu’il exerce sur tout, y compris sur la capacité de l’Autorité palestinienne à fonctionner. Il n’est pas clair si l’AP serait prête à accepter des conditions, car il serait humiliant de revenir sur sa promesse de ne pas prendre les revenus en déduisant la part de Gaza », a-t-elle déclaré à Al Jazeera.

“[WIthholding the revenues] Cela aura un impact énorme, car les employés de l’Autorité palestinienne ne recevront pas leurs salaires à un moment où beaucoup meurent de faim à cause du siège et de la guerre d’Israël – les gens ont besoin de cet argent pour survivre.»

Le ministre israélien d’extrême droite de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a été le seul membre du gouvernement à s’opposer au projet d’envoi de fonds en Norvège.

Ben-Gvir a déclaré que le plan ne garantit pas que l’argent ne sera pas transféré à Gaza.

“La semaine dernière, ils ont commencé à déplacer des camions de farine et maintenant ils prennent une décision qui ne garantit pas que l’argent ne parviendra pas aux nazis depuis Gaza”, a déclaré le leader d’extrême droite sur X, ajoutant que le Premier ministre Benjamin Netanyahu était “constamment” déplacer « la ligne rouge ».

La question a été une source de frictions au sein du cabinet de guerre israélien, le ministre de la Défense Yoav Gallant appelant à la distribution des fonds pour maintenir la stabilité en Cisjordanie occupée.

La violence y a augmenté depuis le début de la guerre, au milieu de raids quasi quotidiens et de campagnes d’arrestations massives dans les villes et les villages par les forces israéliennes.

Depuis lors, au moins 319 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes ou les colons, selon les chiffres de l’ONU, et plus de 6 000 ont été arrêtés, selon le groupe de défense de la Société des prisonniers palestiniens.