Israël approuve des mesures « importantes » pour riposter à l’attaque surprise du Hamas

Les autorités essayaient toujours de déterminer combien de civils et de soldats avaient été capturés par les combattants du Hamas pendant le chaos et ramenés à Gaza. D’après les vidéos et les témoins, on sait que parmi les captifs figurent des femmes, des enfants et des personnes âgées.

S’exprimant dans l’émission « This Week » sur ABC, le secrétaire d’État américain Andrew Blinken a déclaré qu’au moins 1 000 combattants du Hamas étaient impliqués dans l’assaut – un chiffre élevé qui souligne l’étendue de la planification du groupe militant au pouvoir à Gaza. Les hommes armés se sont déchaînés pendant des heures, abattant des civils dans les villes, le long des autoroutes et lors d’un festival de musique techno organisé dans le désert près de Gaza.

Jusqu’à présent, Israël a frappé plus de 800 cibles à Gaza, a déclaré son armée, y compris des frappes aériennes qui ont rasé une grande partie de la ville de Beit Hanoun, dans le coin nord-est de l’enclave.

Des avions de guerre ont tiré des tonnes d’explosifs sur 120 cibles, a déclaré le contre-amiral israélien Daniel Hagari aux journalistes, affirmant que le Hamas utilisait la ville comme terrain de préparation pour des attaques. Aucune information n’a été publiée dans l’immédiat sur les victimes, et la majeure partie de la population de la communauté, soit des dizaines de milliers de personnes, a probablement fui avant le bombardement.

« Nous continuerons à attaquer de cette manière, avec cette force, en continu, sur tous les lieux de rassemblement et toutes les routes » utilisées par le Hamas, a déclaré Hagari.

Les civils des deux côtés payaient déjà un prix élevé.

Une file d’Israéliens s’est glissée devant un poste de police du centre d’Israël pour fournir des échantillons d’ADN et d’autres moyens qui pourraient aider à identifier les membres de la famille portés disparus. Les journaux télévisés israéliens ont diffusé un flot de récits de proches d’Israéliens captifs ou disparus qui pleuraient et imploraient de l’aide et des informations.

À Gaza, la petite enclave de 2,3 millions d’habitants bouclée par un blocus israélo-égyptien depuis 16 ans depuis la prise de pouvoir du Hamas, les habitants craignaient une intensification des attaques. Les frappes israéliennes ont rasé un certain nombre d’immeubles résidentiels. Quelque 74 000 Gazaouis déplacés résidaient dans 64 abris, et ce nombre devrait augmenter. L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l’UNWRA, a déclaré qu’une école abritant plus de 225 personnes avait été directement touchée. Il n’a pas été précisé d’où venait l’incendie.

Plusieurs médias israéliens, citant des responsables des services de secours, ont déclaré qu’au moins 700 personnes avaient été tuées en Israël, dont 44 soldats. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 313 personnes, dont 20 enfants, avaient été tuées sur le territoire. Quelque 2 000 personnes ont été blessées de chaque côté. Un responsable israélien a déclaré que les forces de sécurité avaient tué 400 militants et capturé des dizaines d’autres.

L’échange de tirs avec le Hezbollah a accru les craintes d’une éventuelle extension du conflit. Le Hezbollah a tiré dimanche des dizaines de roquettes et d’obus sur trois positions israéliennes dans une zone contestée le long de la frontière, et l’armée israélienne a riposté à l’aide de drones armés. Deux enfants ont été légèrement blessés par des éclats de verre du côté libanais, selon l’hôpital Marjayoun voisin.

L’armée israélienne a déclaré que la situation était calme après l’échange.

On estime que le Hezbollah, soutenu par l’Iran, dispose de dizaines de milliers de roquettes. Depuis sa guerre brutale contre Israël en 2006, le Hezbollah est resté à l’écart lors des précédentes flambées de combats entre Israël et le Hamas. Mais si la destruction à Gaza s’intensifie, elle pourrait ressentir une pression pour intervenir.

La déclaration de guerre annoncée par le cabinet de sécurité israélien était en grande partie symbolique, a déclaré Yohanan Plesner, directeur de l’Institut israélien de la démocratie, un groupe de réflexion local. Mais cela « démontre que le gouvernement pense que nous entrons dans une période de guerre plus longue, plus intense et plus significative ».

Israël a mené d’importantes campagnes militaires au cours des quatre dernières décennies au Liban et à Gaza, qu’il a qualifiées de guerres, mais sans déclaration officielle.

Le Cabinet de sécurité a également approuvé « des mesures militaires importantes ». Les étapes n’ont pas été définies, mais la déclaration semble donner un large mandat à l’armée et au Premier ministre Benjamin Netanyahu.

S’exprimant samedi à la télévision nationale, Netanyahu a promis que le Hamas « paiera un prix sans précédent ». Il a en outre prévenu : « Cette guerre prendra du temps. Ça va être difficile. »

Dans un communiqué, son bureau a déclaré que l’objectif sera la destruction des « capacités militaires et gouvernementales » du Hamas dans une mesure qui l’empêche de menacer les Israéliens « pendant de nombreuses années ».

Les Israéliens étaient encore sous le choc de l’ampleur, de la férocité et de la surprise de l’assaut du Hamas. Les combattants du groupe ont franchi la barrière de sécurité israélienne entourant la bande de Gaza tôt samedi. Utilisant des motos et des camionnettes, voire des parapentes et des vedettes rapides sur la côte, ils se sont déplacés vers les communautés israéliennes voisines – jusqu’à 22 sites.

Le nombre élevé de morts et la lenteur de la réponse à l’attaque ont mis en évidence un échec majeur des services de renseignement et ont miné la perception de longue date selon laquelle Israël a des yeux et des oreilles partout dans le petit territoire densément peuplé qu’il contrôle depuis des décennies.

L’armée israélienne était en train d’évacuer au moins cinq villes proches de Gaza et les parcourait à la recherche de militants.

Une grande partie de la population du territoire a été plongée dans l’obscurité samedi soir alors qu’Israël a coupé l’électricité et déclaré qu’il ne fournirait plus d’électricité, de carburant ou d’autres biens au territoire.

Une femme réfugiée dans une école de l’UNWRA dans le quartier Sheikh Radwan de la ville de Gaza a décrit avoir fui son domicile en pleine panique au milieu de la nuit. L’armée israélienne a fait des annonces par haut-parleurs pour demander aux gens de partir.

« Nous ne savions pas où aller », dit-elle. « C’était un miracle que nous soyons arrivés aux écoles car il n’y avait pas de transport. »

La présence d’otages à Gaza complique la réponse d’Israël. Les responsables du Hamas ont déclaré qu’ils chercheraient à libérer des milliers de prisonniers palestiniens, et Israël a l’habitude de procéder à des échanges très déséquilibrés pour ramener chez eux les Israéliens captifs.

L’armée a confirmé qu’un nombre « important » d’Israéliens ont été enlevés samedi, sans donner de chiffre exact.

Un responsable égyptien a déclaré qu’Israël avait demandé l’aide du Caire pour assurer la sécurité des otages, et que le chef des renseignements égyptiens avait contacté le Hamas et le groupe plus petit mais plus radical du Jihad islamique, qui a également participé à l’incursion, pour obtenir des informations. L’Égypte a souvent servi de médiateur entre les deux parties dans le passé.

Le responsable a déclaré que les dirigeants palestiniens ont affirmé qu’ils n’avaient pas encore une « image complète » du nombre d’otages, mais ont déclaré qu’ils étaient détenus dans des « endroits sécurisés » à travers Gaza. Le responsable, qui a demandé à ne pas être identifié car il n’était pas autorisé à informer les médias. estime que le Hamas en détient « un grand nombre – plusieurs dizaines ».

L’Égypte a également discuté avec les deux parties d’un éventuel cessez-le-feu, mais le responsable a déclaré qu’Israël n’était pas ouvert à une trêve « à ce stade ».

En Iran, qui soutient depuis longtemps le Hamas et d’autres groupes militants, de hauts responsables ont ouvertement salué l’incursion. Le président Ebrahim Raisi s’est entretenu par téléphone avec le chef du Hamas Ismail Haniyeh et le chef du Jihad islamique Ziad al-Nakhalah, a rapporté dimanche l’agence de presse officielle IRNA.

Le chef de l’ombre de la branche militaire du Hamas, Mohammed Deif, a déclaré que l’assaut, baptisé « Opération Tempête Al-Aqsa », était une réponse au blocus de Gaza qui dure depuis 16 ans, à l’occupation israélienne et à une série d’incidents récents qui ont amené Israël à – Les tensions palestiniennes atteignent leur paroxysme.