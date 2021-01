JERUSALEM (AP) – Les autorités israéliennes ont avancé dimanche des plans pour construire 780 maisons supplémentaires dans les colonies de Cisjordanie, a déclaré un groupe de surveillance anti-implantation, lors d’une vague d’approbations de dernière minute avant que l’administration amie Trump ne quitte ses fonctions plus tard cette semaine.

Peace Now a déclaré que plus de 90% des maisons se trouvaient au plus profond de la Cisjordanie, que les Palestiniens recherchent comme le cœur d’un futur État indépendant, et que plus de 200 maisons étaient situées dans des avant-postes non autorisés que le gouvernement avait décidé de légaliser.

Israël a intensifié la construction de colonies pendant le mandat du président Donald Trump. Selon Peace Now, Israël a approuvé ou avancé la construction de plus de 12000 maisons dans les colonies en 2020, le nombre le plus élevé en une seule année depuis qu’il a commencé à enregistrer des statistiques en 2012.

«En promouvant des centaines d’unités d’implantation, le Premier ministre Netanyahu fait passer à nouveau ses intérêts politiques personnels avant ceux du pays», a déclaré le groupe. « Non seulement cette activité de colonisation érodera la possibilité d’une résolution du conflit avec les Palestiniens à long terme, mais à court terme elle mettra inutilement Israël sur une trajectoire de collision avec la nouvelle administration Biden. »

Le bureau de Netanyahu n’a fait aucun commentaire. Mais la semaine dernière, il a dit qu’il demanderait des approbations pour les projets de construction. Ils comprennent 100 maisons à Tal Menashe, une colonie où une femme israélienne a été tuée le mois dernier lors d’une attaque pour laquelle un Palestinien a été accusé.

Les Palestiniens revendiquent toute la Cisjordanie, capturée par Israël lors de la guerre au Moyen-Orient de 1967, comme faisant partie d’un futur État indépendant. Ils disent que la population croissante de colons, qui approche les 500 000 personnes, rend de plus en plus difficile la réalisation de leur rêve d’indépendance.

Une série d’administrations américaines, ainsi que le reste de la communauté internationale, se sont opposées à la construction de colonies. Mais Trump, entouré d’une équipe de conseillers étroitement liés au mouvement des colons, a adopté une approche différente. Son administration n’a pas critiqué les annonces de colonies israéliennes et, dans une décision historique, a annoncé en 2018 qu’elle ne considérait pas les colonies comme illégales au regard du droit international.

En conséquence, Israël a approuvé des plans pour plus de 27000 maisons de colons pendant le mandat de quatre ans de Trump, soit plus de 2,5 fois le nombre approuvé lors du deuxième mandat de l’administration Obama, selon Peace Now.

Le président élu Joe Biden devrait revenir à la position américaine traditionnelle des colonies opposées, ouvrant la voie à un éventuel affrontement avec Netanyahu.