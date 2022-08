Israël applaudit ses victoires, Gaza pleure ses morts alors que le cessez-le-feu tient

Commentez cette histoire Commentaire

GAZA CITY – Un cessez-le-feu entre Israël et les militants du Jihad islamique à Gaza a apporté un calme tendu aux deux territoires lundi, mettant fin à un conflit de trois jours qui a tué 44 Palestiniens et a montré la précision du système de défense antimissile israélien soutenu par les États-Unis, connu sous le nom de Iron Dome, qui a maintenu le nombre de victimes israéliennes à zéro.

« Les États-Unis sont fiers de leur soutien à l’Iron-Dome d’Israël, qui a intercepté des centaines de roquettes et sauvé d’innombrables vies », a déclaré dimanche le président Biden dans un communiqué. Biden a salué le cessez-le-feu négocié par l’Égypte et le Qatar, qui a commencé dimanche à 23 h 30, heure locale, et a félicité le Premier ministre israélien Yair Lapid pour son « leadership constant du gouvernement tout au long de la crise ».

Bien que les deux parties aient revendiqué la victoire, le cessez-le-feu n’a promis aucune solution à long terme à l’impasse de 15 ans entre la bande de Gaza contrôlée par les militants et Israël – qui, avec l’Égypte, a bloqué l’enclave côtière depuis 2007, piégeant efficacement plus de 2 millions de personnes dans une zone environ deux fois la taille du district de Columbia.

Outre une poignée de tirs transfrontaliers dans les minutes qui ont suivi le début du cessez-le-feu, l’accord a tenu jusqu’à lundi et a permis à l’aide humanitaire d’atteindre Gaza pour la première fois depuis qu’Israël a coupé les approvisionnements extérieurs au début de la semaine dernière.

La baisse de l’électricité a menacé de fermer les hôpitaux alors qu’ils continuaient à soigner les plus de 350 personnes blessées dans les combats. Bien que les premiers camions-citernes soient entrés dans Gaza à 7 h 30 lundi, les responsables ont déclaré qu’il faudrait du temps pour redémarrer le générateur de 75 mégawatts qui fournit une grande partie des huit heures d’électricité de la bande par jour.

Les Gazaouis ont rempli les rues lundi, beaucoup sortant de chez eux pour la première fois depuis vendredi après-midi, lorsque des frappes aériennes surprises ont brisé ce qui avait été une journée de prières et de sorties à la plage. Les magasins étaient bondés d’acheteurs qui avaient eu peur de s’aventurer pendant le week-end, même si les allées de produits laitiers et les bacs de produits n’avaient pas encore été réapprovisionnés. La plupart des magasins étaient encore sombres à l’intérieur.

Les blocs de vente au détail étaient animés, mais les poches de désespoir n’étaient pas difficiles à trouver. Juste à côté de la rue Monsura, Riyad Qaddoum, 65 ans, a revécu vendredi le moment où il a entendu une forte explosion au coin de sa maison. Courant enquêter, il a trouvé les corps de trois personnes tuées lorsque deux missiles ont frappé une moto conduite par un militant présumé du Jihad islamique. Parmi les morts se trouvait sa petite-fille de 5 ans, Alaa Qaddoum. Elle se tenait devant la maison de sa tante attendant une promenade au parc. Des taches de sang et des éclats d’obus tachaient encore le mur.

“Pourquoi n’ont-ils pas pu attendre [the motorcycle] était loin des enfants ? Riyad a dit ci-dessus la musique de deux tentes funéraires bondées dans sa rue, une pour Aala, une autre pour un homme de 60 ans qui était assis sur le perron d’une mosquée lorsque la grève l’a tué. “Elle était ravie de commencer la maternelle.”

Quinze des 44 personnes tuées à Gaza étaient des enfants, selon le ministère de la Santé de Gaza. Les responsables palestiniens à Gaza ont déclaré qu’Israël était responsable de tous les décès.

L’armée israélienne a contesté le récit de Gaza, affirmant que la majorité des civils tués au cours du week-end ont été touchés par des roquettes du Jihad islamique qui ont raté et ont atterri dans la bande.

Même avant le cessez-le-feu, les responsables israéliens se sont vantés dimanche matin d’avoir atteint leurs objectifs tactiques, qui, selon eux, comprenaient l’assassinat de deux des principaux commandants militaires du Jihad islamique, ainsi que des frappes aériennes sur plus de 140 tunnels, des installations de stockage d’armes et des tirs de roquettes. lieux de lancement. L’opération a également tué au moins 10 autres membres du Jihad islamique, ainsi que trois membres d’autres organisations militantes basées à Gaza, selon un communiqué du Jihad islamique publié lundi.

“Mais le plus grand succès a été une victoire stratégique : que nous ayons fait ce que nous voulions et y mettions fin quand nous le voulions”, a déclaré Miri Eisen, une ancienne officier supérieur du renseignement de l’armée israélienne. “Nous avons pu définir un début, un milieu et une fin.”

La situation a éclaté pour la première fois mardi, lorsque les forces israéliennes ont arrêté un haut responsable du Jihad islamique palestinien en Cisjordanie. Les soldats ont également lancé une vague d’arrestations visant des membres présumés du Jihad islamique, procédant à des dizaines d’arrestations autour d’Hébron, de Ramallah, de Jénine et d’autres localités de Cisjordanie.

Le même jour, l’armée israélienne a restreint les déplacements dans le sud d’Israël, maintenant les communautés dans un confinement effectif par mesure de sécurité. Israël tiendra sa cinquième élection en près de quatre ans en novembre, et Lapid, qui est à la tête du gouvernement depuis un peu plus de deux mois, a fait face à une pression croissante pour agir contre le Jihad islamique alors que les tensions s’intensifiaient.

La bataille aérienne a commencé vendredi après-midi, lorsqu’Israël a lancé des frappes aériennes préventives contre le Jihad islamique, qui, selon lui, avait positionné des tireurs d’élite et des missiles antichars à la frontière pour tuer des soldats et des civils israéliens.

Le Hamas, le groupe islamiste beaucoup plus important qui contrôle la bande de Gaza, était notamment absent des hostilités du week-end. En mai de l’année dernière, le Hamas et Israël se sont engagés dans un conflit de 11 jours qui a fait plus de 200 morts à Gaza et 12 en Israël.

Alors que le Hamas et le Jihad islamique sont des alliés, ce dernier est considéré comme plus extrême sur le plan idéologique : le Jihad islamique a déjà tiré des roquettes sur Israël pour défier la direction du Hamas.

L’Autorité palestinienne, qui gouverne certaines parties de la Cisjordanie et est un rival à la fois du Hamas et du Jihad islamique, était également particulièrement silencieuse alors que le nombre de morts augmentait à Gaza.

Mais l’escalade menaçait d’une confrontation plus large entre Israël et l’Iran, le principal soutien du Jihad islamique. Alors que l’Iran a fourni au Jihad islamique des fonds, une formation et des armes, les analystes ont déclaré que l’Iran n’avait probablement aucun rôle direct dans le déclenchement du combat ; une fois qu’il a commencé, cependant, la direction de l’Iran a donné au Jihad islamique son plein soutien public.

“La réalité a dicté que le Jihad islamique palestinien devait cesser de tirer, bien que l’Iran l’encourage à continuer”, a déclaré un haut diplomate israélien impliqué dans le processus de médiation et qui a requis l’anonymat pour parler librement du processus.

Le chef du mouvement, Ziad Nakhaleh, est arrivé en Iran la semaine dernière avant que la violence n’éclate. Samedi, il a rencontré Ismail Qaani, le chef du Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran supervisant les opérations militaires étrangères du pays, qui a averti qu’Israël paierait « un lourd tribut » pour ses frappes à Gaza.

Au cours des trois jours de combats, le Jihad islamique a lancé quelque 1 100 roquettes vers Israël, notamment à Jérusalem, à Tel-Aviv et à l’aéroport international, selon les données de l’armée israélienne.

“Le Jihad islamique est plus fort aujourd’hui”, a déclaré Nakhaleh lors d’une conférence de presse à Téhéran dimanche soir juste avant le début du cessez-le-feu. “Toutes les villes ennemies étaient à portée de nos missiles de résistance.”